Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông

Đời sống 24/11/2025 16:10

Sự việc được thông báo tới gia đình chị Phan Thanh, trú phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, vì có trình báo tới cơ quan chức năng nhờ tìm kiếm con gái N.T.Y.N.,19 tuổi, mất tích từ ngày 4/11.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 24/11, liên quan đến vụ cô gái 19 tuổi quê Nghệ An mất tích nhiều ngày, thi thể được tìm thấy ở Hưng Yên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đã bắt giữ một nghi phạm.

Thông tin chi tiết về danh tính, diễn biến vụ án chưa được tiết lộ.

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông - Ảnh 1
Di ảnh chị N.T.Y.N. - Ảnh: Báo Dân trí

Trước đó, theo thông tin từ VnExpress, ngày 10/11, gia đình ông N.V.N. (trú phường Quỳnh Mai, Nghệ An) gửi đơn trình báo đến Công an phường Quỳnh Mai về việc con gái là chị N.T.Y.N. (19 tuổi) mất liên lạc.

Theo gia đình, hơn 2 tháng trước, Y.N. ra Hà Nội làm tại một cửa hàng quần áo, sau đó chuyển sang làm ở một công ty điện tử tại Bắc Ninh. Khi bà nội ốm nặng, cô xin nghỉ về quê chăm sóc.

Chiều 2/11, một nam và một nữ đến nhà gặp Y.N. khoảng 30 phút. Chiều 3/11, Y.N. xin phép ra Hà Nội chơi và được bạn chở ra quốc lộ 1A để bắt xe. Ngày 4/11, cô gọi điện báo sẽ về trong chiều nhưng không về; tối 5/11 lại nhắn sẽ về trong đêm rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Thông tin MỚI vụ thi thể cô gái Nghệ An bị trói tay, bỏ túi nylon trôi sông - Ảnh 2
Hình xăm trên cơ thể nạn nhân được phát hiện ở Hưng Yên - Ảnh: VnExpress

Ngày 7/11, gia đình trình báo công an. Trong quá trình tìm kiếm, họ đăng thông tin lên mạng xã hội và được người dân Hưng Yên thông báo phát hiện thi thể nữ có đặc điểm giống Y.N..

Ngày 24/11, người cha xác nhận thi thể nữ giới được phát hiện trôi trên sông ở tỉnh Hưng Yên chính là con gái ông, thông qua hình xăm ghi 13/12/2006 trên cổ.

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Công an vào cuộc vụ người đàn ông bị đánh dã man trên đường ở Hà Nội

Trưa 24/11, mạng xã hội rúng động trước đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông bị hai thanh niên hành hung dã man trên đường Hoàng Tùng, xã An Khánh, Hà Nội.

