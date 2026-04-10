Ngày 10-/4, thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh cho biết từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 7 trường hợp tử vong do bệnh dại tại các địa phương.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 10/4, tin từ Trung tâm Y tế khu vực Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại. Nạn nhân là ông P.V.D (SN 1960; ngụ xã Lộc Ninh, tỉnh Tây Ninh).

Theo điều tra dịch tễ, khoảng một năm trước, ông D. bị chó nhà cắn vào bàn tay gây chảy máu. Thay vì đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm chủng theo quy định, ông D. chỉ rửa vết thương bằng nước lã, không sát khuẩn đúng cách và hoàn toàn không tiêm vắc-xin hay huyết thanh kháng dại.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cách đây khoảng 6 tháng, ông D. tiếp tục bị chó trong gia đình cào trầy xước tay. Sau các sự việc trên, cả 3 con chó trong nhà ông D. đều chết nhưng gia đình không báo cáo cơ quan chức năng để xác minh nguyên nhân.

Đến ngày 5/4 vừa qua, ông D. bắt đầu xuất hiện các triệu chứng bất thường như mệt mỏi, sốt, đau đầu, lo lắng và mất ngủ.

Sau đó, bệnh tình của ông D. chuyển biến nặng với các biểu hiện điển hình của bệnh dại như sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tăng tiết đờm dãi, co giật và kích động.

Dù được gia đình đưa đi cấp cứu và chuyển lên TPHCM điều trị, song ông D. đã tử vong sau khi bệnh viện trả về.

Theo thống kê, từ đầu năm 2026 đến nay, đây là ca tử vong thứ 7 nghi do bệnh dại tại tỉnh Tây Ninh.

Bệnh nhi 3 tháng tuổi sốc phản vệ nặng sau khi uống sữa công thức Ngày 7/4, Bệnh viện Sản Nhi Vĩnh Phúc cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa điều trị thành công một trường hợp sốc phản vệ nặng ở trẻ nhỏ sau một tuần tích cực cứu chữa.

