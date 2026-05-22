Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín

Ngoại tình 22/05/2026 23:08

Cơm tối xong thì chồng tôi bảo anh có hẹn với vài người bạn, bảo tôi không có Bo hãy tranh thủ ngủ một giấc cho thật say, tôi cũng định vậy, tiễn chồng ra cửa xong, tôi lên giường đánh thẳng một giấc. 

Hai vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã được 5 năm, một khoảng thời gian không quá dài cũng không quá ngắn, đủ để hiểu nhau, thông cảm cho nhau nhiều điều. Tôi yêu và cưới anh vì anh là người biết suy nghĩ trước sau, có chí cầu tiến và vì anh cũng yêu tôi. Chúng tôi đã có với nhau một bé trai kháu khỉnh tên Bo, thằng bé giống bố như đúc vì vậy rất được ông bà nội yêu thương, cưng chiều. 

Quyết định có Bo cũng là lúc tôi xin nghỉ việc để toàn tâm toàn ý tịnh dưỡng và chăm sóc bé. Từ ngày sinh ra Bo, cuộc sống vất vả hơn nhiều, tôi muốn đi làm lại để có thêm tiền mua bỉm, mua sữa cho con nhưng vì thương vợ nên anh nói để mình anh đi làm được rồi, tôi cứ an tâm ở nhà chăm sóc con cho thật tốt. Chỉ cần 2 mẹ con bình an, mạnh khỏe thì có khó khăn đến mấy anh cũng cố gắng được. 

Nhiều đêm chợt tỉnh giấc vì Bo khóc, thấy anh vẫn cặm cụi bên bàn làm việc mà nước mắt chảy không thôi, lòng thương anh vô cùng. Bạn bè nói phải có phước lắm tôi mới lấy được một người như anh, tôi chỉ biết mỉm cười hạnh phúc. Vì anh đi làm mệt nên ở nhà lúc nào tôi cũng chuẩn bị những món ăn vừa ngon vừa bổ dưỡng, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ từ trên xuống dưới. Từ cô nhân viên văn phòng sáng đi chiều về, tôi trở thành một người mẹ trẻ, một bà nội trợ đảm đang. Đối với tôi lúc bấy giờ mọi thứ như vậy đã quá đủ, tôi hạnh phúc khi có anh và con, không mưu cầu thêm điều gì khác.

Những tưởng cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến một đêm, tôi vô tình phát hiện điều mà lâu nay anh che giấu. Hôm đó là cuối tuần, ông bà nội đón Bo về chơi, mẹ chồng nói nhớ cháu không chịu được vả lại mấy nay tôi cũng vất vả, thôi để bà giữ cháu một hôm. Sửa soạn đồ đạc cho Bo xong và dặn dò mẹ chồng kỹ lưỡng, tôi để bà ôm cháu về. Cơm tối xong thì chồng tôi bảo anh có hẹn với vài người bạn, bảo tôi không có Bo hãy tranh thủ ngủ một giấc cho thật say, tôi cũng định vậy, tiễn chồng ra cửa xong, tôi lên giường đánh thẳng một giấc. 

Vô tình nghe được cuộc trò chuyện của chồng giữa đêm, tôi sốc khi đã phát hiện bí mật lâu nay anh giấu kín - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Mở mắt dậy thì đã đêm muộn, chồng tôi đã về. Anh thay quần áo xong thì thầm vào tai tôi hỏi “em ngủ chưa?” Vì muốn trêu anh một chút nên tôi không trả lời. Nào ngờ tưởng tôi đã ngủ, anh lại gần cửa sổ rút điện thoại và gọi cho ai đó.

Tôi nhắm mắt lòng thấp thỏm, không biết có chuyện gì mà anh lại nghe điện thoại giữa đêm như vậy. 

Hóa ra người ở đầu dây bên kia chính là vợ của sếp anh, người mà cách đây mấy tuần còn qua nhà tôi dự sinh nhật 3 tuổi của Bo.

Tôi dỏng tai lên nghe thì choáng váng với những gì sau đó:

- Vừa gặp lúc trưa mà giờ đã thấy nhớ Nam rồi. Cuối tuần sau mình gặp nhau nữa có được không. Hương mới mua cho Nam cái áo trông hợp lắm. Chắc Nam sẽ thích đó.

- Dạ để em xem rồi nhắn lại nha chị, em không hứa trước được. Giờ em cúp máy đây, chị ngủ ngon nha.

- Vậy có gì nhắn Hương nha, đừng để Hương đợi lâu đó. Nam ngủ ngon. Yêu Nam.

