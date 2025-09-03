'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất

Sao quốc tế 03/09/2025 11:25

Truyền thông Trung Quốc mới đây gây sốc khi thông tin tình trạng tài chính của nàng 'cách cách' trong Hoàn châu công chúa, nữ minh tinh Triệu Vy. Theo Sina, Triệu Vy hiện đang rơi vào tình trạng 'khốn cùng'.

Mới đây, Triệu Vy đã đi du lịch ở Tân Cương (Trung Quốc) để tìm kiếm sự bình yên. Trong hình ảnh mới nhất được chính nữ diễn viên Hoàn Châu Cách Cách đăng tải, cô lộ mặt mộc bơ phờ, tóc tai bù xù, diện mạo có phần xơ xác. Hình ảnh bình dân hiện tại của Triệu Vy gây chú ý. Trải qua nhiều biến cố, minh tinh hàng đầu đã chấp nhận rũ bỏ hào quang, trở về làm người bình thường.

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất - Ảnh 1

Trước đó, toàn bộ tài sản bị đóng băng, Triệu Vy đang đối mặt với gần 500 vụ kiện đòi bồi thường lên đến 13 triệu USD (338 tỉ đồng). Sau đó, cô tiếp tục đền bù 1 khoản không nhỏ cho nhà sản xuất, nhãn hàng vì bị "phong sát". 

Không chỉ vậy, nữ diễn viên còn phải chuyển hơn 50 triệu USD (1.300 tỉ đồng) cho con trai riêng của chồng theo thỏa thuận ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Hiện, cuộc sống của Triệu Vy sa sút. Cô không thể thanh khoản số nợ khoảng 14.000 NDT (hơn 51 triệu đồng). Theo Sohu, Triệu Vy bị liệt vào danh sách đen người thất tín ở Trung Quốc.

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất - Ảnh 2

Điều truyền thông quan tâm hơn là động thái của con gái Triệu Vy, Tiểu Tứ Nguyệt, giữa lúc tình hình tài chính kiệt quệ của mẹ ngôi sao. Tiểu Tứ Nguyệt lại gây bàn tán khi bất ngờ xóa sạch các bài đăng chia sẻ về cuộc sống du học trên nền tảng mạng xã hội. Nhiều người cho rằng ái nữ 15 tuổi của ngôi sao Hoàn Châu Cách Cách đã quyết định rút khỏi mạng xã hội, biến mất khỏi tầm mắt dư luận vì bị bạo lực mạng.

Kể từ khi quyết định lộ mặt trước công chúng từ tháng 6, Tiểu Tứ Nguyệt nhận vô số lời miệt thị ngoại hình, bị chê bai không thừa hưởng nét đẹp của người mẹ minh tinh. Bên cạnh đó, còn có ý kiến đàm tiếu Triệu Vy lợi dụng con gái để gây chú ý. Nhiều người cho rằng nữ diễn viên này đang mở đường cho con gái vào showbiz kiếm tiền cứu mẹ sau khi biết bản thân không còn cửa quay lại showbiz.

'Tiểu Yến Tử' Triệu Vy sa cơ thất thế, khốn khổ cùng đường, nợ nần chồng chất - Ảnh 3

Triệu Vy được cho là bị "phong sát" vào năm 2021. 2024, Triệu Vy thông báo đã ly hôn với doanh nhân Huỳnh Hữu Long. Cô tuyên bố không còn liên quan gì đến chồng cũ và mong mọi người tránh kéo cô vào những khoản nợ nghìn tỉ, thông tin tiêu cực dính với Huỳnh Hữu Long. 

Dù đã hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng Triệu Vy cùng chồng cũ, Huỳnh Hữu Long vẫn phải chịu trách nhiệm pháp lý cho vụ gây lũng đoạn thị trường chứng khoán, khiến các nhà đầu tư tan nhà nát cửa vào năm 2017.

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Tiểu Tứ Nguyệt cùng mẹ, diễn viên Triệu Vy và bà ngoại xuất hiện tại sảnh khởi hành của sân bay Hồng Kiều, Thượng Hải.

Xem thêm
Từ khóa:   Triệu Vy sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Con gái Triệu Vy lộ diện tại sân bay, ngại ngùng khi bị cánh săn ảnh 'soi'

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Nóng: Triệu Vy bị đóng băng hàng chục tỷ đồng, cấm giao dịch cổ phiếu

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy và con gái 15 tuổi hiếm hoi cùng xuất hiện, vẻ ngoài của ái nữ gây chú ý

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

Triệu Vy - "Én nhỏ" quốc dân ngày càng khốn đốn vì khó khăn về kinh tế

Triệu Vy kiện nhóm tung tin cô 'tham gia đường dây lừa đảo ở Myanmar'

Triệu Vy kiện nhóm tung tin cô 'tham gia đường dây lừa đảo ở Myanmar'

Bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con gái Triệu Vy hiện tại ra sao?

Bố mẹ ly hôn, cuộc sống của con gái Triệu Vy hiện tại ra sao?

TIN MỚI NHẤT

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Từ ngày 5/9 đến 9/9, 3 con giáp lọt xuống hố vàng, đón cơn mưa tiền tỷ, may mắn chạm đỉnh, mọi điều như ý, tiền tài hanh thông

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Tiết lộ nguyên nhân hai nữ công nhân tử vong tại hồ Hoàng Mai 3, Bắc Ninh

Đời sống 46 phút trước
TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

TP.HCM: Hai mẹ con tử vong tại chỗ sau va chạm với xe tải

Đời sống 55 phút trước
Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đời sống 56 phút trước
Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Thần Tài ban tài lộc sau ngày 4/9/2025, 3 con giáp vận mệnh 'xuôi thuận như nước chảy', công việc kiếm tiền dễ dàng, vận trình ngập tràn hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

TP.HCM: Tạm giữ người đàn ông gây thương tích cho vợ rồi đưa đi cấp cứu

Đời sống 1 giờ 17 phút trước
Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Từ nay đến Tết Trung Thu, 3 con giáp được Thần Tài chấm sổ, Đại Cát Đại Lợi, tha hồ mua nhà tậu xe, kiếm tiền cực dễ, túi luôn rủng rỉnh Tiền Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Thương hiệu nước hoa Saras đồng hành cùng Ngày Gia đình Việt nam 28/6

Làm đẹp 2 giờ 20 phút trước
Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Sử dụng nước hoa khi chơi Pickleball: Nên hay không?

Làm đẹp 2 giờ 23 phút trước
Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Bàng hoàng nữ Tiktoker Việt Nam livestream rơi lầu tử vong, tiết lộ nguyên nhân ban đầu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 3/9/2025, 3 con giáp được Cát Tinh soi chiếu, làm đâu thắng đó, tiền tài đầy túi, sự nghiệp tiến xa, cuộc đời sang trang

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

Tử vi thứ Năm 4/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Ngọ đón tài lộc viên mãn, công việc suôn sẻ, Mão - Thân sự nghiệp lao đao, tiền của coi chừng trắng tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Thư Kỳ tiết lộ lý do trở thành đạo diễn với phim đầu tay 'Girl'

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Lý do khiến phim 'Dữ Tấn Trường An' của Thừa Lỗi và Tống Dật gây thất vọng

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân chuẩn bị tái hợp trong một dự án phim mới?

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Trương Bá Chi nhận về nhiều lời khen vì hành động tinh tế này

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Chương Tử Di lần đầu trải qua các biến cố, cảm thấy được tái sinh khi làm điều này

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia

Mỹ nhân đẹp nhất 'Hoàn Châu Cách Cách 2' sống tủi nhục uất ức khi lấy chồng đại gia