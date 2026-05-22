Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 "phép màu" nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày

Dinh dưỡng 22/05/2026 11:30

Cà chua là một loại quả rất phổ biến trong gian bếp của mỗi gia đình Việt. Ngoài việc kết hợp với những thực phẩm khác tạo nên sự hấp dẫn, bắt mắt của món ăn, cà chua có thể xay thành nước ép rất ngon và cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể.

Nước ép cà chua được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi như một thức uống bổ dưỡng. Theo nhiều nghiên cứu, uống nước ép cà chua hằng ngày có thể giúp cải thiện sức khỏe và phòng ngừa một số bệnh. Tuy nhiên, nên uống loại nước ép này với lượng vừa phải để tránh nguy cơ bị táo bón.

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 'phép màu' nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước ép cà chua 

Làm đẹp da: Các chị em không nên bỏ qua nước ép cà chua, vì nó có một công dụng rất tuyệt vời đó là giúp cho làn da của bạn đẹp hơn rất nhiều. Trong cà chua có chứa nhiều loại vitamin, các chất chống oxy hoá,… Những chất này có tác giúp làm cho làn da của bạn trở nên khỏe khoắn, trắng sáng và căng mịn hơn, đồng thời ngăn ngừa mụn trứng cá hiệu quả.

Giúp mắt sáng khỏe: Cà chua chứa các thành phần hoạt chất có lợi cho sức khỏe mắt như lycopene, lutein, zeaxanthin và beta carotene. Các chất này có thể giúp bảo vệ tế bào mắt chống lại tổn thương do tia UV gây ra và ngăn chặn tiến triển của bệnh đục thủy tinh thể. Nghiên cứu cho thấy nồng độ lycopene và zeaxanthin trong máu cao giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh thoái hóa điểm vàng do tuổi tác.

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 'phép màu' nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ giảm cân hiệu quả: Nếu bạn đang có mong muốn giảm cân, nước ép cà chua cũng là một gợi ý rất tuyệt vời. Nhờ có chứa chất chống oxy hóa lycopene, loại nước ép này sẽ giúp bạn giảm mỡ, nhất là mỡ vùng bụng rất hiệu quả. Khi chăm chỉ tập luyện, kết hợp với sử dụng nước ép cà chua, cơ thể bạn có thể được kích thích quá trình trao đổi chất và từ đó, lượng mỡ thừa trong cơ thể sẽ được đốt cháy nhiều hơn, giúp bạn nhanh giảm cân hơn. Không những vậy, cà chua cũng có chứa nhiều chất xơ giúp bạn có cảm giác no lâu và đồng thời giảm cảm giác thèm ăn, rất phù hợp với những người đang trong kế hoạch giảm cân.

Làm đẹp tóc và giúp tóc chắc khỏe: Cà chua giàu vitamin A và vitamin C, cả hai đều đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của tóc. Vitamin A hỗ trợ sản xuất bã nhờn, giúp da đầu được dưỡng ẩm, trong khi vitamin C tăng cường sản xuất collagen cần thiết cho sự chắc khỏe của tóc. Các chất chống oxy hóa có trong cà chua cũng giúp chống lại stress oxy hóa, từ đó ngăn ngừa rụng tóc.

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 'phép màu' nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Giúp giải độc gan và phòng ngừa ung thư: Cà chua có chứa nhiều chất chống oxy hóa và vì thế nó có khả năng giúp cơ thể giải độc rất tốt, rất tốt để hỗ trợ gan tránh khỏi tình trạng làm việc quá tải. Hơn nữa, các chất chống oxy hóa cũng góp phần giúp ngăn ngừa sự hình thành của các gốc tự do, tránh tổn thương ở mô và từ đó hỗ trợ phòng ngừa việc hình thành những tế bào ung thư.

Nên uống nước ép cà chua vào thời điểm nào?

Các chuyên gia dinh dưỡng khuyên bạn nên uống nước ép cà chua vào giữa buổi sáng hoặc giữa buổi chiều, nên lưu ý là uống sau bữa ăn khoảng 2 đến 3 tiếng để nước ép cà chua phát huy tối đa được những tác dụng của nó, đồng thời không gây hại cho sức khỏe.

Lưu ý, không nên uống loại nước ép này quá muộn và không nên uống khi đang đói vì khi đó chất phenolic và pectin trong cà chua sẽ phản ứng với axit gây ra tình trạng đau bụng, đầy bụng, thậm chí nôn mửa. Bạn cũng không nên ăn cà chua xanh vì trong nó có alkaloid - một chất có nguy cơ cao gây ngộ độc.

Không cần mỹ phẩm đắt tiền, đây là 5 'phép màu' nhan sắc khi bạn duy trì 1 ly nước ép này hằng ngày - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý, bạn nên lựa chọn những quả cà chua chín mọng, không bị dập nát và có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn thực phẩm để làm nước ép. Trước khi ép lấy nước, phải rửa sạch sẽ, nên rửa bằng nước muối. Bạn cũng nên loại bỏ hạt cà chua vì hạt cà chua không thể tiêu hóa được và nó có nguy cơ lọt vào ruột thừa gây ra tình trạng viêm ruột thừa.

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày?

Điều gì xảy ra với cơ thể nếu bạn duy trì uống một ly nước ép cà rốt mỗi ngày?

Nước ép cà rốt rất bổ dưỡng, có nhiều lợi ích cho sức khỏe và có thể dễ dàng làm tại nhà. Vậy nước ép cà rốt có tác dụng gì và những lưu ý nào khi sử dụng loại nước ép này?

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