Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Thế giới 26/11/2025 20:07

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một vụ hỏa hoạn đã lan rộng ra nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po vào ngày 26-11 đã khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, theo tờ South China Morning Post.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, dẫn tin từ tờ South China Morning Post, ngày 26/11, chính quyền Hong Kong cho biết ít nhất 13 người đã thiệt mạng trong vụ cháy lớn bao trùm nhiều tòa chung cư tại thành phố này. “Tính đến 17h (theo giờ địa phương), 4 người được xác nhận đã tử vong, 2 người đang trong tình trạng nguy hiểm và 1 người hiện đã qua cơn nguy kịch”, đại diện Cơ quan thông tin của chính quyền Hong Kong thông báo. Sau đó con số người chết được thông báo là 13 người.

Truyền thông Hong Kong đưa tin 1 trong số 4 người thiệt mạng là nhân viên cứu hỏa đang thực hiện nhiệm vụ. Ngoài ra, 1 người đàn ông và 1 phụ nữ đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh với các vết bỏng nặng.

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 1

Hàng loạt tòa chung cư tại Hong Kong bốc cháy hôm 26/11 - Ảnh: SCMP

Theo thông tin từ báo Đời sống và Pháp luật, dẫn tin từ Hãng tin AFP, ngọn lửa lớn đã bùng phát trên giàn giáo tre của ba tòa nhà tại khu vực Wang Fuk Court ở quận Tai Po, sau đó lan rộng sang những phần khác của các tòa chung cư này.

Hiện tại, giới chức Hong Kong đã ban bố cảnh báo cháy cấp 5 - mức cao nhất đối với thang đo cảnh báo hỏa hoạn. Đồng thời chính quyền cũng phong tỏa một số tuyến đường cao tốc để phục vụ công tác chữa cháy.

Trước đó, cơ quan chức năng phân loại đám cháy vào mức cảnh báo cháy số 1, nhưng nhanh chóng nâng lên cấp 4 và cuối cùng là mức 5 vào 18h22 theo giờ địa phương.

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 2Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương - Ảnh 3
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy ít nhất 5 tòa nhà gần nhau bốc cháy, lửa bùng phát từ nhiều cửa sổ căn hộ - Ảnh: SOUTH CHINA MORNING POST

Cảnh quay tại hiện trường cho thấy giàn giáo tre bên ngoài một số căn hộ của tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, nhiều đoạn lưới giàn giáo cũng đang cháy rơi xuống đất.

Hồ sơ cho thấy khu phức hợp nhà ở này bao gồm 8 tòa nhà với gần 2.000 căn hộ. Ủy viên hội đồng quận Tai Po - ông Berry Mui Siu-fong - người có mặt tại hiện trường lúc khoảng 18 giờ 30 phút, nói với South China Morning Post rằng tất cả tòa nhà trong khu phức hợp đều đang bốc cháy.

Ông cho biết chỉ có 1 tòa nhà được kiểm soát, và theo những gì ông thấy, đám cháy đã lan sang các căn hộ.

Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong

Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong

Đối tượng khai nhận rằng hắn quyết định ra tay với mẹ, anh và các cháu của vợ sau những cuộc cãi vã liên miên.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy chung cư Hong Kong tin moi

TIN MỚI NHẤT

Sinh tồn khắc nghiệt, 2 chú chim nhỏ liều lĩnh đối đầu với rắn mamba đen cực độc để bảo vệ tổ

Sinh tồn khắc nghiệt, 2 chú chim nhỏ liều lĩnh đối đầu với rắn mamba đen cực độc để bảo vệ tổ

Video 1 giờ 11 phút trước
Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm vào tường nhà máy sữa khiến nhiều người bị thương

Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm vào tường nhà máy sữa khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 40 phút trước
Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội tại trung tâm thương mại khiến 3 phương tiện khác đậu gần đó ảnh hưởng

Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội tại trung tâm thương mại khiến 3 phương tiện khác đậu gần đó ảnh hưởng

Video 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đang lái xe, người đàn ông "nổi da gà" khi phát hiện con trăn bò từ trong xe ô tô ra

Đang lái xe, người đàn ông "nổi da gà" khi phát hiện con trăn bò từ trong xe ô tô ra

Video 1 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến người thân kinh ngạc

Người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến người thân kinh ngạc

Video 1 giờ 56 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Video 2 giờ 0 phút trước
Nhìn xuống nước du khách bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cá voi bất ngờ trồi lên ngay cạnh du thuyền

Nhìn xuống nước du khách bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cá voi bất ngờ trồi lên ngay cạnh du thuyền

Video 2 giờ 6 phút trước
Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong

Kinh hoàng: Thanh niên 21 tuổi phóng hỏa khiến 9 người nhà vợ tử vong

Cặp song sinh đẹp nhất thế giới chọn an tử cùng ngày

Cặp song sinh đẹp nhất thế giới chọn an tử cùng ngày

45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

45 người tử vong khi xe buýt tông vào xe chở dầu rồi bốc cháy

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Bác sĩ xóa nhầm dấu phẩy trong đơn thuốc, bé trai 2 tuổi tử vong do quá liều

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Trung Quốc sản xuất thuốc trường sinh, giúp con người sống tới 150 tuổi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi

Người đàn ông chi hơn 14 tỷ đồng tiêm 10.000 liều axit tạo cơ bụng 8 múi