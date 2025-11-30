AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho

Đời sống 30/11/2025 16:02

Ngày 29/11/2025, AEON Việt Nam chính thức tổ chức Lễ Khởi động và Thi công Trung tâm Thương mại (TTTM) AEON Mỹ Tho. Dự kiến, sẽ khai trương trong năm 2027, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo của AEON tại Đồng bằng sông Cửu Long.

TTTM AEON Mỹ Tho hướng đến mang lại trải nghiệm mua sắm hiện đại, nâng tầm phong cách sống và đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội địa phương.

AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho - Ảnh 1     

Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp cùng đại diện AEON Việt Nam thực hiện nghi thức khởi động dự án TTTM AEON Mỹ Tho

Ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành tập đoàn, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, Tổng Giám đốc AEON Việt Nam cho biết: “Với tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng, chúng tôi tin rằng Dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, mà dự kiến tạo ra hơn 1.000 việc làm mới, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm chất lượng cao của tỉnh Đồng Tháp và đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của khu vực”.

Cũng tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Diệu - Tỉnh Ủy Viên, Phó Chủ Tịch UBND Tỉnh Đồng Tháp, chia sẻ: “Việc khởi động Trung tâm thương mại AEON Mỹ Tho là một sự kiện có ý nghĩa to lớn, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc phát triển thương mại, dịch vụ hiện đại và tăng cường phát triển kinh tế xã hội của tỉnh.

Đồng thời, tỉnh cũng kỳ vọng AEON Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với địa phương để xây dựng kế hoạch đưa các sản phẩm, đặc biệt là các đặc sản nông nghiệp của tỉnh, tham gia vào chuỗi cung ứng của toàn bộ hệ thống AEON”.

Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho sở hữu vị trí chiến lược trên trục giao thông huyết mạch gồm Quốc lộ 1A, Quốc lộ 30, tuyến N2, cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận và cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, giúp kết nối thuận tiện với TP.HCM và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đây sẽ là trung tâm thương mại quy mô vừa, đóng vai trò dự án trọng điểm trong chiến lược phát triển của AEON tại khu vực Mekong.

Với tổng diện tích sàn lên đến 51.543 m², cùng bãi đỗ xe rộng rãi, sức chứa gần 310 xe hơi và 1.290 xe máy, AEON Mỹ Tho được kỳ vọng sẽ đáp ứng tối đa nhu cầu mua sắm và vui chơi giải trí của người dân.

AEON Việt Nam khởi động dự án Trung tâm Thương mại AEON Mỹ Tho - Ảnh 2

TTTM AEON Mỹ Tho có tổng vốn đầu tư lên tới 1.000 tỷ đồng, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2027

Tập đoàn AEON xác định Việt Nam là một trong những thị trường chiến lược trọng điểm để đẩy mạnh đầu tư. Với sứ mệnh nâng tầm phong cách sống và làm phong phú thêm đời sống của khách hàng địa phương, AEON đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ mở rộng quy mô hoạt động tại Việt Nam lên hơn ba lần so với hiện tại.

Theo định hướng này, AEON tiếp tục đẩy mạnh mở rộng với đa dạng mô hình bán lẻ, không chỉ tại các thành phố lớn mà còn mở rộng đến các tỉnh, thành địa phương, nhằm đưa sản phẩm và dịch vụ chất lượng đến gần hơn với người tiêu dùng.

Phụ nữ Việt Nam trong nền kinh tế số

Phụ nữ Việt Nam trong nền kinh tế số

Ngày 22-12-2024, Nghị quyết số 57-NQ/TW, của Bộ Chính trị “Về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia” được ban hành. Trong đó, mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, quy mô kinh tế số của nước ta đạt tối thiểu 30% GDP và đến năm 2045, tỷ lệ này ít nhất là 50%. Phụ nữ Việt Nam đang đứng trước cơ hội thể hiện tiềm năng, chủ động bứt phá để đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số.

