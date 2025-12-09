Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch

Đời sống 09/12/2025 10:49

Hai đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh hai thanh niên xô xát trong quán bida tại phường Ba Đồn (Quảng Trị), khiến một nam sinh lớp 12 ngã quỵ và phải chuyển lên Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 8/12, UBND phường Ba Đồn (tỉnh Quảng Trị) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ việc 1 người nguy kịch khi xảy ra đánh nhau trong quán bida.

Dựa vào hình ảnh từ đoạn clip trên mạng xã hội Facebook, 1 thanh niên bất ngờ lao vào tấn công người khác. Cả 2 sau đó giằng co, dùng tay đánh vào mặt nhau dữ dội ngay cạnh bàn bida.

Trong lúc xô xát, một thanh niên leo lên bàn, mất thăng bằng rồi ngã gục trên bàn bida, nằm bất động, nghi bị gãy cổ.

Ngay sau đó, nạn nhân được đưa đi cấp cứu và hiện đang điều trị trong tình trạng nguy kịch tại Bệnh viện Trung ương Huế.

Xô xát trong quán bida, nam sinh lớp 12 ngã gãy cổ nguy kịch - Ảnh 1

Hiện trường vụ xô xát giữa 2 thanh niên được camera an ninh quay lại - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ việc được xác định xảy ra vào tối 7/12. Nạn nhân là nam sinh lớp 12 tại một trường THPT trên địa bàn.

UBND phường Ba Đồn xác nhận cả 2 thanh niên đều cư trú tại địa phương. Hiện công an đang thu thập lời khai, trích xuất camera, đồng thời chờ kết quả giám định để xác định nguyên nhân vụ việc.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Sáng 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khiến 13 người thương vong.

