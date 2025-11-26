Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng

Đời sống 26/11/2025 16:54

Vụ việc xảy ra vào 4h20 ngày 25.11 tại trước cửa số nhà 401 An Định thuộc phường Tứ Minh, TP Hải Phòng.

Theo thông tin từ báo Lao Động, vụ việc xảy ra vào 4h20 ngày 25/11 tại trước cửa số nhà 401 An Định thuộc phường Tứ Minh, TP Hải Phòng. Lúc này, xe ô tô do H.Đ.H (sinh năm 1985, trú tỉnh Thái Nguyên) điều khiển hướng Quốc lộ 5 vào đường An Định đi Võ Nguyên Giáp thì va chạm với người đi bộ.

Nạn nhân được xác định là bà N.T.N (sinh năm 1968, trú phường Việt Hòa, TP Hải Phòng), là nhân viên quét rác đang đẩy theo xe rác đi sát lề đường phải theo chiều di chuyển của xe ô tô.

Hậu quả, bà N bị chấn thương sọ não và tử vong lúc 2h ngày 26/11. Nguyên nhân sơ bộ xác định, lái xe ô tô điều khiển không chú ý quan sát, gây tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được lực lượng chức năng xử lý theo quy định.

Nhân viên quét rác tử vong sau va chạm xe ô tô lúc rạng sáng - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Lao Động

Theo thông tin từ VietNamNet, một sự việc tương tự xảy ra vào ngày 26/11, đại diện Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết đơn vị đang phối hợp với Công an phường Vĩnh Tuy điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trước số 581 phố Kim Ngưu (phường Vĩnh Tuy).

Khoảng 5h50 cùng ngày, ôtô khách 45 chỗ BKS 29E-336.XX do anh N.V.T. (42 tuổi, quê Bắc Ninh) điều khiển lưu thông trên phố Kim Ngưu theo hướng cầu Lạc Trung. Khi đến trước số 581 thì xe va chạm với xe máy BKS 29H2-336.XX do chị T.M.H. (22 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển.

Cú va chạm khiến chị T.M.H. tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cử cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phân luồng giao thông, phối hợp giải quyết vụ tai nạn. Lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn của tài xế N.V.T. và không phát hiện vi phạm.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

