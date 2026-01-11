Cơ hội đến dồn dập trong tháng 12 âm lịch tới, 3 con giáp với tay nắm TIỀN TÀI, vận may đang đến, sớm muộn sẽ giàu sang, viên mãn chẳng ai bằng

Trong tháng 12 âm lịch tới, cục diện Bán Hợp, vận trình của người tuổi Dần có dấu hiệu thăng cấp rõ rệt. Công việc của bản mệnh nhanh chóng thu về thành quả đáng mong đợi. Các mối quan hệ tại nơi làm việc cũng mang đến cho con giáp này một vài mối hợp tác mới, nếu có thể nắm bắt thời cơ đẩy mạnh phát triển thì tương lai sẽ thu về những khoản lợi ích vô cùng hứa hẹn.

Lại thêm Thực Thần chiếu cố, vận may về tài lộc của Dần còn khiến cho mọi người xung quanh phải ghen tị. Người làm kinh doanh thể hiện được sự nhạy bén, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường, doanh thu tăng trưởng không ngừng. Người làm công ăn lương cũng đón lộc về tới tấp, các khoản lương thưởng cũng chảy về ào ạt.

Con giáp tuổi Tý

Trong tháng 12 âm lịch tới, Bán Hợp mang tới cho người tuổi Tý một ngày thong dong nhẹ nhàng, làm gì cũng tốt đẹp nhờ được quý nhân nâng đỡ. Đối phương không những đưa ra lời khuyên chính xác để bạn tìm được đường đi nước bước phù hợp mà còn trợ lực rất nhiều nên bạn gần như chẳng cần động tay động chân quá nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Lại thêm Chính Ấn soi rọi, bạn sẽ nhận được sự khen thưởng, cả sự công nhận và tôn trọng nữa từ đồng nghiệp và cấp trên. Đây là thành quả bạn có được sau những nỗ lực trong công việc. Hãy cố gắng phát huy năng lực nhiều hơn nữa nhé.

Con giáp tuổi Dậu

Trong tháng 12 âm lịch tới, Chính Tài cho thấy người tuổi Dậu có một ngày khá dư dả. Kết quả tốt trong công việc có thể đem lại cho bạn một khoản thưởng hoặc một khoản lợi nhuận nho nhỏ có tác dụng khích lệ tinh thần, để bạn ngày càng cố gắng hơn. Với người làm lãnh đạo, bạn có thể đưa ra được những quyết sách đúng đắn, đem về nhiều lợi nhuận cho tập thể. Hãy tin tưởng hơn vào bản thân, bởi bạn vốn là người có tầm nhìn xa trông rộng.

Ảnh minh họa: Internet

Hỏa khắc Kim, dường như bạn dành khá nhiều thời gian để nghĩ về người cũ. Nếu cuộc tình trong quá khứ đã không thể cứu vãn thì bạn nên nhắc nhở bản thân nhìn về tương lai, chớ bỏ lỡ những người thực sự dành tình cảm cho mình ở hiện tại.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!