Sao nam 38 tuổi sốc vì phải đóng 'tình chị em' với sao nữ 68 tuổi

Sao quốc tế 26/11/2025 15:14

Câu chuyện 'sao nam 38 tuổi kết đôi với sao nữ 68 tuổi' cũng phản ánh thực trạng phim ngắn Trung Quốc hiện nay.

Trên trang cá nhân ngày 25/11, diễn viên 38 tuổi nói trải nghiệm khiến anh "không biết khóc hay cười". Anh nhận lời đóng phim này sau khi đạo diễn đưa kịch bản nói về mối tình giữa người phụ nữ trung niên và một tổng tài. Trịnh Khải ban đầu tưởng tượng ra câu chuyện tình lãng mạn giữa "giám đốc điều hành thành đạt, độc đoán và người phụ nữ đẹp" nhưng trên phim trường, anh phát hiện bạn diễn là một nữ diễn viên gạo cội 68 tuổi.

 

Chủ đề này nhanh chóng thịnh hành trên mạng xã hội, lọt top 10 Weibo. Nhiều khán giả so sánh với cảnh kinh điển trong Tây Môn Vô Hận, khi Tiêu Ân Tuấn đóng cặp với nữ diễn viên lớn tuổi trong vai cô gái trẻ, và nói đùa: "Tiêu Ân Tuấn mới hiểu rõ điều này".

Sao nam 38 tuổi sốc vì phải đóng 'tình chị em' với sao nữ 68 tuổi - Ảnh 1

Câu chuyện "sao nam 38 tuổi kết đôi với sao nữ 68 tuổi" cũng phản ánh thực trạng phim ngắn Trung Quốc hiện nay. Theo Sohu, nhiều phim ngắn được sản xuất tràn lan, lạm dụng các yếu tố phi lý, bộ lọc làm đẹp và chuyển cảnh đột ngột, nhằm tăng lượt xem.

Tờ 163 hồi tháng 10 thống kê thị trường phim ngắn "bội thực" các nội dung tương tự: hơn 5.000 tổng tài bị chuốc thuốc, 3.000 nữ chính đi nhầm phòng khách sạn, 2.000 tiểu thư thất lạc được đoàn tụ... Nhiều sản phẩm được làm theo "công thức 3 giây", nội dung xoay quanh chủ tịch giả nghèo, cung đấu, xuyên không... đơn điệu.

Sao nam 38 tuổi sốc vì phải đóng 'tình chị em' với sao nữ 68 tuổi - Ảnh 2

Phim ngắn (Short Film) là tác phẩm điện ảnh có thời lượng ngắn hơn nhiều so với phim truyện dài (thường 60-120 phút). Thông thường, phim ngắn có độ dài 1-40 phút (bao gồm cả mở đầu và kết thúc), quay chỉ vài ngày, phát hành online trong vòng vài tháng.

Ưu điểm của dòng phim này là cần ít tiền, ít nhân lực hơn phim dài, phù hợp cho sinh viên, đạo diễn trẻ, nhà làm phim độc lập. Sự hỗ trợ của các phương tiện mạng xã hội giúp tác phẩm dễ được người xem tiếp cận, chia sẻ, thậm chí gọi đó là tác phẩm "Hollywood nông thôn".

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Mới đây, Đường Yên đã đăng bài lên group fan để thông báo hủy bỏ mọi hoạt động tổ chức sinh nhật vào ngày 6/12 tới.

