Hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên xô xát trong quán bida tại phường Ba Đồn (Quảng Trị), khiến một nam sinh lớp 12 ngã quỵ và phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/12, UBND phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 người nguy kịch khi xảy ra đánh nhau trong quán bida.
Dựa vào hình ảnh từ đoạn clip trên mạng xã hội Facebook, 1 thanh niên bất ngờ lao vào tấn công người khác. Cả 2 sau đó giằng co, dùng tay đánh vào mặt nhau dữ dội ngay cạnh bàn bida.
Trong lúc xô xát, một thanh niên leo lên bàn, mất thăng bằng rồi ngã gục trên bàn bida, nằm bất động, nghi bị gãy cổ.
Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc được xác định xảy ra vào tối 7/12. Nạn nhân là nam sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.
UBND phường Ba Đồn xác nhận cả 2 thanh niên đều cư trú tại địa phương. Hiện công an đang thu thập lời khai, trích xuất camera, đồng thời chờ kết quả giám định để xác định nguyên nhân vụ việc.