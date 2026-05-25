Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra

Tâm sự 25/05/2026 17:03

Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy xinh đẹp lại có gia cảnh khá giả.

Tôi và vợ quen nhau qua bạn bè giới thiệu. Chúng tôi bằng tuổi nhau, từ thời đại học đã yêu đương, sau khi ra trường thì kết hôn. So với tôi thì vợ nổi bật hơn, cô ấy xinh đẹp lại có gia cảnh khá giả. Sau khi tốt nghiệp, vợ tôi được gia đình lo cho công việc trên thành phố. Tôi vì muốn ở bên cô ấy nên chật vật ở lại thành phố, bỏ ngoài tai lời của bố mẹ muốn tôi về quê.

Ngày chúng tôi cưới, hai đứa dành dụm chẳng được bao nhiêu nhưng vẫn muốn tự thân lo, không nhờ vả gia đình vợ. Cuộc sống hôn nhân của chúng tôi sau đó cũng không dư dả, thậm chí là có khi thiếu thốn. Nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng đi làm, với mong muốn cho vợ con cuộc sống khá giả. Sau 7 năm nỗ lực, tôi cũng có được xe sang, nhà to, đền đáp hy sinh, yêu thương của vợ bao năm.

Đến một ngày, tôi về trước nhà thì thấy nhà hàng xóm mới lắp camera. Tôi thấy lạ nên sang hỏi thăm thì nghe nói vì gần đây có trộm nên hàng xóm mới có camera theo dõi, đảm bảo an toàn. Thấy thế, tôi xin họ cho xem thử những đoạn phim được quay, để xem liệu trộm có nhìn ngó nhà mình không. Sau khi xem những thước phim đó, tôi chết sững.

Thấy nhà hàng xóm lắp camera, tôi tò mò xem lại và chết sững trước những gì hiện ra - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi không hề thấy tên trộm nào nhìn ngó nhà mình, chỉ thấy một người đàn ông thường xuyên đến nhà tôi khi tôi đi vắng. Vợ tôi ra đón rồi giữ lại hắn ta mấy tiếng đồng hồ. Những lần anh ta đến đều là những lúc tôi đi công tác hoặc đi làm. Tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra được lý do nào khác để bảo vệ vợ. Tôi đành về nhà hỏi cô ấy, vợ tôi đành thừa nhận ngoại tình. Tôi bàng hoàng không thể tin. Tôi bị người vợ bên mình suốt năm tháng nghèo khó phản bội.

Vợ tôi khóc lóc nói rằng là vì cô ấy cô đơn khi tôi lúc nào cũng chỉ biết đi kiếm tiền. Cô ấy xin tôi tha thứ, sẽ cắt đứt liên lạc với nhân tình. Tôi không thể dễ dàng tha thứ cho vợ, nhưng cũng chẳng thể ly hôn. Dù sau đó vợ tôi đã thật sự hối lỗi, một lòng chăm lo cho chồng con. Nhưng tôi vẫn không thể nào quên được

Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Sau 4 năm nuôi con đơn độc, mẹ chồng quay lại xin gặp cháu và câu nói khiến bà bật khóc

Tôi là mẹ đơn thân được 4 năm. Cha của con tôi là người tôi từng yêu sâu đậm suốt 3 năm. Ngày tôi yêu Quốc, anh ấy chưa có gì trong tay, thậm chí còn mang nợ. Nhưng tôi không sợ khổ, vẫn luôn ở bên anh ấy, cố gắng để người yêu thoát khỏi cảnh khốn khó.

Xem thêm
Từ khóa:   Tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tâm sự 13 phút trước
4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Tâm sự 18 phút trước
Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Đặt điện thoại đang sạc lên ngực, nam công nhân bị điện giật tử vong thương tâm

Video 19 phút trước
Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Tâm sự 32 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Ba 26/5/2026, vận mệnh xoay chuyển, 3 con giáp là 'đệ tử' của Thần Tài, làm 'sương sương' mà tiền vàng đầy két, tiêu xài phủ phê

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Con trai ngoại tình mà mẹ chồng lặng thinh, ngày tôi rời đi bà đưa gói đồ rồi nói một câu khiến tôi bật khóc

Ngoại tình 34 phút trước
Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Tâm sự 34 phút trước
Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Phát hiện cô giúp việc ôm chân bố chồng giữa đêm, tôi sững sờ trước phản ứng của ông

Tâm sự 36 phút trước
Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Phát hiện laptop cũ của chồng dưới gầm bàn, tôi đau thấu tim gan khi đọc những tin nhắn bí mật

Tâm sự 41 phút trước
Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Nhận thiệp cưới của bạn trai cũ sau 15 năm hẹn hò, tôi sốc nặng khi thấy tên cô dâu

Tâm sự 43 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Tử vi thứ Ba 26/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tài lộc vượng phát, sự nghiệp hanh thông, Mão - Thân hao tiền tốn của, dính vận hạn liên miên

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Loại cá rẻ bèo bán đầy chợ Việt là "kho chứa collagen" tự nhiên, giúp chị em trẻ mãi không già

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

Hạt vừng đen cực bổ nhưng thuộc 4 nhóm người này chớ dại dột ăn vào kẻo rước họa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đón con tan học, tôi choáng váng khi nhìn thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi trong lòng một người đàn ông

Đi đón con tan học, tôi choáng váng khi nhìn thấy con gái cười nói vui vẻ ngồi trong lòng một người đàn ông

Tái hôn chưa kịp diễn ra, tôi chết lặng khi chồng cũ mang đến chiếc nhẫn và bí mật động trời

Tái hôn chưa kịp diễn ra, tôi chết lặng khi chồng cũ mang đến chiếc nhẫn và bí mật động trời

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

Tôi hoảng hốt trong ngày giỗ vợ khi phát hiện một người đang nằm ngay cạnh giường

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

4 năm xa cách, mẹ chồng quay lại đòi gặp cháu và lời đáp của tôi khiến bà khóc không thành tiếng

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Mẹ chồng xin lại vàng cưới đã trao, con dâu đáp trả khiến bà không biết giấu mặt vào đâu

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ

Nghe vợ chồng bàn chuyện đưa mẹ chồng về quê, bà bật khóc rồi trao tôi sổ tiết kiệm 3 tỷ