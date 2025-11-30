Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với gương mặt khác lạ, nghi vấn do thẩm mỹ

Nhiều người cho rằng gương mặt Địch Lệ Nhiệt Ba trong sự kiện có phần cứng hơn, đặc biệt ở vùng cằm và gò má, khiến tổng thể kém tự nhiên khi lên ống kính. Một số khoảnh khắc được lan truyền cho thấy đường nét của cô dường như thay đổi nhẹ, từ đó dấy lên những nghi vấn về việc can thiệp thẩm mỹ.

Tại buổi tuyên truyền phim “Kiêu khởi thanh nhưỡng”, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện với phong cách tối giản. Điều thu hút là gương mặt khác lạ so với trước đây. Hàng loạt khán giả trên mạng xã hội bàn luận về biểu cảm, cấu trúc gương mặt và thần thái của nữ diễn viên, tạo nên nhiều ý kiến trái chiều.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến cho rằng sự thay đổi này có thể xuất phát từ việc giảm cân, phong cách trang điểm tông lạnh hoặc ánh đèn sân khấu. Một số bình luận chỉ ra rằng Địch Lệ Nhiệt Ba từng nhiều lần xuất hiện khác biệt tuỳ góc chụp, nên việc so sánh một vài khung hình riêng lẻ sẽ khó đưa ra kết luận chính xác.

Bên cạnh ngoại hình, khán giả cũng bàn về những thách thức mà nữ diễn viên đang đối mặt trong giai đoạn trở lại màn ảnh nhỏ. Dù luôn gây chú ý trên thảm đỏ và các chương trình giải trí, sức hút của Địch Lệ Nhiệt Ba với tư cách nữ chính “gánh phim” vẫn còn gây nhiều tranh luận. Nhiều người cho rằng cô có lượng người hâm mộ lớn nhưng chưa xây dựng được “thương hiệu diễn xuất” đủ mạnh để người xem quyết định xem phim chỉ vì tên cô xuất hiện trong danh sách diễn viên.

Thuộc thể loại huyền nghi nhưng phim vẫn dành không ít không gian cho tuyến tình cảm, tạo sự cân bằng giữa kịch tính và lãng mạn. Nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba có màn lột xác mạnh mẽ khi rời bỏ hình tượng ngọt ngào quen thuộc để hóa thân thành đặc vụ mạnh mẽ, thuần thục các cảnh chiến đấu. Những phân đoạn như múa dao, né đòn, trượt dài trên mặt đất hay gương mặt lấm lem máu cho thấy cô hoàn toàn phù hợp với khí chất chiến đấu của nguyên tác.

Tuy nhiên điều đó là chưa đủ khi Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng có kịch bản không được đánh giá cao và quan trọng nhất là diễn xuất của Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn chưa có sự tiến bộ. Dù thể hiện tốt những cảnh hành động nhưng biểu cảm gương mặt của cô vẫn đơ, cứng.