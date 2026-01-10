Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp từ ngày 15/1 dương lịch trở đi này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, tuổi Tuất có thể xảy ra tranh cãi, xung đột với người bên cạnh trong ngày cục diện Tương Xung án ngữ. Bạn có chính kiến, nhưng dần dà nảy sinh tính hiếu thắng, luôn cho mình là đúng, từ đó rất dễ cãi nhau với đồng nghiệp, điều này không chỉ ảnh hưởng tới mối quan hệ đôi bên mà còn khiến cấp trên không hài lòng. 

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Lời khuyên dành cho tuổi Tuất là hãy thả lỏng bản thân, tôn trọng ý kiến của người khác. Khi gặp xung đột, hãy chọn cách tiếp cận mềm mỏng, tích cực, có tính xây dựng chứ đừng cố chứng minh mình đúng bằng mọi cách, thậm chí gạt phăng quan điểm của người khác.

Con giáp tuổi Mùi 

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, Tỷ Kiên gây rối, người tuổi Mùi có thể rơi vào cảnh phải tự lực cánh sinh. Dường như mọi người xung quanh đều quay lưng với bạn, khiến bạn rất thất vọng về mối quan hệ mình đã tốn công gây dựng. Trước khi than thân trách phận hoặc oán trách người khác, có lẽ bạn cũng cần kiểm điểm lại chính mình. Hãy nghĩ xem mình có làm sai ở đâu không, có vô tình đắc tội với người khác không.

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tiếc rằng con giáp này lại phải đối diện với tin buồn trên phương diện tình cảm. Hai bạn có thể hiểu nhầm nhau trong một vấn đề nào đó. Đây là lúc 2 người cần bình tĩnh để lắng nghe nhau, đừng tự cho rằng mình là người đúng duy nhất.

Con giáp tuổi Thìn 

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, cục diện Tương Hại khiến người tuổi Thìn khá đau đầu về công việc hiện tại. Có lẽ bị ảnh hưởng bởi áp lực từ các yếu tố cạnh tranh bên ngoài khiến cho bạn cảm thấy mình bị hạn chế năng lực, không đủ không gian để phát triển. Trạng thái tinh thần của con giáp này không tốt lắm, bạn thường hoang mang và mờ mịt về con đường phía trước, không xác định rõ phương hướng sẽ đi về đâu.  

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Thổ - Mộc xung khắc nên vận trình tình cảm không suôn sẻ. Đôi lứa nảy sinh mâu thuẫn thường xuyên. Ai cũng đòi hỏi được đáp lại nhiều hơn, mối quan hệ dần thiếu đi sự thấu hiểu và bao dung, chỉ còn lại trách móc nên rất ngột ngạt.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

