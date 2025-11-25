Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Mới đây, theo ủy quyền của Triệu Vy, công ty luật An Huy phủ nhận các bài viết sai sự thật trên mạng xã hội. Đại diện luật pháp của diễn viên phủ nhận các nội dung như "Xà Trí Giang bị bắt, Triệu Vy và chồng cũ, Huỳnh Hữu Long - cũng dính líu", "Tài sản của Triệu Vy đã được chuyển ra nước ngoài"..., đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện người đưa tin tội phỉ báng, bịa đặt.

Tin đồn Triệu Vy dính líu đường dây của Xà Trí Giang gây xôn xao, sau khi người này bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc hôm 13/11. Bắc Kinh đã phát lệnh truy nã ông này năm 2012 với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trùm cờ bạc này bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol.

Giai đoạn bị bắt, Xà Trí Giang là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar.

Triệu Vy là diễn viên thực lực của Trung Quốc. Cô đóng phim đầu tiên Họa hồn năm 17 tuổi. Năm 1998, người đẹp nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo... Ngoài đóng phim, Triệu Vy thành công trong vai trò ca sĩ, với các hit một thời Nhớ anh, Bến xe ly biệt... Cô còn làm đạo diễn cho nhiều phim điện ảnh, truyền hình, là một ngôi sao có tiếng tăm ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Triệu Vy và chồng đã đầu tư vào 17 công ty trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, giải trí, công nghệ, bất động sản... Tài sản của hai người từng được ước tính lên đến hàng trăm triệu USD, dàn trải cả Đại lục, Hong Kong và nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2017, hai người nắm giữ khoảng 800 triệu USD, trong đó gồm bất động sản, cộng thu nhập từ kinh doanh rượu, khách sạn, sản xuất phim, kinh doanh chứng khoán.

Nữ diễn viên đã bị chính phủ Trung Quốc đưa vào "danh sách đen" hôm 26/8/2021, toàn bộ sự hiện diện trên Internet bị xóa sổ, nhiều tài sản bị đóng băng. Hầu hết phim điện ảnh và truyền hình Triệu Vy đóng vai chính đã bị gỡ khỏi các nền tảng video lớn tại Trung Quốc. Tên Triệu Vy cũng bị xóa khỏi danh sách diễn viên trong các tác phẩm cô tham gia. Những năm gần đây, diễn viên sống kín tiếng.