Ninh Bình: Bé gái 22 tháng tuổi tổn thương nghiêm trọng vùng mặt do chó cắn

Bé gái 22 tháng tuổi (Ninh Bình) bị chó cắn gây tổn thương nghiêm trọng vùng hàm mặt, vết thương chảy máu nhiều khiến bé phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng khẩn cấp.

Theo thông tin báo Dân Trí, ngày 4/5, Bệnh viện Việt Đức thông tin đã cấp cứu thành công, bảo tồn được gương mặt bé gái 22 tháng tuổi sau khi bị chó cắn.

ThS.BS Nguyễn Thị Hương Giang, Khoa Phẫu thuật Hàm mặt, Tạo hình và Thẩm mỹ cho biết, ngoài các vết thương phức tạp vùng hàm mặt, bệnh nhi còn có tình trạng hoảng loạn, đau nhiều, không hợp tác trong quá trình thăm khám, khiến việc đánh giá tổn thương và kiểm soát chảy máu gặp trở ngại.

Sau khi kiểm soát tình trạng chảy máu cho bệnh nhi, các bác sĩ làm sạch và sát khuẩn kỹ lưỡng toàn bộ vết thương, chỉ định phẫu thuật cấp cứu.

Bé gái 22 tháng tuổi khâu nhiều mũi vì tổn thương do chó cắn. Ảnh: Báo Dân Trí.

Theo thông tin báo Nhân Dân, trong quá trình phẫu thuật, các tổ chức dập nát trên khuôn mặt bé được cắt lọc cẩn thận, vết thương được xử lý tối ưu nhằm phục hồi cả về chức năng và thẩm mỹ.

Sau khi được xử lý toàn diện các vết thương vùng mặt và kiểm soát nguy cơ nhiễm trùng, bệnh nhi được bác sĩ chỉ định tiêm huyết thanh và vaccine phòng dại theo phác đồ. Hiện tại tình trạng bệnh nhi tiến triển tích cực: bé tỉnh táo, ổn định, không còn quấy khóc và chưa ghi nhận dấu hiệu nhiễm trùng.

Bác sĩ khuyến cáo, tai nạn do chó cắn không chỉ gây vết thương nguy hiểm mà còn để lại sang chấn tâm lý cho trẻ nhỏ. Bệnh nhi thường bị ám ảnh sợ hãi kéo dài, sợ khi nhìn thấy động vật, rối loạn giấc ngủ, giật mình, quấy khóc.

Để phòng nguy cơ trẻ nhỏ bị động vật nuôi tấn công, gia đình cần giáo dục cho trẻ về các hành vi an toàn với động vật, không nên để trẻ nhỏ chơi một mình với động vật/súc vật, kể cả đã nuôi lâu năm trong nhà.

Các gia đình nuôi động vật cần chủ động đưa đi tiêm phòng dại đầy đủ theo định kỳ, đồng thời có biện pháp quản lý như nhốt, rọ mõm, đặc biệt khi trong nhà có trẻ nhỏ hoặc khi đưa ra nơi công cộng.

