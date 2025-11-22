Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong

Đời sống 22/11/2025 15:11

Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ Dương Thành Lập (SN 1996, thường trú tại 147 Hoàng Quốc Việt, phường An Bình, TP Cần Thơ), để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 21/11, Công an phường Tân An, TP Cần Thơ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố điều tra nguyên ngân vụ giết người trên địa bàn.

Cụ thể, Dương Thành Lập (SN 1996) và M.H.K. (SN 2007) cùng là nhân viên bảo vệ của quán Đăng Quân ở đường Trần Hoàng Na, phường Tân An. Quán Đăng Quân nổi tiếng là vựa cua và hải sản lớn nhất ở Cần Thơ.

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong - Ảnh 1
Nghi phạm Dương Thành Lập - Ảnh: VietNamNet

Vào chiều 20/11, do mâu thuẫn trong việc dắt xe máy của khách đến quán, Lập lấy dao đâm vào người K..

K. bị 3 vết thương ở cổ, nách trái và bên hông sườn trái, bị tràn dịch màng phổi. K. nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ nhưng đã không qua khỏi.

Mâu thuẫn trong lúc làm việc, một bảo vệ bị đồng nghiệp đâm tử vong - Ảnh 2
Hiện trường vụ việc - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, sau khi nhận được tin báo vụ việc, Công an phường Tân An nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khống chế Lập, đưa về trụ sở. Qua làm việc ban đầu, Lập đã thừa nhận hành vi nêu trên.

Lập đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ công tác điều tra.

Từ khóa:   mâu thuẫn tin moi tử vong

