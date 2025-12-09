Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về

Đời sống 09/12/2025 10:45

Sáng 9/12, Bệnh viện đa khoa Quảng Nam (TP Đà Nẵng) đang tích cực điều trị cho các bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra rạng sáng cùng ngày trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, khiến 13 người thương vong.

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về - Ảnh 1Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về - Ảnh 2
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: Báo Người Lao Động

Xe khách 16 chỗ chở đoàn người từ Lâm Đồng trở về Ninh Bình sau đám cưới thì gặp nạn. Trên xe đều là họ hàng, người thân của cô dâu và chú rể. Cú va chạm mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ, nhiều người khác bị thương nặng.

Cô dâu Vũ Thị Đông (23 tuổi, trú xã Hải An, Ninh Bình) cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, hầu hết mọi người đang ngủ nên không ai kịp phản ứng.

Tài xế điều khiển xe 16 chỗ là anh Phạm Văn Kiều (39 tuổi, trú xã Hải Thịnh, Ninh Bình), anh họ của chú rể Hoàng Văn Trung (23 tuổi, trú xã Hải Tiến, Ninh Bình).

Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về - Ảnh 3Tai nạn trên cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi làm 3 người tử vong: Các nạn nhân đều là người nhà đi đám cưới về - Ảnh 4
Cô dâu và chú rể đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, khoảng 4h10 cùng ngày, tại Km71+200 đoạn qua thôn Bích Ngô, xã Tam Xuân, TP Đà Nẵng (khu vực trước đây thuộc huyện Núi Thành), xe khách biển số 29B-081.62 do anh Kiều lái, chở theo 12 người, bất ngờ va chạm vào phía sau xe đầu kéo biển số 15C-360.35 kéo rơ-moóc 15R-149.06 do tài xế Bùi Mạnh Thắng (43 tuổi, Hải Phòng) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến 3 người tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.

Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tài xế ô tô khách thiếu chú ý quan sát, không giữ khoảng cách và tốc độ phù hợp, đồng thời chở hành khách không thắt dây an toàn, dẫn đến vụ tai nạn giao thông nêu trên. Hiện vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra TP Đà Nẵng thụ lý điều tra, xác minh.

Theo thông tin từ UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng), chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ, người thân thích cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Từ khóa:   tai nạn giao thông tử vong tin moi

