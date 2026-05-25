Nghi ngờ cái tên con trai người yêu cũ đặt, chàng trai vào trang cá nhân kiểm tra liền ngã ngửa trước sự thật

Tâm sự 25/05/2026 23:55

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

Cụ thể là vào ngày 9, một trang mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của chàng trai A khi xem SNS của bạn gái cũ, đã phát hiện được sự thật gây sốc.

Nghi ngờ cái tên con trai người yêu cũ đặt, chàng trai vào trang cá nhân kiểm tra liền ngã ngửa trước sự thật - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Anh A bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Tôi vô tình vào xem KakaoTalk của bạn gái cũ vì hồ sơ KakaoTalk của cô ấy đã được cập nhật.”

Trong khi lướt xem các bài viết của bạn gái cũ với tâm thế không suy nghĩ gì nhiều, anh A đã phát hiện một cái tên quen thuộc. Đó là tên của bản thân anh A.

Sau khi bạn gái cũ chia tay với anh A, cô ấy đã lấy tên của A để đặt tên đứa con mà cô ấy có với người chồng hiện tại của cô.

Trong khoảnh khắc đó, có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu A ‘Vì nghĩ đến mình nên mới đặt tên như thế à? Không phải đâu nhỉ, chỉ là vì tên đẹp nên mới đặt thôi’.

A bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình: "Tuy nó không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng tâm trạng tôi trở nên kỳ lạ"

Ngoài ra, cũng có người chỉ trích rằng việc đặt tên con trai theo tên của bạn trai cũ là không trân trọng người chồng hiện tại.

Mặt khác, cũng có những người cho rằng không có vấn đề gì lớn cả “Có khả năng cao là vì nó là một cái tên đẹp”, “Nếu cái tên là một cái tên thịnh hành dạo này thì người bạn gái cũ sẽ đặt mà chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu”, “Tôi nghĩ rằng có lẽ người bạn gái cũ thích cái tên đó mà thôi. Và tôi cũng không cho rằng người bạn gái cũ cần phải đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào cho cái tên đó và các bạn cũng không có quyền phê phán nó”.

Sau nhiều lời dự đoán của mọi người, anh A đã nói trong một bình luận rằng anh đã gặp bạn gái cũ 5 năm trước và cuộc chia tay của họ không phải là cuộc chia tay tồi tệ mà là mối quan hệ thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Anh nói thêm rằng tên của anh không phải là một cái tên phổ biến như vậy.

Sự thật chấn động sau cái tên kỳ lạ của con trai bạn gái cũ và phát hiện lúc nửa đêm của chàng trai

Sự thật chấn động sau cái tên kỳ lạ của con trai bạn gái cũ và phát hiện lúc nửa đêm của chàng trai

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

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Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

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