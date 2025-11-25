Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người'

Sao quốc tế 25/11/2025 19:15

Tin đồn Triệu Vy dính líu đường dây của Xà Trí Giang gây xôn xao, sau khi người này bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc hôm 13/11. Bắc Kinh đã phát lệnh truy nã ông này năm 2012 với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trùm cờ bạc này bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol.

Mới đây, theo ủy quyền của Triệu Vy, công ty luật An Huy phủ nhận các bài viết sai sự thật trên mạng xã hội. Đại diện luật pháp của diễn viên phủ nhận các nội dung như "Xà Trí Giang bị bắt, Triệu Vy và chồng cũ, Huỳnh Hữu Long - cũng dính líu", "Tài sản của Triệu Vy đã được chuyển ra nước ngoài"..., đồng thời tiến hành các thủ tục pháp lý để kiện người đưa tin tội phỉ báng, bịa đặt.

Phía Triệu Vy cũng yêu cầu công ty sở hữu cổng thông tin xóa bài viết, tăng kiểm duyệt nội dung, tránh sự việc tương tự.

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người' - Ảnh 1

Tin đồn Triệu Vy dính líu đường dây của Xà Trí Giang gây xôn xao, sau khi người này bị dẫn độ từ Thái Lan về Trung Quốc hôm 13/11. Bắc Kinh đã phát lệnh truy nã ông này năm 2012 với cáo buộc điều hành mạng lưới cờ bạc trực tuyến bất hợp pháp. Trùm cờ bạc này bị bắt ở Thái Lan từ tháng 8/2022 theo thông báo đỏ của Interpol.

Giai đoạn bị bắt, Xà Trí Giang là người đứng đầu đế chế cờ bạc gồm một khu phức hợp sòng bạc, giải trí và du lịch trị giá 15 tỷ USD mang tên Shwe Kokko, nằm trên biên giới Thái Lan - Myanmar.

 

Triệu Vy là diễn viên thực lực của Trung Quốc. Cô đóng phim đầu tiên Họa hồn năm 17 tuổi. Năm 1998, người đẹp nổi tiếng tại nhiều nước châu Á với vai Tiểu Yến Tử trong Hoàn Châu cách cách. Sau đó, cô tham gia nhiều phim như Họa bì, Tân dòng sông ly biệt, Mẹ hổ bố mèo... Ngoài đóng phim, Triệu Vy thành công trong vai trò ca sĩ, với các hit một thời Nhớ anh, Bến xe ly biệt... Cô còn làm đạo diễn cho nhiều phim điện ảnh, truyền hình, là một ngôi sao có tiếng tăm ở cả Trung Quốc lẫn nước ngoài.

Triệu Vy phủ nhận 'cùng chồng cũ tham gia đường dây lừa đảo, buôn người' - Ảnh 2

Vào thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp, Triệu Vy và chồng đã đầu tư vào 17 công ty trong các lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, giải trí, công nghệ, bất động sản... Tài sản của hai người từng được ước tính lên đến hàng trăm triệu USD, dàn trải cả Đại lục, Hong Kong và nhiều quốc gia trên thế giới. Năm 2017, hai người nắm giữ khoảng 800 triệu USD, trong đó gồm bất động sản, cộng thu nhập từ kinh doanh rượu, khách sạn, sản xuất phim, kinh doanh chứng khoán.

Nữ diễn viên đã bị chính phủ Trung Quốc đưa vào "danh sách đen" hôm 26/8/2021, toàn bộ sự hiện diện trên Internet bị xóa sổ, nhiều tài sản bị đóng băng. Hầu hết phim điện ảnh và truyền hình Triệu Vy đóng vai chính đã bị gỡ khỏi các nền tảng video lớn tại Trung Quốc. Tên Triệu Vy cũng bị xóa khỏi danh sách diễn viên trong các tác phẩm cô tham gia. Những năm gần đây, diễn viên sống kín tiếng.

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy thời gian qua khá im hơi lặng tiếng, hiếm khi lộ diện trước truyền thông. Từng có dân mạng tiết lộ nhìn thấy trên cánh tay trái của cô xuất hiện một khối u. Tháng 1 năm ngoái, mạng xã hội xôn xao trước tin đồn nữ diễn viên tự tử. Tới tháng 5 năm nay, dư luận tiếp tục xôn xao trước tin cô qua đời vì ung thư dạ dày.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

Triệu Vy lên tiếng trước tin mắc ung thư giai đoạn cuối, đang nguy kịch trong viện

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

TIN MỚI NHẤT

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Nợ nần mẹ chồng chẳng cho mượn 1 đồng, đang căng thẳng xoay tiền bà quay sang vay 20 triệu, biết lý do vợ chồng tôi 'choáng'

Tâm sự 55 phút trước
Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Qua đêm nay (25/11), 3 con giáp ngồi mát đếm tiền, đổi đời GIÀU SỤ, làm ăn khấm khá, bắc thang đến thành công

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Trong 13 ngày tới (26/11 - 7/11), 3 con giáp nào GẶP DỮ HÓA LÀNH, phú quý đón tận cửa, tài lộc thăng hoa, tiền vàng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tôi bất ngờ về nhà, thấy vợ 'lúng túng khó hiểu', tôi lén lục đồ và 'hóa đá' khi thấy vật nhạy cảm trong tủ

Tâm sự 58 phút trước
Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Chồng cho chị gái nửa tỷ để mua nhà, biết được lý do đằng sau tôi oán hận chồng thấu xương

Tâm sự 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Hai 25/11/2025, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Từ 12h trưa mai (26/11/2025), 3 con giáp cập bến giàu có, may mắn theo chân, làm ăn phát đạt, tương lai xán lạn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Chồng vào phòng cấp cứu, nhờ mẹ đưa cho vợ một thứ khiến tôi gục ngã

Tâm sự 1 giờ 11 phút trước
Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Vợ bất ngờ đòi ngủ chung với con riêng của chồng, tình cờ nhìn qua khe cửa thì tôi sững sờ tại chỗ

Tâm sự 1 giờ 13 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Phát hiện chồng ngoại tình ngay đêm tân hôn, danh tính 'tiểu tam' khiến tôi 'hóa đá'

Tâm sự 1 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Tư 26/11/2025 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Tử vi ngày 26/11/2025 của 12 con giáp: Tý giàu có vô bờ, Sửu thu hút tài lộc, Thìn đời sang trang may mắn

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng ngày mai, thứ Tư 26/11/2025, 3 con giáp Phúc khí tựa biển đông, tiền tài nhiều vô kể, công danh sự nghiệp thăng tiến không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

'Cảnh nóng' của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc gây sốt cõi mạng

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

La Chí Tường bí mật có con với trợ lý, lập di chúc ở tuổi 46

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Trần Nghiên Hy từng chấp nhập bỏ bằng đại học Mỹ để theo nghệ thuật

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Tân Chỉ Lôi 'gây sốc' khi tặng anh trai hơn 6,6 tỷ trong ngày cưới

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền

Hình ảnh quá khứ của Dương Tử bất ngờ bị lan truyền

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống

Chân Tử Đan từng trắng tay, phải vay nặng lãi cầm cự cuộc sống