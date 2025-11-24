Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội

24/11/2025

Lực lượng cảnh sát đã sử dụng xe thang chuyên dụng tiếp cận và đưa 5 người (gồm 2 người lớn và 3 trẻ em) xuống nơi an toàn. Hiện sức khỏe của họ ổn định.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 24/11, Công an TP Hà Nội cho biết vào khoảng 1h54 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo cháy tại lô 54 đường Thanh Liệt, phường Thanh Liệt.

Vụ hỏa hoạn bùng phát trong nhà dân khiến 5 người mắc kẹt bên trong, tình huống đặc biệt nguy cấp. Ngay khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Thông tin chỉ huy lập tức điều động Đội CC&CNCH khu vực 31 và khu vực 13 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH) xuất 4 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 24 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Các lực lượng phối hợp cùng Công an phường triển khai chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Đồng thời, Chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH điều thêm 1 xe chỉ huy xuống hiện trường để trực tiếp chỉ đạo.

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội - Ảnh 1
Các nạn nhân được lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đưa xuống vị trí an toàn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại hiện trường, đám cháy được xác định phát ra từ khu vực bếp tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng, trong khi bên trong vẫn còn nhiều người mắc kẹt.

Chỉ huy lực lượng chữa cháy nhanh chóng triển khai phương án hướng dẫn những người bị nạn di chuyển lên tầng mái bằng cầu thang bộ, đồng thời bố trí đội hình khống chế lửa, không để cháy lan lên các tầng trên hoặc sang nhà kế bên.

Giải cứu 5 người mắc kẹt trong ngôi nhà bốc cháy lúc rạng sáng ở Hà Nội - Ảnh 2
Cảnh sát tiếp cận hiện trường căn nhà bốc cháy - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Sau hơn 40 phút nỗ lực, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH dùng xe thang tiếp cận và đưa 5 người (2 người lớn, 3 trẻ em) xuống nơi an toàn, sức khỏe đều ổn định.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

