Cụ thể, khoảng 10h30 cùng ngày, anh Tín điều khiển xe máy chở theo hai con nhỏ là Võ V.T. (SN 2019) và Võ Ngọc M.A. (SN 2023) di chuyển qua cầu Trường Xuân, đoạn thuộc thôn Trường Xuân, xã Sơn Tịnh.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 26/11, ông Nguyễn Đăng Vinh - Bí thư Đảng ủy xã Tư Nghĩa (Quảng Ngãi), xác nhận người đàn ông ôm hai con nhỏ nhảy xuống sông Trà Khúc là anh Võ Văn Tín (SN 1998, trú xã Tư Nghĩa).

Ông Vinh thông tin thêm, anh Tín sinh ra tại địa phương, nhưng sau khi lập gia đình đã vào miền Nam sinh sống. Khoảng hai tháng trở lại đây, anh Tín đưa hai con về quê ở với bố mẹ ruột và xin làm công nhân tại một nhà máy nước đá trên địa bàn.

Khi đến giữa cầu, Tín bất ngờ dừng xe, ôm hai con nhảy xuống sông Trà Khúc. Người dân phát hiện sự việc đã hô hoán và tổ chức ứng cứu. Cả ba được đưa vào bờ nhưng bé gái 2 tuổi không qua khỏi. Anh Tín và bé trai 6 tuổi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

“Hiện sức khỏe của anh Tín đã ổn định và đang được công an lấy lời khai. Bé trai 6 tuổi đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục điều trị tại bệnh viện. Bé gái 2 tuổi đã được gia đình đưa về lo hậu sự. Trong chiều nay, chính quyền địa phương đã đến bệnh viện thăm hỏi bé trai, đồng thời hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bé gái xấu số”, ông Vinh nói.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VTC News, cách đây hơn 1 tháng, tại Nghệ An xảy ra vụ bố ôm 2 con nhảy cầu Bến Thủy tự tử.

Khoảng 22h ngày 13/10, người dân đi qua cầu Bến Thủy bắc qua sông Lam (nối tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh) bất ngờ phát hiện một chiếc xe máy mang biển kiểm soát Nghệ An dựng trên cầu. Bên cạnh xe máy có hai chiếc cặp học sinh. Người dân nghi ngờ có người nhảy cầu xuống sông tự tử.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt tại hiện trường, tổ chức tìm kiếm.

Theo thông tin ban đầu, người bố ôm theo hai con nhỏ rồi bất ngờ nhảy xuống sông Lam. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến những người chứng kiến không kịp can ngăn. Người bố là anh V.V.D. (32 tuổi, trú xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An). Hai cháu nhỏ, một cháu sinh năm 2020 và một cháu sinh năm 2021.

Thi thể các nạn nhân sau đó đã được tìm thấy và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự.