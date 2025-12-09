Đi tập thể dục, người phụ nữ phát hiện bé gái sơ sinh bụ bẫm nặng 5 kg

Theo thông tin từ UBND phường Hòa Bình (TP Hải Phòng), chính quyền địa phương vừa phát đi thông báo tìm cha, mẹ đẻ, người thân thích cho trẻ bị bỏ rơi trên địa bàn.

Trước đó, theo thông tin từ VTC News, vào khoảng 5 giờ ngày 6/12, tại đoạn đường liên thôn thuộc tổ dân phố Thắng Lợi, phường Hòa Bình, trong lúc đi tập thể dục, bà Phạm Thị Mùa bất ngờ phát hiện một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi, được đặt trên một tấm bìa xốp. Ngay sau đó, bà Mùa đã đưa cháu bé đến Công an phường Hòa Bình trình báo.

Qua xác minh ban đầu, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi có đặc điểm: Mặc bộ quần áo màu xanh, quấn khăn màu xanh bên ngoài, nặng khoảng 5 kg, không phát hiện dị tật và tình trạng sức khỏe tốt.

Bé gái được phát hiện vào rạng sáng 6/12 tại phường Hòa Bình, Hải Phòng - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, UBND phường Hòa Bình thông báo công khai về việc trẻ bị bỏ rơi với thông tin nhận dạng như trên từ ngày 7 đến ngày 13/12, đề nghị cha, mẹ hoặc người thân của trẻ liên hệ với UBND phường (qua Văn phòng HĐND và UBND phường) để làm thủ tục nhận lại con.

Sau khi hết thời hạn thông báo công khai nêu trên, nếu không có thông tin về cha, mẹ đẻ của trẻ, UBND phường Hòa Bình sẽ thông báo cho Trạm Y tế Hòa Bình số 2 tiến hành thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ theo quy định.

