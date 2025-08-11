Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới

11/08/2025

Địch Lệ Nhiệt Ba còn gây tranh cãi về diễn xuất, song nỗ lực thay đổi, chuyển mình khỏi dòng phim thần tượng của nữ diễn viên phần nào được ghi nhận.

Theo số liệu mới nhất ngày 9.8, phim truyền hình “Lợi kiếm hoa hồng” do Địch Lệ Nhiệt Ba và Kim Thế Giai đóng chính đang dẫn đầu nhiều hệ thống xếp hạng như Vân hợp, Khốc vân, Đăng tháp, Maoyan.

Trên Vân hợp, “Lợi kiếm hoa hồng” đứng Top 1 với lượt xem ước tính đạt 45,44 triệu view, trên Khốc vân đạt 73,96 triệu view. Đáng chú ý, ở bảng xếp hạng chỉ số truyền thông Datawin, phim của Địch Lệ Nhiệt Ba đạt cột mốc 2,083 điểm - cao nhất kể từ khi lên sóng.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới - Ảnh 1

Đồng thời, “Lợi kiếm hoa hồng” tiếp tục cho thấy độ phổ biến trên 2 nền tảng phát sóng. Bộ phim đã cán mốc 27.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video (phá kỷ lục đối với phim điều tra hình sự) và đạt 8.000 điểm nhiệt độ trên iQiyi.

Trên CCTV-8, đến nay, bộ phim đạt rating (tỉ suất người xem) trong ngày cao nhất là 2,38%. Mặc dù những con số này chưa phải thành tích bùng nổ, nhưng vẫn giúp “Lợi kiếm hoa hồng” đứng top đầu trong các phim lên sóng cùng thời điểm.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới - Ảnh 2

Màn thể hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba được đánh giá là còn thiếu chiều sâu, không thuyết phục được khán giả yêu thích dòng phim hình sự. Từ việc để tóc suôn mượt như trong quảng cáo dầu gội dù đang bị bắt cóc, đến lớp trang điểm son đỏ rực không phù hợp hoàn cảnh, hình ảnh của nữ diễn viên bị chê là quá “chải chuốt”, thiếu chân thực.

 

Nam chính do Kim Thế Giai thủ vai cũng không tránh khỏi chỉ trích khi thể hiện như một “giang hồ đội lốt cảnh sát”. Từ việc la mắng cấp trên, tỏ thái độ bất hợp tác đến các hành động phản cảm trong lúc phá án, tất cả đều bị đánh giá là xa rời thực tế công việc của lực lượng cảnh sát.

Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh cãi nhưng vẫn hưởng lợi khi tái xuất trong phim mới - Ảnh 3

Điểm sáng hiếm hoi của phim nằm ở các tình tiết tái hiện phương thức hoạt động của tội phạm buôn người. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng phần “cảnh báo giáo dục” này lại bị lu mờ bởi kịch bản yếu kém và diễn xuất thiếu thuyết phục của cặp đôi chính.

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương

Thành tích phim Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' Dương Dương

Lên sóng từ ngày 28/7, "Lợi kiếm hoa hồng" do Địch Lệ Nhiệt Ba, Kim Thế Giai đóng chính đạt được nhiều thành tích vượt kỳ vọng. Thậm chí mới đây, lượt xem Vân Hợp của phim đã vượt qua "Phàm nhân tu tiên" của Dương Dương.

