Sự thật chấn động sau cái tên kỳ lạ của con trai bạn gái cũ và phát hiện lúc nửa đêm của chàng trai

Tâm sự 25/05/2026 23:43

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

Sau khi chia tay cách đây 5 năm, anh A tưởng rằng người bạn gái cũ đã quên anh đi và kết hôn với một người đàn ông khác nhưng bây giờ anh lại phát hiện người bạn gái cũ đã lấy tên anh đặt cho đứa con mà cô ấy sinh ra, anh chìm trong những cảm xúc phức tạp và kì lạ.

Cụ thể là vào ngày 9, một trang mạng xã hội đã đăng tải câu chuyện của chàng trai A khi xem SNS của bạn gái cũ, đã phát hiện được sự thật gây sốc.

Sự thật chấn động sau cái tên kỳ lạ của con trai bạn gái cũ và phát hiện lúc nửa đêm của chàng trai - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Anh A bắt đầu kể câu chuyện của mình: "Tôi vô tình vào xem KakaoTalk của bạn gái cũ vì hồ sơ KakaoTalk của cô ấy đã được cập nhật.”

Trong khi lướt xem các bài viết của bạn gái cũ với tâm thế không suy nghĩ gì nhiều, anh A đã phát hiện một cái tên quen thuộc. Đó là tên của bản thân anh A.

Sau khi bạn gái cũ chia tay với anh A, cô ấy đã lấy tên của A để đặt tên đứa con mà cô ấy có với người chồng hiện tại của cô.

Trong khoảnh khắc đó, có rất nhiều suy nghĩ thoáng qua trong đầu A ‘Vì nghĩ đến mình nên mới đặt tên như thế à? Không phải đâu nhỉ, chỉ là vì tên đẹp nên mới đặt thôi’.

A bày tỏ tâm trạng phức tạp của mình: "Tuy nó không có ý nghĩa gì đặc biệt nhưng tâm trạng tôi trở nên kỳ lạ"

Ngoài ra, cũng có người chỉ trích rằng việc đặt tên con trai theo tên của bạn trai cũ là không trân trọng người chồng hiện tại.

Mặt khác, cũng có những người cho rằng không có vấn đề gì lớn cả “Có khả năng cao là vì nó là một cái tên đẹp”, “Nếu cái tên là một cái tên thịnh hành dạo này thì người bạn gái cũ sẽ đặt mà chẳng có ý nghĩa gì nhiều đâu”, “Tôi nghĩ rằng có lẽ người bạn gái cũ thích cái tên đó mà thôi. Và tôi cũng không cho rằng người bạn gái cũ cần phải đưa ra bất kỳ ý nghĩa nào cho cái tên đó và các bạn cũng không có quyền phê phán nó”.

Sau nhiều lời dự đoán của mọi người, anh A đã nói trong một bình luận rằng anh đã gặp bạn gái cũ 5 năm trước và cuộc chia tay của họ không phải là cuộc chia tay tồi tệ mà là mối quan hệ thỉnh thoảng vẫn còn liên lạc. Anh nói thêm rằng tên của anh không phải là một cái tên phổ biến như vậy.

Đêm tân hôn đang đếm tiền mừng cưới, lời đề nghị giật cục của mẹ chồng làm hai vợ chồng đứng hình

Đêm tân hôn đang đếm tiền mừng cưới, lời đề nghị giật cục của mẹ chồng làm hai vợ chồng đứng hình

Sau vài lần hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Vì mẹ chồng tương lai của tôi rất tử tế và trông hiền lành tốt tính. Dù tôi mang thai trước khi cưới nhưng mẹ chồng rất chào đón tôi về nhà, mong ngóng cháu nội chào đời.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Tâm sự 4 giờ 1 phút trước
Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Tâm sự 4 giờ 2 phút trước
Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tâm sự 4 giờ 6 phút trước
Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Tâm sự 4 giờ 7 phút trước
Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Người chồng choáng váng vì lời nói thầm của vợ ngay sau ngày sinh con

Tâm sự 4 giờ 8 phút trước
Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tưởng là ngày hạnh phúc nhất đời, tôi chết lặng khi vô tình nghe được lời vợ thì thầm với đứa con mới sinh

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Giọt nước mắt hạnh phúc chưa kịp ráo, tôi chấn động rụng rời trước lời nói thầm của vợ bên giường đẻ

Tâm sự 4 giờ 9 phút trước
Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Trước ngày tái hôn, bí mật từ con gái khiến tôi vứt bỏ váy cưới không chút do dự

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi bật khóc khi biết sự thật về 10 triệu tiền chu cấp nuôi con gửi đến mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Bí ẩn sau 10 triệu tiền chu cấp nuôi con đều đặn mỗi tháng dù chồng cũ đã mất từ lâu

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Đằng sau bóng dáng lén lút ngoài cửa của chị dâu sau ngày anh trai mất là một câu chuyện nhói lòng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Nỗi oan ức của người chị dâu và cuộc hành trình lén lút lúc nửa đêm sau tang lễ của chồng

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Tôi đã khóc khi biết lý do chị dâu lén lút ra ngoài vào ban đêm sau ngày anh trai mất

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm

Vừa qua sảnh tang anh trai, tôi lạnh người thấy chị dâu lén lút mở cửa ra ngoài lúc nửa đêm