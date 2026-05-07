Lộc về triền miên trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), 3 con giáp thảnh thơi hưởng PHÚC, rung đùi đón TÀI LỘC, từ đây HỶ SỰ tràn về liền tù tì

Tâm linh - Tử vi 07/05/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp thảnh thơi hưởng PHÚC, rung đùi đón TÀI LỘC, từ đây HỶ SỰ tràn về liền tù tì trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5) này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), công việc kinh doanh thuận lợi, con giáp này có thời gian để quan tâm tới những lĩnh vực mới. Các bạn trẻ tuổi này rất chăm chỉ trong công việc, nhiều người nhận xét bạn hơi ngang bướng nhưng bù lại rất thông minh và được việc. 

Lộc về triền miên trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), 3 con giáp thảnh thơi hưởng PHÚC, rung đùi đón TÀI LỘC, từ đây HỶ SỰ tràn về liền tù tì - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Thực Thần trợ mệnh nên vận may tiền tài của bạn rất tốt, bạn sẽ có thu nhập tốt ở mọi khía cạnh, nhưng bạn vẫn cần phải thận trọng với các khoản đầu tư lớn. Ngoài ra, sẽ có những người cao quý giúp đỡ tuổi này và Dần đang có cơ hội kiếm tiền to.

Về mặt tình cảm, mối quan hệ của bạn với người ấy ngày một nồng ấm hơn. Mặc dù cả hai sẽ có những cuộc cãi vã nhỏ trong thời gian cuối ngày, nhưng bạn sẽ sớm làm lành sau cuộc cãi vã.

Con giáp tuổi Tỵ 

Trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), tuổi Tỵ đang có nhiều ý tưởng trong đầu và muốn thực hiện ngay lập tức. Công việc khó khăn cũng chẳng thể ngăn bước tiến của con giáp này, bản mệnh quyết tâm tạo nên sự khác biệt.

Lộc về triền miên trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), 3 con giáp thảnh thơi hưởng PHÚC, rung đùi đón TÀI LỘC, từ đây HỶ SỰ tràn về liền tù tì - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong ngày mới này mọi sự sẽ suôn sẻ hanh thông như ý muốn của bản mệnh. Con giáp này đang đi đúng đường đúng hướng, hãy cố gắng phát huy năng lực của mình nhiều hơn nữa, tuổi Tỵ cách thành công không còn xa nữa.

Tuy nhiên, Hỏa khí vượng nhắc nhở con giáp này nên học cách kiểm soát cảm xúc đi. Bản mệnh đang nóng nảy quá mức và điều đó có thể khiến cho đối phương cảm thấy tổn thương vì không được tôn trọng.

Con giáp tuổi Dậu 

Trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), nhờ Tam Hội nên rất thuận lợi, có quý nhân giúp đỡ vượt qua khó khăn hiện tại, cuối cùng thì bạn cũng có một ngày nghỉ đúng nghĩa. Hãy dành thời gian đó để cảm ơn quý nhân và đồng nghiệp tốt nhé. 

Lộc về triền miên trong 2 ngày cuối tuần (9, 10/5), 3 con giáp thảnh thơi hưởng PHÚC, rung đùi đón TÀI LỘC, từ đây HỶ SỰ tràn về liền tù tì - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Ngũ hành Thổ sinh Kim giúp đường tình duyên khởi sắc. Dậu độc thân có thể sẽ gặp được người mình yêu qua cuộc gặp gỡ, hẹn hò từ những lời giới thiệu của bạn bè. Gia đình là điều mà mỗi khi nhớ về Dậu đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc.

 

Hôm nay tuổi Dậu được Chính Tài giúp đỡ nên tiền lương sẽ tăng trong thời gian tới, thật sự rất đáng mừng. Bạn cần cù, tiết kiệm, thật thà nên đi làm hay được cấp trên coi trọng, được nhiều người đem đến cơ hội làm ăn.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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