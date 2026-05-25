Lý do Lưu Diệc Phi không nhận vai nữ chính trong phim 'Sắc giới'

Theo nhiều nguồn tin từ truyền thông Trung Quốc, Lý An đã nhiều lần gặp gỡ Lưu Diệc Phi để trao đổi về nhân vật. Khi ấy, nữ diễn viên đang là cái tên nổi bật của dòng phim cổ trang nhờ vẻ đẹp trong trẻo và khí chất thanh tao hiếm có. Tuy nhiên, cuối cùng cô đã không nhận lời tham gia dự án điện ảnh đình đám này.

Sắc Giới là tác phẩm nổi tiếng của đạo diễn Lý An, từng gây tiếng vang lớn trên toàn thế giới và giành giải Sư tử Vàng tại Liên hoan phim Venice năm 2007. Bộ phim không chỉ được đánh giá cao về nghệ thuật mà còn tạo nên nhiều tranh cãi bởi các cảnh quay táo bạo cùng nội dung tâm lý phức tạp. Trước khi quyết định giao vai nữ chính Vương Giai Chi cho Thang Duy, đạo diễn Lý An từng cân nhắc một số gương mặt nổi bật của màn ảnh Hoa ngữ, trong đó có Lưu Diệc Phi.

Nguyên nhân được cho là đến từ sự lo lắng của gia đình. Thời điểm đó, Lưu Diệc Phi mới chỉ 19 tuổi. Mẹ của nữ diễn viên cho rằng cô còn quá trẻ để đảm nhận một vai diễn có chiều sâu tâm lý nặng nề cùng nhiều cảnh nhạy cảm như Vương Giai Chi. Bản thân đạo diễn Lý An cũng từng đánh giá Lưu Diệc Phi sở hữu ngoại hình phù hợp nhưng chưa đủ trải nghiệm sống và chiều sâu nội tâm để thể hiện trọn vẹn nhân vật.

Ngoài yếu tố tâm lý, các cảnh nóng trong phim cũng là lý do khiến nữ diễn viên quyết định từ chối. Vào thời điểm ấy, Lưu Diệc Phi đang xây dựng hình tượng “thần tiên tỷ tỷ” sau thành công của các bộ phim như Thiên Long Bát Bộ và Thần Điêu Đại Hiệp. Hình ảnh thanh khiết, nhẹ nhàng và kín đáo giúp cô trở thành một trong những mỹ nhân được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Nhiều người cho rằng quyết định từ chối Sắc giới đã vô tình trở thành bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Lưu Diệc Phi. Nếu nhận vai diễn này, hình tượng của cô có thể thay đổi hoàn toàn. Trong khi đó, việc giữ vững phong cách riêng giúp nữ diễn viên duy trì sức hút suốt nhiều năm và tiếp tục gặt hái thành công với các dự án như Mộng Hoa Lục, Đi Đến Nơi Có Gió hay Câu Chuyện Hoa Hồng.

Đặc biệt, năm 2020, Lưu Diệc Phi vượt qua hơn 1.000 ứng viên để được lựa chọn vào vai Hoa Mộc Lan trong bom tấn Mulan của Disney. Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên đảm nhận vai chính trong một dự án Hollywood có kinh phí hàng trăm triệu USD. Cô có cơ hội hợp tác cùng nhiều tên tuổi lớn như Chân Tử Đan, Củng Lợi và Lý Liên Kiệt.

Để hóa thân thành Mộc Lan, nữ diễn viên phải trải qua quá trình tập luyện võ thuật và cưỡi ngựa với cường độ cao. Màn thể hiện của cô sau đó giúp Lưu Diệc Phi giành giải Nữ diễn viên phim hành động xuất sắc tại Critics' Choice Super Awards 2021 và nhận đề cử tại Saturn Awards lần thứ 46.

Dù gần ba năm trở lại đây ít xuất hiện trên màn ảnh và chưa công bố dự án phim mới, Lưu Diệc Phi vẫn là một trong những ngôi sao hạng A có sức ảnh hưởng lớn của làng giải trí Hoa ngữ. Cô tiếp tục duy trì độ nhận diện cao thông qua hàng loạt hợp đồng quảng cáo và đại diện thương hiệu lớn.