Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa?

Dinh dưỡng 15/01/2026 11:30

Dưa leo không chỉ đơn thuần là loại rau quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày mà còn được coi là “thần dược” với nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe và sắc đẹp. Đặc biệt, nước ép dưa leo từ lâu đã được biết đến là thức uống giải nhiệt hiệu quả, hỗ trợ thanh lọc cơ thể.

Dưa leo được sử dụng phổ biến vừa như một loại rau xanh lại vừa như một loại trái cây. Nước ép dưa leo không chỉ có dụng giải khát, làm thanh mát cơ thể mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe con người.

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của nước ép dưa keo 

Phòng ngừa bệnh ung thư: Ba hợp chất lariciresinol, pinoresinol và secoisolariciresinol – 3 lignan trong nước ép dưa leo có tác dụng phòng ngừa các bệnh ung thư vú, ung thư tử cung, ung thư buồng trứng và ung thư tuyến tiền liệt.

Cung cấp chất chống oxy hóa: Mỗi ly nước ép dưa leo cung cấp một lượng lớn vitamin C, mangan, beta carotene, molipden và các chất chống oxy hóa flavonoid. Các chất này có thể ngăn ngừa hoặc làm chậm quá trình hình thành các gốc tự do trong cơ thể.

Cải thiện trí nhớ: Trong dưa leo có hoạt chất flavonoid có tác dụng tăng cường và cải thiện trí não. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng người mắc bệnh Alzheimer khi dùng nước ép dưa leo thường xuyên, các chức năng nhận thức có thể được duy trì.

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho xương khớp: Hoạt chất purin có trong mỗi ly dưa leo có thể làm giảm cơn đau do bệnh gout. Silica trong đó cũng là một oxit silic quan trọng, hỗ trợ quá trình tạo collagen và hấp thụ canxi của hệ xương khớp.

Uống nước dưa leo hàng ngày có tốt không?

Câu trả lời là có và bạn nên uống nước ép dưa leo đều đặn mỗi ngày. Để phát huy tốt nhất hiệu quả của nước ép dưa leo thì bạn nên uống vào buổi sáng, uống ngay sau khi pha chế xong hoặc sau khi bạn tập thể dục. Bạn có thể sử dụng loại nước ép này trong bữa ăn sáng hàng ngày để giúp hệ tiêu hóa diễn ra tốt hơn.

Trong trường hợp bạn muốn sử dụng loại nước ép dưa leo để giảm cân thì thời điểm uống sẽ khác. Bạn nên uống nước ép dưa leo kết hợp với cần tây, chanh và gừng thêm một ít mật ong vào và uống liên tục trong khoảng 2 – 3 tháng.

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một chú ý nữa về thời gian sử dụng là bạn nên uống trước khi đi ngủ 30 phút. Tuy nhiên, không phải ai cũng phù hợp với cách sử dụng ngày. Một lời khuyên được đưa ra cho các bạn là nên lắng nghe cơ thể của mình, để tự căn chỉnh thời gian uống cho phù hợp với cơ thể nhất.

Lưu ý khi uống nước ép dưa leo

Bên cạnh những lợi ích cho cơ thể, việc sử dụng nước ép dưa leo có thể mang đến một số tác động tiêu cực mà bạn cần lưu ý như:

Thứ nhất, dưa leo chứa nhiều nước và chất xơ nên có tác dụng giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân có thể khiến bạn bị mất nước và mất cân bằng trong cơ thể nếu sử dụng quá nhiều.

Thứ hai, chất cucurbitacin trong dưa leo rất khó tiêu và khá nhạy cảm đối với những người có hệ tiêu hóa yếu. Tình trạng khó tiêu làm bạn bị đầy hơi và phù nề do cơ thể đang cố gắng thải độc bằng cách đẩy lượng khí gas tích tụ bên trong ra ngoài.

Những công dụng bất ngờ của việc uống nước ép dưa leo, bạn đã biết chưa? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Hiệu ứng làm mát, thanh nhiệt của loại rau củ này có thể khiến các biểu hiện bệnh hô hấp của bạn thêm trầm trọng. Khi bạn đang gặp các vấn đề như viêm xoang bạn nên hạn chế sử dụng loại thực phẩm trong thực đơn của mình.

