Trong phim “Người làm ăn lớn”, Trần Hiểu vào vai Cổ Bình Nguyên, một nho sinh bị lưu đày oan cuối triều Mãn Thanh, sau đó vùng dậy bằng trí tuệ và nghị lực, bước vào thương trường, trở thành một thương gia.

Trần Hiểu đang gây chú ý khi tái xuất màn ảnh với bộ phim “Người làm ăn lớn” (Đại sinh ý nhân) - tác phẩm đã ra mắt ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng độ phổ biến của LINE TV và rating liên tục tăng trên đài CCTV-8.

Trong phim, Trần Hiểu vào vai Cổ Bình Nguyên, một nho sinh bị lưu đày oan cuối triều Mãn Thanh, sau đó vùng dậy bằng trí tuệ và nghị lực, bước vào thương trường, trở thành một thương gia.

Một trong những cảnh quay khó quên nhất với nam diễn viên là phân cảnh đối đầu quân phản loạn, nơi dân thường vô tội bị lợi dụng làm đòn bẩy cảm xúc.

Nhớ lại quá trình quay phim, Trần Hiểu thừa nhận anh vẫn còn choáng ngợp, không chỉ trong lúc ghi hình mà ngay cả khi xem lại cảnh quay vài ngày sau đó. Nam diễn viên mô tả trải nghiệm ấy như “cảm giác bất lực trước một làn sóng không thể ngăn cản”. Nhưng không chỉ có áp lực về tâm lý, Trần Hiểu đã phải quay phim dưới thời tiết khắc nghiệt. Nam diễn viên kể rằng, cảnh quay yêu cầu anh cưỡi ngựa băng qua một dòng sông đã đóng băng trong thời tiết âm 20 độ C, vừa phi nhanh vừa phải liên tục ngoái đầu lại.

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C - Ảnh 1

Điều này đặc biệt ám ảnh với Trần Hiểu, vì anh từng gặp tai nạn ngã ngựa trong quá khứ, khiến cảnh quay trở thành một trận chiến thực sự với nỗi sợ của chính mình. “Cảm giác như con ngựa mất kiểm soát. Tôi đã nghĩ mình có thể không vượt qua nổi”, anh thừa nhận.

Để hóa thân thành Cổ Bình Nguyên - một con người kiệt quệ giữa chiến loạn - Trần Hiểu phải giữ vóc dáng gầy gò suốt hơn 150 ngày, bất chấp thời tiết khắc nghiệt từ cái lạnh mùa đông đến cái nóng 40°C của mùa hè.

Trong một cảnh quay đáng nhớ, anh phải lăn lộn trong bùn đặc suốt buổi chiều. Trần Hiểu thậm chí đã kể lại cảnh quay một cách hài hước: “Lạ thật, da tôi sau đó mịn màng hơn”.

Ngoài chủ đề kinh doanh, thương trường, Cổ Bình Nguyên còn có tuyến tình cảm với Thường Ngọc Nhi (Tôn Thiên thủ vai) - cô gái xuất thân từ bang muối/bang ngựa, có tính cách mạnh mẽ, thẳng thắn, võ nghệ cao cường. Màn kết hợp của Tôn Thiên và Trần Hiểu mang đến màu sắc hiện đại cho tác phẩm cổ trang.

Trần Hiểu 'gây sốt' khi quay phim trên sông băng khi thời tiết âm 20 độ C - Ảnh 2

Trong một buổi trao đổi, Tôn Thiên đặt câu hỏi về cảnh nam chính che ô cho nhân vật của mình, và đề xuất rằng cảnh quay sẽ có sức nặng hơn nếu Thường Ngọc Nhi tự cầm ô.

Trần Hiểu bày tỏ sự ngưỡng mộ quan điểm này, gọi Tôn Thiên là “bậc thầy lãng mạn” và khen ngợi những ý tưởng mới mẻ của nữ diễn viên trẻ.

“Người làm ăn lớn” không chỉ được khen ngợi nhờ cốt truyện hấp dẫn, mà còn bởi sự cống hiến tận tâm của Trần Hiểu cho vai diễn.

Từ sự sụp đổ cảm xúc, chịu đựng thời tiết khắc nghiệt đến đối mặt chấn thương tâm lý trong quá khứ, màn thể hiện của anh được xem là minh chứng cho khả năng diễn xuất và tinh thần bền bỉ cả trong lẫn ngoài màn ảnh.

