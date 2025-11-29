Danh tính nữ giúp việc ôm chặt bé sơ sinh 3 tháng tuổi khi chung cư bị cháy

10 giờ 18 ngày 28/11 (giờ địa phương) và chiến dịch chữa cháy đã kết thúc, theo AFP dẫn thông báo từ lực lượng cứu hỏa.

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, ngọn lửa đã lan nhanh trong khu chung cư Hoằng Phúc Uyển (Wang Fuk Court) ở khu Đại Phố (Tai Po) thuộc Hồng Kông vào chiều 26/11, lan qua 8 tòa chung cư cao tầng. Sau hơn 40 giờ, ngọn lửa đã "được dập tắt phần lớn" vào lúc

Trong ngày 28/11, các nhân viên cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người sống sót, trong khi các gia đình lùng sục khắp các bệnh viện và trạm nhận dạng nạn nhân, với hy vọng tìm thấy người thân của họ.

Phát biểu tại cuộc họp báo vào chiều 28/11, Trưởng cơ quan An ninh Hồng Kông Đặng Bỉnh Cường thông báo số người chết do vụ hỏa hoạn tại khu chung cư Hoằng Phúc Uyển đã tăng lên 128 và còn khoảng 200 người mất tích, theo tờ South China Morning Post (SCMP). Ông Đặng thông báo thêm số người bị thương đã tăng lên ít nhất 79, trong đó có 11 lính cứu hỏa.

Số người chết trong vụ cháy ở Hồng Kông vượt mốc 100, còn 200 người mất tích

Theo thông tin từ báo Dân trí, nữ giúp việc người Philippines có tên Rhodora Alcaraz. Cô mới tới Hong Kong làm nghề vú em được vài ngày, thì thảm họa cháy chung cư xảy ra.

Thời điểm đám cháy bùng lên, nữ giúp việc đang ở cùng căn hộ với chủ nhà và em bé sơ sinh 3 tháng tuổi. Cô gái trẻ sợ hãi gọi điện cho người thân ở Philippines để cầu cứu.

"Nhà của chúng tôi đang cháy. Tôi đang bế một đứa bé. Làm ơn hãy giúp chúng tôi", cô gái bật khóc trong điện thoại.

Sau đó, đoạn ghi âm này được một người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội đăng tải lên nhóm cộng đồng. May mắn, cô gái được đội cứu hỏa tiếp cận và giải cứu thành công.

Thời điểm cứu được nữ giúp việc, trên tay cô vẫn ôm chặt em bé. Tình trạng sức khỏe của em bé được xác định tạm ổn, còn nữ giúp việc vẫn nguy kịch. Cô hiện nằm tại bệnh viện United Christian và phải đặt ống nội khí quản.

Theo các lính cứu hỏa, thời điểm được giải cứu, trên tay nữ giúp việc vẫn ôm chặt em bé 3 tháng tuổi của chủ nhà - Ảnh: News

Thông tin về người chủ nhà của nữ giúp việc vẫn chưa được truyền thông Hong Kong cập nhật.

Ngày 28/11, chính quyền Philippines cho biết, họ chưa nhận được bất cứ báo cáo nào về tình trạng thương vong của người Philippines tại Hong Kong trong vụ hỏa hoạn vừa qua.

Tuy nhiên người đại diện của Tổng lãnh sự quán Philippines tại Hong Kong thừa nhận rằng, có các báo cáo về một số trường hợp người giúp việc Philippines bị mắc kẹt trong đám cháy.

Tổng Lãnh sự quán Indonesia tại hong Kong xác nhận, 2 người giúp việc mang quốc tịch Indonesia đã tử vong trong vụ hỏa hoạn. Ngoài ra có 2 người khác bị thương.