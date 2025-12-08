Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy

Đời sống 08/12/2025 15:03

Khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, tài xế N.V.M quay xe, tăng ga, hất văng cán bộ CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy với tốc độ cao.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 8/12, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đơn vị đã tạm giữ nam tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn và có hành vi liều lĩnh tông thẳng vào lực lượng CSGT khi bị yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Tối 7/12, trong quá trình tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn trên tuyến ĐT.261, Tổ công tác của Phòng CSGT Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp cùng Phòng Cảnh sát cơ động và Công an xã Đại Từ phát hiện một trường hợp có biểu hiện bất thường.

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy - Ảnh 1
Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế tăng ga hất văng CSGT lên nắp capo rồi bỏ chạy ở Thái Nguyên - Ảnh: VietNamNet

Cụ thể, khoảng 19h20, Tổ công tác ra hiệu lệnh dừng ô tô con mang biển kiểm soát 20A-742.xx để kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, thay vì chấp hành, tài xế bất ngờ đánh lái quay đầu, bỏ chạy khỏi hiện trường.

Trước tình huống nguy hiểm, lực lượng chức năng áp sát và tiếp tục yêu cầu tài xế dừng xe. Bất chấp yêu cầu của CSGT, người điều khiển ô tô tăng ga, hất văng một cán bộ CSGT lên nắp ca-pô rồi phóng xe với tốc độ cao theo hướng xã Vạn Phú - Đại Phúc.

Ngay lập tức, tổ công tác truy đuổi và khống chế được chiếc xe sau quãng đường khoảng 300m.

 

Tài xế vi phạm nồng độ cồn, hất văng cảnh sát lên nắp ca pô để bỏ chạy - Ảnh 2
Tài xế N.V.M, vi phạm nồng độ cồn 0,356 mg/1 lít khí thở - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định tài xế là N.V.M. (SN 1980, trú tại xã Đại Phúc, tỉnh Thái Nguyên). Kết quả kiểm tra cho thấy N.V.M. có nồng độ cồn 0,356mg/L khí thở; không chấp hành hiệu lệnh dừng xe, đồng thời có hành vi chống người thi hành công vụ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã tạm giữ người điều khiển phương tiện để tiếp tục làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Từ khóa:   tài xế tăng ga hất văng cảnh sát vi phạm giao thông tin moi

