Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới

Tâm linh - Tử vi 10/01/2026 12:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới trong tuần mới (12 đến 18/1/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Tỵ 

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), vận trình sự nghiệp tuổi Tỵ có nhiều điểm sáng. Bản mệnh may mắn được người giúp đỡ nhờ những mối giao hảo, thân tình thường ngày mình luôn chú ý xây dựng và vun vén. Tận dụng sự hỗ trợ đó nên bản mệnh có thể đạt được điều mình muốn, thành tựu rất đáng để tự hào. 

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây còn là thời gian vượng tài với Tỵ nhờ Thực Thần chiếu mệnh. Bản mệnh biết cách làm những gì để có nguồn thu nhập tốt hơn và giờ là lúc được hưởng thành quả cho những cố gắng của mình. Hãy chi tiêu thông minh và có kế hoạch rõ ràng để sau này không phải lo lắng quá nhiều vì vấn đề tiền bạc nữa. 

 

Hỏa sinh Thổ cũng giúp phương diện tình cảm của người tuổi Tỵ cũng tăng tiến theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp. Bản mệnh và đối phương có sự thấu hiểu ngầm mà đôi khi chẳng cần nói nhiều, giữa hai người không còn tồn tại bất cứ bí mật gì, luôn thoải mái chia sẻ và động viên lẫn nhau.

Con giáp tuổi Ngọ 

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), người tuổi Ngọ nóng nảy không muốn lắng nghe lời giãi bày của nửa kia. Những cảm xúc tiêu cực của bạn khiến mọi chuyện rất dễ lâm vào bế tắc, hãy nhắc nhở mình hành xử thận trọng để không gây rạn nứt cho mối quan hệ.

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân đừng vội tin theo lời tán tỉnh ngọt ngào của những người bạn chưa thực sự hiểu rõ. Muốn biết một người có thật lòng hay không, bạn cần nhìn vào hành động thực tế của đối phương.

Thiên Ấn trợ mệnh, đáng mừng là phương diện sự nghiệp của con giáp này lại có bước phát triển đáng mừng. Bạn có thể vượt qua một kì thi sát hạch nào đó hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo phân công, nhờ đó mà được đánh giá cao.

Con giáp tuổi Tuất 

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), Lục Hợp giải quyết cho người tuổi Tuất khá nhiều nỗi lo trong công việc vào ngày hôm nay. Bản mệnh có thể đón nhận nhiều tin vui bất ngờ. Các vấn đề bế tắc trước đó được khai thông bất ngờ, bạn như tìm được ánh sáng nơi cuối đường hầm. 

Tử vi tuần mới (12 đến 18/1/2026), 3 con giáp vận mệnh rực rỡ, Tài Lộc 'ào ào như thác đổ', hưởng đủ vinh hoa, cuộc sống lên tầm cao mới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhưng đừng chỉ dựa dẫm vào may mắn, để đạt được điều đó, bản thân con giáp này cũng cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình để vượt qua những thử thách và giành được sự tin tưởng của cấp trên. Bạn có thể thoải mái thể hiện tài năng qua những kế hoạch của mình.

 

Tuổi Tuất còn đón nhiều niềm vui về tình cảm trong ngày này. Người độc thân vượng vận đào hoa, cơ hội để bản mệnh tìm được một nửa lý tưởng đang đến gần. Chỉ cần chủ động thêm một chút là con giáp này có thể bày tỏ tình cảm của mình với người trong lòng.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026), 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp vượng đường tài lộc, tha hồ hốt bạc, dư sức làm giàu, tha hồ hưởng phúc trong 5 ngày liên tiếp (13, 14, 15, 16 và 17/1/2026) này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Cô dâu ngồi xe lăn đến đám cưới chỉ vài giờ sau khi sinh con khiến nhiều người không khỏi bất ngờ

Video 1 giờ 12 phút trước
Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Thương tâm: Người phụ nữ bán rau tử vong sau va chạm với xe máy

Đời sống 1 giờ 13 phút trước
Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Nữ diễn viên Văn Kỳ bị người đàn ông lạ mặt bất ngờ quấy rối, lăng mạ

Sao quốc tế 1 giờ 16 phút trước
Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Rùng mình cảnh tượng 2 người phụ nữ lao vào đánh nhau dữ dội ngay trên phố

Video 1 giờ 16 phút trước
Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Va chạm với xe tải trên đường vào nhà máy, hai anh em tử vong thương tâm

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Bị tấm kính rơi trúng đầu trong lúc ngồi uống cà phê, người đàn ông may mắn sống sót khó tin

Video 1 giờ 20 phút trước
Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Phẫn nộ nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh ngã sõng soài trong phòng học

Đời sống 1 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Chồng đồng ý cho vợ ngoại tình để giữ ghế gia đình, biết lý do ai cũng phải 'rùng mình' vì sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Hình ảnh cuối cùng của 2 vợ chồng đi xe máy bị xe tải tông tử vong

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Danh tính nữ tài xế ô tô buồn ngủ gây tai nạn liên hoàn ở Hà Nội, 1 người tử vong tại chỗ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/1/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Từ ngày 15/1 dương lịch trở đi, 3 con giáp phát hỏa tâm tình, đã xui xẻo lại còn tự mãn, kiêu căng, làm gì cũng hỏng chuyện, tiêu tan sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Qua đêm nay, 3 con giáp 'đeo vàng trĩu lưng, rinh bạc về nhà', ung dung hốt hết tài lộc của thiên hạ, giàu sang khó ai bì kịp

Liên tiếp từ ngày 11/1 đến 21/1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài ân sủng, đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, dư dả tiền xài, tương lai tốt đẹp

Liên tiếp từ ngày 11/1 đến 21/1 dương lịch, 3 con giáp Thần Tài ân sủng, đếm tiền mỏi tay, vận may ập đến, dư dả tiền xài, tương lai tốt đẹp

Kể từ 12h trưa mai (11/1/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ 12h trưa mai (11/1/2026), 3 con giáp thời tới cản không kịp, giàu sang hơn Thần Tài, trúng số độc đắc nghìn tỷ, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (11/1-12/1/2026), 3 con giáp cầu lộc đắc lộc, cầu tài đắc tài, tiền bạc về chật két, thu vét vận may của trời đất

Bảng vàng điểm tên 3 con giáp gặp dữ hóa lành trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), giàu có phát hờn, tình tiền rực đỏ, vàng chất đầy trong nhà

Bảng vàng điểm tên 3 con giáp gặp dữ hóa lành trong 2 ngày cuối tuần (10, 11 tháng 1), giàu có phát hờn, tình tiền rực đỏ, vàng chất đầy trong nhà