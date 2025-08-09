Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

Uống nước ép dứa mỗi ngày để bổ sung các vitamin thiết yếu là thói quen của nhiều người, nhưng không phải ai cũng phù hợp để thưởng thức loại nước hoa quả này.

Nước ép dứa là thức uống giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên một số người được khuyến cáo không nên dùng loại đồ uống này. Vậy ai không nên uống nước ép dứa?

Những người tuyệt đối không được uống nước dứa

Người có tiền sử viêm da cơ địa, dị ứng

Một số nghiên cứu cho thấy, rất nhiều người dị ứng loại men có trong dứa; sau khi ăn dứa từ 15 phút hoặc lâu hơn, men này kích thích cơ thể sinh ra các histamin làm xuất hiện các triệu chứng: đau quặn bụng từng cơn, lợm giọng, buồn nôn, nổi mày đay, ngứa ngáy khó chịu, môi tê dại... nặng hơn có thể gây khó thở. Những trường hợp này hay gặp và diễn biến nặng ở bệnh nhân có tiền sử cơ địa dị ứng như mề đay, viêm da cơ địa hay hen phế quản.

Người hen phế quản, viêm mũi họng

Quả dứa có chứa glucoside - có tính chất kích ứng niêm mạc mạnh nên khi ăn nhiều dứa thường thấy rát miệng lưỡi, cổ họng tê rát, ngứa ngáy. Nên những người có tiền sử viêm mũi họng, viêm thanh quản, hen phế quản không nên ăn nhiều để tránh nguy cơ bệnh tái phát và nặng hơn... Ngoài ra, những người bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết) cũng không nên ăn dứa.

Những người bị đau dạ dày

Nếu bạn đau dạ dày (đau bao tử), bạn nên kiêng uống các đồ uống có vị chua như nước dứa hay chanh, nước mơ. Chúng có tính kích thích dạ dày tiết dịch axít, gây tổn hại niêm mạc dạ dày, làm vết thương khó lành.

Những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu

Dứa có tác dụng phân hủy fibrin chống tụ huyết nên có tài liệu khuyên những người có bệnh chảy máu hoặc có nguy cơ chảy máu (người hay chảy máu cam, sốt xuất huyết, vết thương lớn, phụ nữ băng huyết…) không nên ăn dứa hay uống nước dứa.

Phụ nữ mang bầu 3 tháng đầu

Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, trong quả dứa có chứa chất bromelain có tác dụng làm mềm tử cung, kích thích co bóp tử cung, nhất là những trái dứa xanh thì tỉ lệ chất bromelain rất cao, khi bà bầu mang thai 3 tháng đầu ăn quá nhiều dứa xanh dễ khiến gây sảy thai. Bên cạnh đó, ăn nhiều dứa còn gây ra bệnh tiêu chảy - là mối nguy hiểm với phụ nữ đang mang thai.

Lưu ý khi uống nước ép dứa 

 

Nếu bạn đã biết nước ép dưới có tác dụng gì thì dưới đây là một số lưu ý dành cho bạn khi sử dụng loại nước ép này: 

Hạn chế sử dụng đối với người bị tiểu đường hoặc đang trong quá trình giảm cân vì nước dứa có chứa nhiều đường và carbohydrate.

Chất axit trong dứa có thể làm sưng môi, lưỡi và triệu chứng giảm dần trong thời gian ngắn. Nếu các triệu chứng này không cải thiện hoặc nặng hơn thì có thể bạn đang bị dị ứng với dứa và cần đến ngay bệnh viện để được sơ cứu kịp thời.

Nếu bạn đang điều trị bệnh bằng thuốc nên tham khảo ý kiến bác sĩ về việc sử dụng nước dứa hàng ngày.

Hiện nay chưa có bất kỳ nghiên cứu nào cho thấy nước ép dứa có thể thay thế thuốc để điều trị bệnh mà loại nước ép này chỉ có công dụng hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe.

Đối với bệnh nhân có vấn đề về dạ dày thì hạn chế sử dụng nước ép dứa hoặc ăn dứa vì lượng axit sẽ có thể ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị của bạn.

Chỉ nên dùng dứa chín có màu vàng và không dùng dứa xanh để tránh các trường hợp ngộ độc.

4 loại thực phẩm nên thận trọng khi dùng chung với dứa kẻo rước họa vào thân

4 loại thực phẩm nên thận trọng khi dùng chung với dứa kẻo rước họa vào thân

Dứa là loại trái cây nhiệt đới có hương vị thơm ngon được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, đôi khi việc tiêu thụ dứa với một số loại thực phẩm lại không có lợi cho sức khỏe. Dưới đây là 4 thực phẩm bạn nên cẩn trọng khi dùng với dứa.

Nước ép dưa mát lạnh ngày hè nhưng 5 nhóm người không nên uống

