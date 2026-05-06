Thần Tài điểm 3 con giáp có Lộc, tiền bạc 'rủ nhau' về túi, Phú Quý tự động ùa đến, sự nghiệp hanh thông, thành công liên tục trong cuối tháng 3 âm lịch

Trong cuối tháng 3 âm lịch, người tuổi Sửu gặp cục diện Hợi Sửu Tương Hội nên hoàn toàn có thể thoải mái tận hưởng thời gian bình an hạnh phúc bên những người yêu thương mình. Bản mệnh muốn dành hoàn toàn ngày nghỉ bên gia đình và không bận tâm nhiều về những việc khác.

Thủy Thổ xung khắc dự báo chuyện tình cảm đôi lứa lại không được suôn sẻ cho lắm. Cả hai có nhiều mâu thuẫn về quan điểm sống khiến bạn không khỏi mệt mỏi. Có thể bạn đã dành quá nhiều thời gian trong công việc mà thiếu sự quan tâm đến đối phương, hãy bù đắp thêm cho người ấy của mình nhé.

Thời gian này có Thiên Tài độ mệnh nên vận trình tài lộc của những chũ Trâu được khởi sắc rực rỡ. Người làm công ăn lương cũng sẽ có thêm thu nhập từ nghề tay trái đó. Còn người làm kinh doanh thì cũng có một ngày buôn bán khá thuận lợi. Cứ túc tắc vậy thôi nhưng cuối ngày kiểm lại doanh thu thì cũng chẳng vừa chút nào đâu.

Con giáp tuổi Mùi

Trong cuối tháng 3 âm lịch, Chính Ấn độ mệnh, người tuổi Mùi quyền cao chức trọng nhận được sự kính nể của mọi người xung quanh. Nhờ kinh nghiệm phong phú và tính cách quyết đoán, bản mệnh có thể dẫn dắt cấp dưới đi tới thành công, gặt hái được thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuy nhiên, dù đang giữ vị trí thế nào đi nữa, bạn cũng nên đặt ra những mục tiêu tham vọng hơn, đừng dễ dàng hài lòng với những gì mà mình đã làm được. Nếu quá dễ hài lòng, bạn sẽ tự tạo cơ hội cho người khác vượt mặt mình đấy.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Tây Bắc để gặp Hỷ Thần hoặc hướng Tây Nam để gặp Tài Thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, tránh được những rắc rối không đáng có.

Con giáp tuổi Thân

Trong cuối tháng 3 âm lịch, tam hợp hỗ trợ tuổi Thân làm việc vô cùng hiệu quả. Con giáp này cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường vì mọi việc diễn ra theo đúng như kế hoạch. Bản mệnh cũng nhận ra mình nhận được sự ủng hộ của nhiều người xung quanh.

Những ai cần tham gia thi cử cũng gặp nhiều may mắn trong thời điểm này. Tuổi Thân có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kĩ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Hãy tin rằng mình không hề thua kém bất cứ ai.

Trong phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa bản mệnh và nửa kia vô cùng hòa hợp. Bản mệnh thường chia sẻ nhiều khó khăn, khúc mắc trong cuộc sống với vợ hoặc chồng mình, từ đó đôi bên sẽ tìm ra cách giải quyết thích hợp nhất.

