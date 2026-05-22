Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu

Tâm sự gia đình 22/05/2026 22:35

Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, cậu tôi quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ tôi là một trong số ít những người ủng hộ chuyện này. Cơ bản cậu vẫn cần một người phụ nữ để tạo nên mái ấm riêng, xây dựng lại cuộc đời.

Thời xưa ở quê tôi, một gia đình đẻ đông con lắm. Ngoại tôi cũng không là ngoại lệ, đẻ đến tận 16 người con. Cậu tư tôi lấy vợ đầu và sinh ra được ba đứa, cuộc sống ruộng đồng cũng chẳng khấm khá là bao, cậu lại có thói nhậu nhẹt, mặc dù vẫn thương yêu vợ con nhưng cậu vẫn không thể kiêng được rượu chè. Tiền làm ra chẳng nhiều, lại đổ hết vào thói đời của cậu.

Vợ vì thế cũng đâm buồn chán, quán xuyến chẳng nổi cả việc nhà và buôn bán nên quyết định ly hôn với cậu tôi để giải thoát cho cả hai. Nhà mẹ đẻ bên vợ cũng quay sang chỉ trích cậu chẳng được tích sự gì, cậu vì thế mà lại giác ngộ hẳn. 

 

Sau khi ly hôn được một thời gian, cậu lên thành phố sinh sống và hành nghề bơm vá, sửa chữa xe. Mẹ tôi cũng thương em lắm, sẵn còn căn phòng trống cũng cho cậu ở tạm, có khó khăn gì cũng giúp đỡ, còn làm mai cho cậu vài mối nhưng cậu cũng chẳng ưng, phần vì còn vương vấn cuộc hôn nhân cũ.

Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ấy thế mà tầm tháng sau, cậu lại ưng một cô tên Hải đã 40 tuổi, rất chịu khó làm ăn, lại chưa từng có chồng. Họ hàng kháu nhau rằng cô ấy có tướng “sát chồng”, số không nên lập gia đình, bởi thế nên đến 40 tuổi vẫn không ai chịu lấy. Bỏ ngoài tai lời ra tiếng vào, cậu tôi quyết định đi thêm bước nữa. Mẹ tôi là một trong số ít những người ủng hộ chuyện này. Cơ bản cậu vẫn cần một người phụ nữ để tạo nên mái ấm riêng, xây dựng lại cuộc đời.

Mợ Hải chăm làm lắm, từ trồng trọt cho đến chăn nuôi mợ đều quản được tuốt. Cậu tôi cũng vì thế mà chịu khó giúp vợ, hai vợ chồng cùng nhau làm ăn dần khấm khá hẳn lên. Nhưng mỗi lần về quê chồng thăm gia đình chồng, mợ đều bị hắt hủi, chẳng ai chịu nói chuyện, chỉ có tôi là thường hay ngồi với mợ nghe mợ nói về cách làm ăn, có vẻ như mợ chỉ thoải mái được với mẹ con tôi. 

Mợ bảo mợ muốn có con chứ già rồi mà vẫn chưa được mụn con nối dõi. Tầm 1 tháng trước, mợ có thai nhưng lại bị xảy, mợ lại thuộc dạng khó có chữa, mẹ tôi lấy đó làm an ủi bảo từ từ cũng chẳng vội làm chi, miễn sao 2 vợ chồng yêu thương nhau là được.

Thật không may mắn, lấy nhau được gần một năm, cậu tôi trong một cơn đột quỵ mà mất, để lại mợ đau buồn, vẫn chưa kịp có con. Họ hàng bên tôi lại lấy đó làm cớ để chỉ trích, trách mợ có tướng sát chồng, trách mợ làm khổ cậu. Mợ vì thế mà bị áp lực đến trầm cảm, chẳng còn tâm trí lo toan công việc, nhà cửa, ba mẹ già thấy thế cũng xót, cảm thương số con gái mình.

Tôi lâu lâu lại sang nhà mợ chơi, lúc nào cũng thấy mợ lau chùi cẩn thận di ảnh cậu, nhìn hoài vào tấm hình của cậu mà buồn rười rượi. Hàng xóm của mợ cũng chẳng khá hơn họ hàng nhà tôi, thủ thỉ với nhau rằng “con đó số sát chồng, đừng có dính vào”, nói là thủ thỉ cũng đủ lớn cho mợ tôi nghe. Mợ trông thì có vẻ không để ý nhưng tôi biết mợ đều dằn vặt vì những lời nói đó nhiều lắm. 

