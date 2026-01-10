Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), vận trình sự nghiệp tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Bản mệnh may mắn được người giúp đỡ nhờ những mối giao hảo, thân tình thường ngày mình luôn chú ý xây dựng và vun vén. Tận dụng sự hỗ trợ đó nên bản mệnh có thể đạt được điều mình muốn, thành tựu rất đáng để tự hào.

Đây còn là thời gian vượng tài với Tỵ nhờ Thực Thần chiếu mệnh. Bản mệnh biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch rõ ràng để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa.

Hỏa sinh Thổ cũng giúp phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và đối phương có sự thấu hiểu ngầm mà đôi khi chẳng cần nói nhiều, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và động viên lẫn nhau.

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), người tuổi Ngọ nóng nảy không muốn lắng nghe lời giãi bày của nửa kia. Những cảm xúc tiêu cực của bạn khiến mọi chuyện rất dễ lâm vào bế tắc, hãy nhắc nhở mình hành xử thận trọng để không gây rạn nứt cho mối quan hệ.

Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân đừng vội tin theo lời tán tỉnh ngọt ngào của những người bạn chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết một người có thật lòng hay không, bạn cần nhìn vào hành động thực tế của đối phương.



Thiên Ấn trợ mệnh, đáng mừng là phương diện sự nghiệp của con giáp này lại có bước phát triển đáng mừng. Bạn có thể vượt qua một kì thi sát hạch nào đó hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, nhờ đó mà được đánh giá cao.

Con giáp tuổi Tuất

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), Lục Hợp giải quyết cho người tuổi Tuất khá nhiều nỗi lo trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các vấn đề bế tắc trước đó được khai thông bất ngờ, bạn như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm.

Ảnh minh họa: Internet

Nhưng đừng chỉ dựa dẫm vào may mắn, để đạt được điều đó, bản thân con giáp này cũng cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua những thử thách và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể thoải mái thể hiện tài năng qua những kế hoạch của mình.

Tuổi Tuất còn đón nhiều niềm vui về tình cảm trong ngày này. Người độc thân vượng vận đào hoa, cơ hội để bản mệnh tìm được một nửa lý tưởng đang đến gần. Chỉ cần chủ động thêm một chút là con giáp này có thể bày tỏ tình cảm của mình với người trong lòng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!