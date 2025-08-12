Trần Hiểu Húc, sinh năm 1965, trong một gia đình có truyền thống hoạt động nghệ thuật. Cha bà là đạo diễn kinh kịch nổi tiếng còn mẹ bà là cô giáo dạy múa. Từ nhỏ, Trần Hiểu Húc đã được hướng theo con đường nghệ thuật. Bà học múa ballet từ bé và tới năm 12 tuổi, Trần Hiểu Húc đã thực hiện được nhiều động tác cực khó khiến nhiều người trầm trồ.

Thuộc một trong "tứ đại danh tác", Hồng Lâu Mộng luôn là niềm khao khát chuyển thể thành phim của các đạo diễn. Năm 1984, bộ phim truyền hình Hồng Lâu Mộng được thực hiện và trở thành một trong những phim truyền hình thành công nhất của Trung Quốc từ trước đến nay. Một trong những diễn viên thành danh từ bộ phim chính là cố nghệ sĩ Trần Hiểu Húc, người đảm nhiệm vai Lâm Đại Ngọc.

Sở hữu ngoại hình, gương mặt và thần thái giống với nguyên mẫu tác phẩm nhất, bà được xem là Lâm Đại Ngọc đẹp nhất lịch sử xuất hiện trên truyền hình, cho đến nay vẫn khó có ai đánh bại. Nhờ thành công vai diễn, Trần Hiểu Húc trở thành gương mặt diễn viên nữ nổi danh khắp Trung Quốc.

Nổi tiếng, xinh đẹp, Trần Hiểu Húc lại trải qua tình duyên lận đận. Bà từng kết hôn với diễn viên Tất Ngạn Quân nhưng nhanh chóng đổ vỡ vì không tìm được tiếng nói chung.

Vài năm sau, bà tìm được sự đồng cảm với Hách Đồng, một đạo diễn trẻ. Cả hai quyết định thành lập công ty chuyên ngành truyền thông, quảng cáo và đạt được nhiều thành công. Năm 2004, bà được vinh danh trong top 30 nữ doanh nhân xuất sắc nhất ngành quảng cáo Trung Quốc.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai cũng không đem lại cho Hiểu Húc hạnh phúc, khiến nữ diễn viên phải tìm tới nơi cửa Phật để tìm chốn yên tĩnh. Trải qua 2 cuộc hôn nhân, nữ diễn viên Hồng Lâu Mộng chẳng có con cái.

Năm 2007, Trần Hiểu Húc quyết định xuất gia sau khi phát hiện mắc bệnh ung thư. Chỉ 3 tháng sau, nữ diễn viên qua đời ở tuổi 41.

Lễ tang bà diễn ra ấm cúng, trọn vẹn với đông đảo đồng nghiệp, người thân cùng khán giả từ khắp mọi nơi đến tiễn đưa. Họ đặt lên quan tài đóa hoa phù dung trắng với ngụ ý cuộc đời bà cũng tựa như nhân vật Lâm Đại Ngọc, vừa tài sắc nhưng cũng đầy mỏng manh trước dòng đời.

Theo di chúc của nữ diễn viên, phần tài sản khoảng 50 triệu NDT (tương đương 170 tỷ đồng) do bà tích góp suốt sự nghiệp sẽ được gia đình lập thành quỹ từ thiện mang chính tên Trần Hiểu Húc, được áp dụng trong lĩnh vực giáo dục, y tế. Cuộc đời ngắn ngủi của Trần Hiểu Húc từng khiến người hâm mộ và đồng nghiệp tiếc nuối.