Tôi thì thấy xót cho mợ nhiều, lựa lời an ủi mợ ráng mà sống cho mình, không cần để tâm miệng lưỡi thiên hạ. Mợ chỉ cười buồn, mợ bảo bây giờ chỉ có thể sống vì ba mẹ mà thôi. Tôi lại liên tưởng đến mợ nghĩ quẩn.

Tôi thương mợ lắm, vì chẳng ai chịu đặt mình vào trường hợp mợ mà suy nghĩ, lấy chồng chẳng được bao lâu lại không thể có con lại còn nghe người đời dè bỉu. Phận đời phụ nữ vốn lênh đênh, tìm được bến đỗ an yên đã khó, giữ được lại càng khó hơn. Tôi chắc rằng nếu như mọi thứ bình thường, chẳng ai để tâm, mợ hoàn toàn có thể quay lại sống cuộc sống như trước kia chưa có cậu. Vậy mà, qua bao thăng trầm, thứ duy nhất giết chết tâm hồn lại là “miệng đời”. 

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Hôm đầu tiên về nhà chồng, em cũng ngủ vậy, mặc kệ mọi người dọn dẹp đám xá, vì một phần mệt do mấy ngày lo cưới, phần vì thói quen, hôm đó mẹ chồng em cũng không nói gì vì bà tưởng em mệt thật.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Bắt gặp chồng hú hí với nhân tình, vợ bị gã chồng 'hạ cẳng tay' ngay giữa đường và cái kết 'hả hê' sau đó

Ngoại tình 18 phút trước
Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Vũ khí lợi hại nhất của người phụ nữ sau chia tay không phải là nhan sắc, mà là sự kiêu hãnh lạnh lùng

Tâm sự tình yêu 21 phút trước
Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Bị em dâu mỉa mai không biết đẻ, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung “bảo bối” khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy.

Tâm sự Eva 27 phút trước
Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Phát điên vì nghi chồng ngoại tình, vợ bật khóc ngỡ ngàng khi nhận sấp giấy này trong ngày sinh nhật

Tâm sự gia đình 30 phút trước
Trót tình một đêm với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh sốc

Trót tình một đêm với 'giai 6 múi' quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người trong mộng trong hoàn cảnh sốc

Tâm sự 35 phút trước
Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Bị vợ gã bồ 50 tuổi đánh ghen tại khách sạn, cô nhân tình bé nhỏ vội bỏ chạy quên cả dép và cái kết đẹp như mơ

Ngoại tình 39 phút trước
Nghe hàng xóm rỉ tai sự thật động trời, cô gái lẳng lặng quay xe trong ngày đầu ra mắt nhà bạn trai

Nghe hàng xóm rỉ tai sự thật động trời, cô gái lẳng lặng quay xe trong ngày đầu ra mắt nhà bạn trai

Tâm sự Eva 42 phút trước
Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu

Ngỡ có thể làm lại cuộc đời, chồng lên cơn đột quỵ và cái kết đầy nước mắt của người phụ nữ có tướng số xấu

Tâm sự gia đình 46 phút trước
Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Tâm sự gia đình 50 phút trước
Bị mẹ cô gái chê nghèo, cậu bé năm nào trở thành ông chủ và cái kết vô cùng bất ngờ

Bị mẹ cô gái chê nghèo, cậu bé năm nào trở thành ông chủ và cái kết vô cùng bất ngờ

Tâm sự Eva 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 22/5/2026, 3 con giáp giàu sang đổi vận, buôn may bán đắt, tiền của chất cao như núi, sự nghiệp hanh thông

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Thứ "thuốc bổ tự nhiên" bán đầy ngoài chợ giá vài nghìn đồng, biết cách ăn tốt ngang nhân sâm

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Bi hài dâu mới ham ngủ quên cả nấu cơm, mẹ chồng 'trả' về ngoại kèm lời nhắn "bao giờ dậy sớm được, thì về"

Thấy chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, vợ bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn dưới bọc đất

Thấy chồng chăm cây táo còn hơn chăm con, vợ bí mật kiểm tra rồi 'ngớ người' với bọc nilon chôn dưới bọc đất

Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ khóc trong muộn màng

Đang hạnh phúc thì chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 5 từ khiến vợ khóc trong muộn màng

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà chỉ cười

Lấy hết can đảm để nói sự thật vì bị bạn bè thách 3 triệu tán đổ nàng, bạn gái không những không nổi giận mà chỉ cười

Chồng hở tí là đòi trả về nhà, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Chồng hở tí là đòi trả về nhà, bố vợ cao tay 'ra đòn chí mạng' khiến con rể 'mất cả chì lẫn chài', khóc không thành tiếng

Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước

Bị ép rửa 10 mâm cỗ, nàng dâu đập tan tành rồi buông một câu khiến mẹ chồng lập tức xuống nước