Ra mắt thương hiệu THANKUNI: Khát vọng nâng tầm vị thế hàng Việt trong ngành Home Care

Trong bối cảnh thị trường Home Care đang cạnh tranh gay gắt với sự chiếm lĩnh của các tập đoàn đa quốc gia, tháng 04/2026, Công ty CP THANKUNI Việt Nam đã chính thức trình làng thương hiệu THANKUNI. Với triết lý "Care with Gratitude – Chăm sóc bằng sự trân trọng", THANKUNI không chỉ là một tân binh, mà còn mang sứ mệnh khẳng định đẳng cấp của hàng nội địa chất lượng cao.

Tên gọi THANKUNI được ghép từ "Thank you" và "Universe/Unity" là lời tri ân gửi đến khách hàng, môi trường và những giá trị bản địa. Thương hiệu được xây dựng bởi đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành FMCG với mong muốn rằng: "Người Việt hoàn toàn có thể làm chủ công nghệ để tạo ra những sản phẩm chất lượng, đủ để người Việt tự hào về hàng Việt.

Định hướng chiến lược xây dựng thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao

Với ước mơ có thể xây dựng một thương hiệu hàng Việt Nam chất lượng cao để mỗi lần nhắc tới, đặc biệt trong lĩnh vực tẩy rửa, chúng ta có thể cảm thấy tự hào về người Việt dùng hàng Việt. Chính vì lý do đó, THANKUNI ra đời với một niềm tin rất giản đơn: Người Việt xứng đáng tự hào về những sản phẩm do chính mình tạo ra.

Doanh nghiệp đặt ra 3 trụ cột chiến lược:

Chất lượng là danh dự: THANKUNI đầu tư nghiêm túc vào nghiên cứu và dây chuyền sản xuất hiện đại với công suất lên đến 150 tấn/tháng. Mọi quy trình từ nhập nguyên liệu đến đóng gói đều tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn pháp lý, an toàn hóa chất (SDS) và bảo vệ môi trường.

Trải nghiệm khách hàng tinh tế: Thay vì theo đuổi các chiến dịch marketing rầm rộ, THANKUNI tập trung vào trải nghiệm thực tế của người dùng. Mỗi sản phẩm được thiết kế để giải quyết triệt để những vấn đề của người nội trợ như da tay khô ráp, mùi hóa chất nồng nặc hay nỗi lo về tồn dư hóa chất trên quần áo trẻ nhỏ.

Giá trị bản địa công nghệ toàn cầu: Tận dụng nguồn nguyên liệu phong phú của Việt Nam như dứa, chanh, sả... kết hợp với các công thức hóa mỹ phẩm tiên tiến trên thế giới, THANKUNI tạo ra những sản phẩm mang linh hồn Việt nhưng sở hữu chất lượng chuẩn quốc tế.



THANKUNI trong sự kiện ra mắt tại Nhà khách Bộ Quốc Phòng

Hệ sinh thái sản phẩm đột phá công nghệ 6-trong-1

Trong giai đoạn ra mắt, THANKUNI tập trung giới thiệu hai dòng sản phẩm chủ lực :

Nước giặt THANKUNI 6 trong 1

Đẳng cấp lưu hương nước hoa, niềm tự hào của đội ngũ R&D THANKUNI. Không chỉ dừng lại ở khả năng đánh bay vết bẩn cứng đầu, nước giặt THANKUNI còn sở hữu công thức cân bằng pH (5.5 – 6.5) mức chỉ số lý tưởng để bảo vệ cấu trúc sợi vải và nâng niu làn da nhạy cảm nhất. Đặc biệt, công nghệ lưu hương đa tầng giúp quần áo bền mùi thơm nước hoa sang trọng lên đến 72 giờ, loại bỏ hoàn toàn mùi ẩm mốc ngay cả khi phơi trong nhà.

Nước rửa chén THANKUNI chanh sả

Sạch bóng và dịu nhẹ với chiết xuất từ enzym thực vật (dứa lên men) kết hợp cùng tinh dầu chanh sả, nước rửa chén THANKUNI có khả năng bẻ gãy các liên kết dầu mỡ nhanh chóng. Sản phẩm không để lại cảm giác nhớt rít sau khi rửa, không chứa chất tạo màu độc hại và giúp đôi bàn tay người nội trợ luôn mềm mại, không bị khô căng sau mỗi lần chăm sóc tổ ấm.

Lan tỏa niềm tin thông qua những cột mốc ấn tượng

Sự kiện ra mắt chính thức của THANKUNI diễn ra vào ngày 18 và 19/04/2026 tại Nhà khách Bộ Quốc phòng đã thu hút hàng ngàn lượt khách tham quan.

CEO Hương Giang cảm thấy biết ơn và hạnh phúc trong ngày khai trương

Tiếp nối thành công đó, vào ngày 24/04/2026, THANKUNI đã chính thức khai trương văn phòng đại diện miền Nam tại trung tâm Quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Việc hiện diện tại hai đầu cầu kinh tế lớn nhất cả nước minh chứng cho năng lực vận hành chuyên nghiệp và quyết tâm phủ sóng thương hiệu trên toàn quốc của ban lãnh đạo doanh nghiệp.

THANKUNI không chỉ phát triển sản phẩm tẩy rửa, mà còn định hình một thương hiệu dựa trên chất lượng, sự tử tế và tinh thần trách nhiệm. Với THANKUNI, làm sạch là hành trình chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống an tâm – tinh tế – bền vững mỗi ngày.