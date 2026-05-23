Nghệ sĩ, KOL lệch chuẩn có thể bị hạn chế hoạt động nghệ thuật có thời hạn

Đời sống 23/05/2026 11:53

Cơ quan quản lý lập 'blacklist' (danh sách đen) người nổi tiếng vi phạm pháp luật, quy tắc ứng xử để các nhãn hàng cân nhắc hạn chế hợp tác, dự kiến triển khai tháng 6.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 22/5, tại TP.HCM, Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử tổ chức hội nghị phổ biến Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số, công bố sáng kiến “Chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng” và ra mắt Cổng thông tin điện tử và cơ sở dữ liệu về nhà sáng tạo nội dung số và quảng cáo trực tuyến Việt Nam.

Hội nghị phổ biến, giới thiệu nội dung bộ quy tắc, đồng thời là diễn đàn để cơ quan quản lý, nền tảng số, doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung… trao đổi, thảo luận về cách thức áp dụng bộ quy tắc vào thực tiễn, từng bước hình thành các chuẩn mực ứng xử phù hợp với bối cảnh phát triển xã hội số và chuyển đổi số quốc gia.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - nhấn mạnh bộ quy tắc ứng xử này có cơ chế về việc hạn chế hợp tác với những nghệ sĩ, KOL, những người có sức ảnh hưởng vi phạm bộ quy tắc ứng xử.

“Nói rộng ra là vi phạm pháp luật hoặc chuẩn mực đạo đức xã hội. Cơ chế này tương tự như sáng kiến whitelist (danh sách trắng) và blacklist (danh sách đen) đang triển khai. Khi xảy ra việc có liên quan đến nghệ sĩ, KOL, chúng tôi cùng Cục Nghệ thuật biểu diễn thảo luận, thống nhất, khuyến nghị cân nhắc không hợp tác trong một khoảng thời gian nhất định”, ông Tự Do cho biết.

Ca sĩ Miu Lê bị bắt do liên quan ma túy được nhắc tên tại hội nghị 

Theo thông tin từ VnExpress, bộ quy tắc ứng xử và sáng kiến không phải là quy định bắt buộc mà trên tinh thần tự nguyện, đồng hành, cam kết thực hiện. “Tôi tin rằng các anh chị chung tay xây dựng môi trường văn hóa trên mạng chắc chắn sẽ ủng hộ để thực hiện. Từ đó gửi thông điệp mạnh mẽ đến các KOL, nghệ sĩ rằng: nếu như họ có những hành vi lệch chuẩn và nặng hơn là những hành vi vi phạm pháp luật thì không thể hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn trong một khoảng thời gian nhất định”, Cục trưởng Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử thông tin thêm.

Dự kiến danh sách người nổi tiếng vi phạm sẽ được công bố trên Cổng thông tin nhà sáng tạo nội dung Việt Nam do Cục triển khai, dự kiến hoạt động từ đầu tháng 6.

 

Phát biểu tại hội nghị, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM Nguyễn Ngọc Hồi chia sẻ sở có kế hoạch triển khai bộ quy tắc vào đầu tháng 6 tới, đồng thời làm rõ hơn và đậm hơn các nội dung liên quan đến bộ quy tắc này.

Ông đề xuất các sở cùng ra khuyến nghị những quy định trong bộ quy tắc tạo nên hệ thống trong cả nước.

Hiện Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phối hợp cùng các cơ quan an ninh lập các danh sách trắng, đen. Và công bố cả "danh sách xanh", tập hợp những người nổi tiếng tham dự các sự kiện lớn của thành phố, mời họ làm đối tác truyền thông, để quảng bá các hoạt động ý nghĩa đến với đông đảo người dân, để “phủ xanh” không gian mạng.

