Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Đời sống 26/11/2025 20:24

Tại khu vực cầu Trường Xuân, người dân phát hiện người đàn ông ôm 2 cháu bé nhảy xuống sông tự tử.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 26/11, ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xác nhận người đàn ông ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc là anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú xã Tư Nghĩa).

Cụ thể, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Tín điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ là Võ V.T. (SN 2019) và Võ Ngọc M.A. (SN 2023) di chuyển qua cầu Trường Xuân, đoạn thuộc thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh.

Khi đến giữa cầu, Tín bất ngờ dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán và tổ chức ứng cứu. Cả ba được đưa vào bờ nhưng bé gái 2 tuổi không qua khỏi. Anh Tín và bé trai 6 tuổi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Ông Vinh thông tin thêm, anh Tín sinh ra tại địa phương, nhưng sau khi lập gia đình đã vào miền Nam sinh sống. Khoảng hai tháng trở lại đây, anh Tín đưa hai con về quê ở với bố mẹ ruột và xin làm công nhân tại một nhà máy nước đá trên địa bàn.

“Hiện sức khỏe của anh Tín đã ổn định và đang được công an lấy lời khai. Bé trai 6 tuổi đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Bé gái 2 tuổi đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Trong chiều nay, chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi bé trai, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số”, ông Vinh nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong - Ảnh 1
Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, cách đây hơn 1 tháng, tại Nghệ An xảy ra vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, người bố ôm theo hai con nhỏ rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Người bố là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Hai cháu nhỏ, một cháu sinh năm 2020 và một cháu sinh năm 2021.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Chung cư ở Hong Kong chìm trong biển lửa, ít nhất 13 người tử vong, nhiều người bị thương

Giới chức Hong Kong (Trung Quốc) cho biết một vụ hỏa hoạn đã lan rộng ra nhiều tòa nhà chung cư cao tầng ở quận Tai Po vào ngày 26-11 đã khiến 4 người thiệt mạng và nhiều người vẫn còn bị mắc kẹt bên trong, theo tờ South China Morning Post.

Xem thêm
Từ khóa:   cha ôm con nhảy sông tin moi tự tử

TIN MỚI NHẤT

Sinh tồn khắc nghiệt, 2 chú chim nhỏ liều lĩnh đối đầu với rắn mamba đen cực độc để bảo vệ tổ

Sinh tồn khắc nghiệt, 2 chú chim nhỏ liều lĩnh đối đầu với rắn mamba đen cực độc để bảo vệ tổ

Video 1 giờ 11 phút trước
Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm vào tường nhà máy sữa khiến nhiều người bị thương

Xe buýt đang lưu thông trên đường thì bất ngờ mất lái, đâm vào tường nhà máy sữa khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 40 phút trước
Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội tại trung tâm thương mại khiến 3 phương tiện khác đậu gần đó ảnh hưởng

Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội tại trung tâm thương mại khiến 3 phương tiện khác đậu gần đó ảnh hưởng

Video 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Sau ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 27/11/2025, 3 con giáp tài đức vẹn toàn, vạn sự sinh sôi, công việc làm gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 46 phút trước
Đang lái xe, người đàn ông "nổi da gà" khi phát hiện con trăn bò từ trong xe ô tô ra

Đang lái xe, người đàn ông "nổi da gà" khi phát hiện con trăn bò từ trong xe ô tô ra

Video 1 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến người thân kinh ngạc

Người phụ nữ "đã chết" bất ngờ tỉnh dậy và gõ vào quan tài khiến người thân kinh ngạc

Video 1 giờ 55 phút trước
Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Kinh hoàng cảnh tượng 2 xe buýt tông nhau trực diện, 6 người tử vong, 32 người bị thương

Video 2 giờ 0 phút trước
Nhìn xuống nước du khách bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cá voi bất ngờ trồi lên ngay cạnh du thuyền

Nhìn xuống nước du khách bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cá voi bất ngờ trồi lên ngay cạnh du thuyền

Video 2 giờ 5 phút trước
Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Danh tính người bố ôm 2 con nhảy sông Trà Khúc khiến con gái 2 tuổi tử vong

Đời sống 2 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Năm 27/11/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng

Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Tá hỏa người đàn ông ôm 2 cháu nhỏ nhảy cầu, một bé tử vong

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Kinh hoàng tai nạn liên hoàn giữa 3 ô tô, một phụ nữ mắc kẹt trên xe khách

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Bé trai 11 tuổi nuốt kim may, suýt mất mạng vì tai nạn bất ngờ

Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy

Danh tính thi thể nữ công nhân trôi dạt trên sông Đáy

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao

Tình tiết bất ngờ trong vụ phát hiện thi thể cô gái 19 tuổi bị trói tay trong bao