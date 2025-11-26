Truyền thông Hong Kong đưa tin 1 trong số 4 người thiệt mạng là nhân viên cứu hỏa đang thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh với các vết bỏng nặng.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ tờ South China Morning Post, ngày 26/11, chính quyền Hong Kong cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ cháy lớn bao trùm nhiều tòa chung cư tại thành phố này. “Tính đến 17h (theo giờ địa phương), 4 người được xác nhận đã tử vong, 2 người đang trong tình trạng nguy hiểm và 1 người hiện đã qua cơn nguy kịch”, đại diện Cơ quan thông tin của chính quyền Hong Kong thông báo. Sau đó con số người chết được thông báo là 13 người.

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ Hãng tin AFP, ngọn lửa lớn đã bùng phát trên giàn giáo tre của ba tòa nhà tại khu vực Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sau đó lan rộng sang những phần khác của các tòa chung cư này.

Hiện tại, giới chức Hong Kong đã ban bố cảnh báo cháy cấp 5 - mức cao nhất đối với thang đo cảnh báo hỏa hoạn. Đồng thời chính quyền cũng phong tỏa một số tuyến đường cao tốc để phục vụ công tác chữa cháy.

Trước đó, cơ quan chức năng phân loại đám cháy vào mức cảnh báo cháy số 1, nhưng nhanh chóng nâng lên cấp 4 và cuối cùng là mức 5 vào 18h22 theo giờ địa phương.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ít nhất 5 tòa nhà gần nhau bốc cháy, lửa bùng phát từ nhiều cửa sổ căn hộ - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ của tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, nhiều đoạn lưới giàn giáo cũng đang cháy rơi xuống đất.

Hồ sơ cho thấy khu phức hợp nhà ở này bao gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ. Ủy viên hội đồng quận Tai Po - ông Berry Mui Siu-fong - người có mặt tại hiện trường lúc khoảng 18 giờ 30 phút, nói với South China Morning Post rằng tất cả tòa nhà trong khu phức hợp đều đang bốc cháy.

Ông cho biết chỉ có 1 tòa nhà được kiểm soát, và theo những gì ông thấy, đám cháy đã lan sang các căn hộ.