Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, được Lục Hợp che chở, đây là một trong những ngày đại cát với tuổi Ngọ, báo hiệu sự hòa hợp, quý nhân tương trợ và mọi sự thuận lợi. Công việc của bạn sẽ thuận buồm xuôi gió, các vấn đề khó khăn đều có người giúp đỡ giải quyết. Quý nhân xuất hiện có thể là cấp trên, đồng nghiệp hoặc đối tác quan trọng.

Thiên Tài báo hiệu nguồn thu nhập bất ngờ, có thể là lợi nhuận từ đầu tư, trúng thưởng hoặc một khoản nợ được thanh toán. Tuy nhiên, tiền vào như nước cũng cần được bạn quản lý khôn ngoan, tránh chi tiêu phung phí. Bạn nên cân nhắc trích một phần để tiết kiệm hoặc tái đầu tư.

Con giáp tuổi Mùi

Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, tuổi Mùi được cát tinh nâng đỡ, người làm nghề tự do sẽ nhận được một khoản lời lãi lớn. Có thể những mối đầu tư trước đó đã đến thời điểm thu hoạch. Bản mệnh có thể tự thưởng cho mình một món quà khích lệ tinh thần sau những ngày chăm chỉ và vất vả. Người còn độc thân tình duyên rực rỡ, đào hoa nở rộ. Con giáp này dễ dàng tạo được ấn tượng tốt với rất nhiều người khác phái ngay từ lần gặp đầu tiên.

Ảnh minh họa: Internet

Trong khi đó, những người đã lập gia đình có một ngày rất hạnh phúc bình yên. Sự quan tâm và thấu hiểu của nửa kia khiến tuổi Mùi luôn tin tưởng tâm sự với nửa kia của mình mọi chuyện xảy ra trong cuộc sống. Con giáp này tin rằng hai vợ chồng đồng lòng có thể vượt qua mọi khó khăn, thử thách.

Con giáp tuổi Dậu

Từ ngày 20/10 đến 30/10 âm lịch, Tam Hội xuất hiện, sự nghiệp của người tuổi Dậu có những bước tiến tích cực trong ngày hôm nay. Bạn phát hiện ra những hướng đi mới, giúp công việc tiến triển thuận lợi và nhanh chóng hơn. Những người làm lãnh đạo nhận được sự tôn trọng, nể vì của cấp dưới. Bạn luôn rất quan tâm đến suy nghĩ của nhân viên, không đưa ra những quy định hoặc kế hoạch độc đoán, làm khó cho mọi người.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, Thổ sinh Kim còn cho thấy bạn có thể nhanh chóng tìm ra người ưng ý. Thậm chí, bạn phải lòng đối phương ngay từ những lần tiếp xúc đầu tiên. Bạn nên chủ động kéo gần khoảng cách với người ấy.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!