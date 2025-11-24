Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước

Đời sống 24/11/2025 14:10

Chiều 23/11, lãnh đạo xã Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ 7 Mẫu, thuộc thôn 18 Lộc Thắng.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, chiều 23/11, một lãnh đạo UBND xã Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng xác nhận, tại địa phương vừa phát hiện thi thể nam giới nổi trên hồ 7 Mẫu, thuộc thôn 18 Lộc Thắng, Bảo Lâm.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã trưng cầu giám định tử thi và bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự”, vị lãnh đạo UBND xã cho biết.

Xuống hồ cho cá ăn, bàng hoàng khi thấy thi thể nổi trên mặt nước - Ảnh 1
HIện trường khu vực phát hiện nạn nhân - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Trước đó, theo thông tin từ báo Lâm Đồng, vào khoảng 10h40 ngày 23/11, trong lúc xuống hồ cho cá ăn thì một người dân ở Bảo Lâm tá hỏa khi phát hiện một thi thể nằm úp mặt nổi trên mặt hồ.

Sau khi nhận tin báo, Công an xã Bảo Lâm đã đưa thi thể nạn nhân lên bờ; phong tỏa, khám nghiệm hiện trường. Sau đó xác định nạn nhân là anh là VXK (25 tuổi, ngụ phường 2 Bảo Lộc).

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng làm rõ.

Trưa 24/11, Công an phường An Bình (TP Cần Thơ) cho biết đã tiếp nhận tài xế đến tự thú, cùng phương tiện liên quan đến vụ tai nạn chết người xảy ra trên tuyến tránh Cai Lậy (phường Nhị Quý, tỉnh Đồng Tháp).

Từ khóa:   phát hiện thi thể tin moi thi thể nam giới

