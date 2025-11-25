Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng

Đời sống 25/11/2025 11:20

Hôm nay, ngày 25/11/2025 giá vàng tăng mạnh ở thị trường trong nước và quốc tế. Trong đó, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng miếng SJC tăng mạnh 2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào lên 150,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 149,9 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) mua vào 150,4 triệu đồng, bán ra 152,4 triệu đồng…

Giá vàng nhẫn cũng tăng thêm 2 triệu đồng mỗi lượng, Công ty Phú Quý mua vào 148,8 triệu đồng, bán ra 151,8 triệu đồng; Công ty SJC mua vào 148 triệu đồng, bán ra 150,6 triệu đồng…

Giá vàng hôm nay, ngày 25/11/2025: Đồng loạt tăng mạnh, vàng miếng SJC xấp xỉ 153 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo báo Người Lao Động, trên thị trường quốc tế, giá vàng hôm nay đang được giao dịch ở mức 4.152 USD/ounce, tăng tiếp khoảng 15 USD/ounce so với đầu phiên sáng.

Còn nếu so với phiên trước, giá vàng đã tăng trên 100 USD/ounce - là mức tăng rất mạnh trong vài ngày qua.

Giá vàng tăng mạnh trước thời điểm Mỹ bước vào giai đoạn công bố dữ liệu kinh tế dày đặc trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn, đã thúc đẩy nhà đầu tư tạm thời trú ẩn vốn vào kim loại quý này. Dù chỉ số đồng USD (DXY) tăng vọt vượt 100 điểm trong phiên, giá vàng vẫn không ngừng đi lên.

