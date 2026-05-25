Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng

Đời sống 25/05/2026 09:31

Hôm nay, ngày 25/5/2026 giá vàng miếng SJC tăng trở lại sau đà sụt giảm mạnh vào tuần trước nhưng mức tăng không nhanh bằng kim loại quý thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, xông ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng giá vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. ACB tăng giá vàng 1 triệu đồng mỗi lượng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty Phú Quý tăng giá vàng miếng 500.000 đồng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng nhẹ. Công ty Phú Quý tăng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào lên 159 triệu đồng, bán ra 162 triệu đồng. Công ty SJC mua vào 158,5 triệu đồng, bán ra 161,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 25/5/2026: Đồng loạt bật tăng, vàng SJC bán ra 162 triệu đồng/lượng
Giá vàng trong nước tăng chậm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, lúc 6 giờ 30 ngày 25/5 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới được giao dịch ở mức 4.575 USD/ounce, tăng tới 65 USD/ounce (+1,44%) so với giá đóng cửa cuối tuần.

Trong khi đó, giá bạc tăng gấp đôi đà phục hồi của vàng khi đang được giao dịch quanh mốc 78,6 USD/ounce, cao hơn gần 4% so với giá đóng cửa cuối tuần.

Đây là diễn biến gây bất ngờ với nhiều nhà đầu tư, sau một tuần giao dịch giằng co và đóng cửa lùi về mức giá thấp nhất trong khoảng 1 tháng qua của cả vàng, bạc.

Kim loại quý tăng vọt ngay khi vừa mở cửa tuần giao dịch mới trước những thông tin tích cực về xung đột ở Trung Đông.

Tiến trình đàm phán về một thỏa thuận hướng đến chấm dứt xung đột ở Trung Đông đang đạt được tiến triển sau những thông tin tích cực từ các bên trung gian và liên quan.

Theo hãng tin AP, trước đó Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết thỏa thuận với Iran về xung đột, bao gồm việc mở cửa eo biển Hormuz, "cơ bản được đàm phán xong" sau các cuộc điện đàm với Israel và các đồng minh khác trong khu vực vào tối 23-5 (giờ Mỹ).

Diễn biến trên đẩy giá dầu thô và đồng USD lao dốc, thúc đẩy giá vàng, bạc đi lên mạnh mẽ. Hiện chỉ số đồng USD (DXY Index) thủng mốc 99 điểm, rớt xuống còn 98,99 điểm (-0,25%), trong khi giá dầu thô Brent mất hơn 5% xuống còn 98,3 USD/thùng.

