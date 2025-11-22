Bé trai 1 tuổi đuối dưới ruộng ngập nước sau nhà vào chiều tối 20/11 đã được hỗ trợ đưa về quê nhà tại xã Đắk Sắk (tỉnh Lâm Đồng) để gia đình lo hậu sự.

Theo thông tin từ báo Lâm Đồng, sáng 21/11, thi thể bé trai đã được đưa về quê tại xã Đắk Sắk (Lâm Đồng) để gia đình lo hậu sự.

Trước đó vào khoảng 18h ngày 20.11, bé T.B.T (1 tuổi) đang chơi trong nhà tại khu phố Phú Thịnh, phường Hàm Thắng thì gia đình phát hiện mất tích.

Gia đình hoảng hốt tìm kiếm khắp khu vực. Xung quanh nhà có ruộng nước ngập sâu do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 11 đến nay. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người thân và hàng xóm đã xuống ruộng mò tìm.

Sau gần 1 giờ, thi thể bé được phát hiện dưới ruộng nước, nơi có độ sâu gần 1m. Ruộng ngập chỉ cách cửa sau căn nhà khoảng 2m.

Khu ruộng ngập nước, nơi tìm thấy thi thể cháu bé T.B.T - Ảnh: Báo Lâm Đồng

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, sau khi xảy ra sự việc, xe cứu thương thiện nguyện tại địa phương đã hỗ trợ đưa bé về thôn 1, xã Đắk Sắk.

Trước tình hình mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực bị ngập sâu, chính quyền địa phương khuyến cáo các hộ dân cần đặc biệt chú ý đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ. Các gia đình sống gần ruộng, mương, ao hồ hoặc khu vực trũng thấp nên gia cố rào chắn, luôn theo sát và hạn chế để trẻ chơi một mình để tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc tương tự.

