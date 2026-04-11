Sẽ ra sao nếu bạn duy trì 1 ly nước ép lựu mỗi sáng? 5 lợi ích dưỡng nhan khiến bạn ngỡ ngàng

Dinh dưỡng 11/04/2026 05:00

Uống nước ép lựu là một thói quen tốt cho sức khỏe nhờ những dưỡng chất quan trọng, thế nhưng uống nước ép lựu mỗi ngày có tốt không?

Nước ép lựu là một nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào và các dưỡng chất quan trọng khác. Điều này đã thu hút sự quan tâm của nhiều người trong việc nâng cao sức khỏe nhằm hưởng lợi tối đa từ những tác động tích cực của nước ép lựu.

Các thành phần dinh dưỡng trong nước ép lựu

Nước ép lựu chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là những thành phần dinh dưỡng quan trọng có trong nước ép lựu:

Vitamin C: Nước ép lựu chứa lượng lớn vitamin C, một chất chống oxy hóa quan trọng giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ cơ thể khỏi vi khuẩn và virus.

Vitamin K: Vitamin K có trong nước ép lựu đóng vai trò quan trọng trong quá trình đông máu và duy trì sức khỏe xương.

Kali: Nước ép lựu giàu kali có tác dụng cân bằng lượng nước trong cơ thể.

Polyphenol: Chất chống oxy hoá polypheno giúp ngăn chặn sự tổn thương tế bào do gốc tự do gây ra và giảm nguy cơ mắc bệnh ung thư, tim mạch.

Punicalagin: Đây là một polyphenol đặc biệt có trong lựu, có khả năng chống vi khuẩn, chống viêm.

Chất chống oxy hoá: Nước ép lựu chứa anthocyanin, acid ellagic giúp hạn chế sự phát triển của vi khuẩn có hại, giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Công dụng của nước ép lựu 

Tăng cường hệ miễn dịch: Nước ép lựu chứa nhiều vitamin C và chất chống oxy hóa giúp củng cố hệ thống miễn dịch của bạn. Nó chống lại nhiễm trùng, bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh theo mùa và hỗ trợ hệ thống phòng thủ tự nhiên của cơ thể để có sức khỏe và sự khỏe mạnh tổng thể lâu dài.

Cải thiện sức khỏe tim mạch: Lựu có hàm lượng chất chống oxy hóa polyphenol dồi dào, nhất là trong nước ép. Nước ép lựu hỗ trợ sức khỏe tim mạch bằng cách giảm cholesterol xấu, hạ huyết áp và cải thiện lưu thông máu. Những lợi ích này giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch và giữ cho tim của bạn hoạt động hiệu quả, khỏe mạnh.

Hỗ trợ tiêu hóa: Chất xơ trong nước ép lựu thúc đẩy quá trình tiêu hóa trơn tru bằng cách hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn đường ruột. Nó giúp ngăn ngừa táo bón, giảm đầy hơi và đảm bảo nhu động ruột khỏe mạnh, vì vậy nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để duy trì sức khỏe tiêu hóa và một hệ vi sinh đường ruột cân bằng.

Tốt cho làn da: Nước ép lựu giàu chất chống oxy hóa, giúp chống lại các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và cải thiện độ ẩm cho da. Nó làm giảm nếp nhăn và vết chân chim đồng thời thúc đẩy làn da rạng rỡ, trẻ trung bằng cách nuôi dưỡng tế bào từ bên trong.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Nước ép lựu chứa ít calo, giúp bạn hạn chế được cảm giác thèm ăn, hỗ trợ đốt cháy chất béo và giúp kiểm soát cân nặng lành mạnh khi được tiêu thụ như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Một số lưu ý khi uống nước ép lựu

Đối với những bệnh nhân tiểu đường, đái tháo đường cần theo dõi và hỏi ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng nước ép lựu vì hàm lượng đường của nó.

Thời điểm phù hợp để uống là khi bụng rỗng, nên là khi mới vừa ngủ dậy hoặc cách bữa ăn 2 tiếng.

Khi vừa ép xong thì hãy uống ngay để dưỡng chất có trong nước ép không bị mất đi, bạn nên đảo nước ép trong khoang miệng khi uống để giúp tiết ra các enzyme ptyalin giúp việc hấp thụ diễn ra nhanh và hiệu quả hơn.

Nước ép lựu giàu vitamin, sắt và chất xơ nên rất tốt cho sức khỏe của bà bầu và sự phát triển của thai nhi,tuy nhiên, bạn không nên lạm dụng quá nhiều nước ép của lựu, mỗi ngày chỉ nên uống khoảng 1-2 ly để những dưỡng chất tốt đi vào cơ thể.

Nước ép lựu không chỉ là một lựa chọn bổ dưỡng cho chế độ ăn uống của bạn mà còn mang lại nhiều lợi ích sức khỏe quan trọng. Đưa nước ép lựu vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn là cách đơn giản và ngon miệng để giúp nâng cao sức khỏe toàn diện.

Bạn có đang bỏ lỡ "thời điểm vàng" để nước ép cà chua phát huy công dụng?

Cà chua là thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt. Không chỉ dùng để chế biến món ăn, cà chua còn có thể ép lấy nước, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết uống nước ép cà chua đúng cách để phát huy tối đa công dụng.