Anh vừa ngắt lời, tôi không giữ được bình tĩnh liền gào lên khóc lóc với bao uất ức trong lòng. Nhận ra đã bị lộ, anh quỳ xuống xin tôi nghe anh giải thích, nước mắt cũng rơi không ngừng. Anh nói anh quen người ta chỉ là miễn cưỡng, nói chị nhiều tiền có thể cho anh để anh chăm sóc gia đình của mình, vì thương tôi thương Bo nên anh mới lầm lỡ, lạc đường như vậy, xin tôi tha thứ cho anh. Anh cũng tiết lộ thêm mình và vợ sếp đã ở bên nhau được 1 năm rồi.

Nghe đến đây đầu tôi đau như búa bổ, tôi mở tủ lấy nhanh vài bộ quần áo chạy về nhà mẹ đẻ, anh chạy theo ngăn cản nhưng tôi quyết đi cho bằng được, tôi không thể đối diện và không biết phải nói gì với anh lúc này. Đã 3 ngày tôi ở nhà ông bà ngoại Bo, tôi không nói gì với bố mẹ cả, mà ông bà chắc cũng đã hiểu phần nào lý do con gái về nhà trong đêm như vậy. Tôi không biết phải bước tiếp như thế nào, ly hôn hay là tha thứ để cùng anh và con sống tiếp, sao số tôi lại thành ra thế này?

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Tôi không lấy làm lạ khi đàn ông luôn có suy nghĩ được quyền lựa chọn phụ nữ như thể phụ nữ là một món hàng. Thậm chí tôi đã từng nghe một người nói bông đùa rằng: “Đàn ông bận rộn vì phải làm nhiều thứ lắm, còn đàn bà chỉ đứng sau đàn ông thôi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày 13/4, 14/4, 15/4 âm lịch, Nhật Nguyệt chiếu rọi, 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng kinh doanh, cầu được ước thấy, mọi điều hanh thông

Đúng ngày 13/4, 14/4, 15/4 âm lịch, Nhật Nguyệt chiếu rọi, 3 con giáp tiền tài thông thuận, mở rộng kinh doanh, cầu được ước thấy, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Tá hỏa khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật bất ngờ

Tá hỏa khi vợ cũ sinh đứa con giống hệt mình, tôi tìm đến nhìn mặt thì biết sự thật bất ngờ

Tâm sự gia đình 56 phút trước
Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ sự thật khiến tôi gục ngã

Thấy ảnh chồng trên màn hình điện thoại, con gái 4 tuổi của bạn thân tiết lộ sự thật khiến tôi gục ngã

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sau khi bị chồng 'tặng' một bạt tai, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Sau khi bị chồng 'tặng' một bạt tai, cuộc đời tôi đã thay đổi hoàn toàn ngay sau đó

Tâm sự gia đình 1 giờ 16 phút trước
Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm như đúc, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Kết quả xét nghiệm ADN là con mình nhưng giống hàng xóm như đúc, sự thật đằng sau khiến chồng sốc nặng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Sau hôm nay, 3 con giáp Tài Lộc vượng như 'rồng ngẩng đầu', công việc suôn sẻ, tiền bạc dư dả, vận đào hoa mỹ mãn

Sau hôm nay, 3 con giáp Tài Lộc vượng như 'rồng ngẩng đầu', công việc suôn sẻ, tiền bạc dư dả, vận đào hoa mỹ mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Vợ cũ lẳng lặng quay về đòi tái hợp, chồng vừa buông lời phũ phàng liền ngã ngửa trước cú bẻ lái phút 90

Vợ cũ lẳng lặng quay về đòi tái hợp, chồng vừa buông lời phũ phàng liền ngã ngửa trước cú bẻ lái phút 90

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Ngoại tình 1 giờ 56 phút trước
Mẹ chồng yêu cầu con dâu đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu nổi”

Mẹ chồng yêu cầu con dâu đối xử với mình như mẹ ruột nhưng được ba ngày đã kêu “không thể chịu nổi”

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Ngoại tình 2 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

NÓNG: Thu hồi, tiêu hủy 2 lô kem chống nắng và mặt nạ dưỡng da

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Giá vàng hôm nay, ngày 23/5/2026: Rớt 30 triệu đồng/lượng từ đỉnh, thấp nhất trong gần 5 tháng qua

Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

Tử vi Chủ Nhật 24/5/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tài lộc vượng phát, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Thân hao tiền tốn của, vướng tiểu nhân hãm hại

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Tại sao một tin nhắn mua hàng vô hại lại trở thành bản án vạch trần gã chồng mẫu mực ngoại tình?

Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Chồng đòi ly hôn vì vợ không sinh được, mẹ chồng cười hùa với con trai nhưng lại lén đút vào tay con dâu 1 tỷ cùng bí mật giấu kín

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Nửa đêm thư ký của chồng gọi đi 'họp', vợ bám theo rồi âm thầm gọi một cú điện thoại đủ làm anh sốc nặng

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi

Biết chuyện mình 'tòm tem' bên ngoài bị bại lộ, vợ van vỉ xin tha thứ nhưng lại 'há hốc' khi chồng nói: 'Em cứ tiếp tục đi