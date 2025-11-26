Trong 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30 tháng 11), 3 con giáp được gọi tên trong bảng Vàng 9999, nhận tiền tỷ cuối ngày, mua nhà sắm xe là chuyện nhỏ

Trong 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30 tháng 11), do có Nhị Hợp nâng đỡ, người tuổi Tỵ luôn rất cởi mở trong suy nghĩ. Bạn có thể tiếp thu được những kiến thức mới mẻ nhanh chóng hơn hẳn người thường. Đó chính là lý do khiến bạn rất được ngưỡng mộ.

Bản mệnh là người có lòng tốt, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh, song trên thực tế, không phải ai cũng sẽ biết ơn bạn, thậm chí còn có kẻ tìm cách đâm sau lưng. Vì thế, bạn cần chú ý hơn trong việc kết giao, đừng quá cả tin kẻo bị lừa gạt.

Trong 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30 tháng 11), cát thần mang lại phúc lộc dồi dào cho tuổi Thân, đó có thể là lộc ăn uống, tiền bạc. Tinh thần đang lạc quan nên con giáp này rất thích giao thiệp với mọi người, thế nhưng đừng vì vui mà ai bắt hứa làm gì cũng vội vàng đồng ý.

Kim khí vượng là lúc tuổi Thân nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi, con giáp này không nên ôm đồm nhiều công việc quá làm gì. Lúc này bản mệnh cần nạp lại năng lượng để chuẩn bị cho những ngày bận rộn sắp tới.

Con giáp tuổi Tý

Trong 3 ngày cuối tuần (28, 29, 30 tháng 11), tuổi Tý được Thiên Tài soi chiếu, báo hiệu một ngày tràn đầy hy vọng và những niềm vui bất ngờ, đặc biệt là về phương diện tài chính và tình cảm. Công việc nhờ vào sự nhân hậu và thái độ tích cực mà gặt hái thành công, tạo nên một chu trình phát triển tốt đẹp.

Tài chính tăng nhanh dưới sự phù hộ của cát tinh. Đây là thời điểm lý tưởng để thử vận may với các hình thức xổ số hoặc đầu tư nhỏ, vì cơ hội trúng thưởng đang rất cao. Ngoài ra, những hành động từ thiện hoặc giúp đỡ người khác trong quá khứ nay sẽ gặt hái quả ngọt, mang lại nguồn tài lộc không ngừng và sự giàu có bất ngờ.

