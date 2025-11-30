Ngày 30/11, Công an xã Đạ Huoai, Lâm Đồng, phối hợp cùng các cơ quan liên quan điều tra, làm rõ vụ người đàn ông tử vong cạnh hồ Mađaguôi.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vào khoảng 9h30 ngày 30/11, một số người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động bên bờ hồ Mađaguôi (xã Đạ Huoai). Vụ việc nhanh chóng được trình báo tới chính quyền địa phương và cơ quan chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Công an xã Đạ Huoai đã nhanh chóng có mặt kiểm tra. Qua kiểm tra của cơ quan công an phát hiện người đàn ông nói trên đã tử vong.

Hiện trường nhanh chóng được cơ quan chức năng phong tỏa để phục vụ công tác điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong của nạn nhân.

Kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng ghi nhận, bên cạnh thi thể nạn nhân có chiếc xe đạp cũ và một số tư trang cá nhân, cùng một số chai nhựa do người đàn ông mang theo.

Hiện trường người đàn ông tử vong cạnh xe đạp - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, qua kiểm tra, cơ quan chức năng không phát hiện được các giấy tờ tùy thân liên quan, nên chưa thể xác định được danh tính nạn nhân.

Theo cơ quan chức năng, nạn nhân là nam giới, ngoài 40 tuổi, dáng người gầy ốm. Thời điểm phát hiện tử vong, nạn nhân mặc áo mưa tiện lợi màu cam, quần đùi màu xanh đậm, đi dép nhựa tổ ong màu cam.

Hiện, Công an xã Đạ Huoai đang phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng xác minh nhân thân, lai lịch nạn nhân; đồng thời, điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong.

