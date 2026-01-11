Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 11/01/2026 11:45

3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'.

Tuổi Sửu

Con giáp may mắn này sẽ đón tài lộc "vượng phu ích tử", được Quý nhân phù trợ nên sẽ có thêm nhiều cách kiếm tiền. Đặc biệt, người làm kinh doanh sẽ bắt đầu mở rộng đầu tư vào thời gian tới và đạt được nhiều thành công. Có thể nói, bạn bất luận làm gì đều "phát" về mặt tiền bạc, không thiếu tài lộc, nhờ đó mà cuộc sống ngày càng sung túc, viên mãn hơn.

Trong vận trình tình cảm, mối quan hệ lứa đôi đang nóng lên nhanh chóng, điều đó cho thấy kế hoạch "hâm nóng" tình cảm mà bạn sắp xếp trước đó đang phát huy tác dụng. Người độc thân hãy lấy can đảm để thể hiện tình yêu với người trong lòng, may mắn giúp tỷ lệ thành công khá cao.

 

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Trong công việc cố định, người tuổi Tuất sẽ gặt hái được nhiều thành công nhờ sự chăm chỉ không ngừng. Thậm chí, có người còn nhanh tay tận dụng vận may lần này để tạo dựng được cơ ngơi vững chắc, không chỉ giàu có viên mãn mà đời sống tinh thần cũng đủ đầy hạnh phúc khiến ai cũng ghen tị.

Bên cạnh đó, vận may lội ngược dòng, dù người tuổi Tuất sẽ không thể giàu có ngay tức thì nhưng càng tích lũy càng dồi dào. Thời gian tới, nếu bạn không trở thành đại gia thì ít nhất cũng sở hữu khối tài sản to lớn, đủ để xây dựng cuộc sống sung túc, ấm no đến cuối đời. Do đó, bạn hoàn toàn có thể tự hào về những gì mình đã làm được.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu sẽ trở nên hanh thông, thăng quan tiến chức, đại phú đại quý nhờ có Thần Tài phù trợ. Đặc biệt người có tài năng lãnh đạo vững vàng, bạn luôn có thể chứng minh bằng năng lực của bản thân rằng bạn sẽ là những nhà lãnh đạo xuất sắc, dẫn dắt nhân viên của họ đến vinh quang, đến đỉnh cao của cuộc sống và để sống một cuộc sống giàu có.

Chuyện tình cảm của con giáp này sẽ có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Bé 20 tháng tuổi tử vong sau khi dùng thuốc tại bệnh viện

Đời sống 2 giờ 8 phút trước
3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Mẹ chồng luôn 'biến mất' sau tiếng chó sủa lạ, dâu trẻ lén theo dõi để rồi sợ đến run người trước cảnh tượng sau nhà

Tâm sự gia đình 2 giờ 44 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (12/1-13/1), 3 con giáp kiếm tiền cực đỉnh, tha hồ đút tiền vào túi, sự nghiệp thăng hoa như 'cá chép hóa Rồng'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 57 phút trước
Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Bàng hoàng hai xe máy tông trực diện rồi bốc cháy, 2 người thương vong

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Biết đứa bé không phải con mình, chồng im lặng làm một việc khiến vợ hối hận, thề nguyện cả đời làm nô tì để báo ân

Tâm sự 3 giờ 1 phút trước
Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Ca sĩ Lệ Quyên 'gây sốc' khi mắng anti-fan đến mức văng tục trên mạng

Hậu trường 3 giờ 4 phút trước
Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Biết vợ có phi công trẻ, chồng im lặng lập kế hoạch khiến cô ấy cứ nhìn thấy đàn ông là run rẩy

Tâm sự 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Xe buýt lao xuống vực sâu 150 mét, 9 người tử vong, khoảng 40 người bị thương

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Đánh lái tránh xe máy, xe tải đâm trúng ô tô con khiến 3 người tử vong thương tâm

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

Giá vàng hôm nay, ngày 11/1/2026: Vàng SJC tăng 7 triệu đồng trong tuần qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

Top 3 con giáp trúng số độc đắc đúng ngày 11/1 do được định sẵn là giàu, Đại Phú Đại Quý, rủng rỉnh túi tiền, sự nghiệp thăng hoa viên mãn

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

3 con giáp 'một bước đụng quý nhân, hai bước đụng Thần Tài', tiền vàng sung túc, vận trình tung tăng thẳng tiến sau ngày 12/1/2026

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Bước qua nửa đầu tháng Chạp, Thần Tài đến, 3 con giáp gánh của cải về nhà, thu nhập tăng cao ngút trời, thoát hết tai ương

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn

Tam Hội nâng đỡ, Thần Tài trợ mệnh trong tháng cuối cùng của năm Ất Tỵ, 3 con giáp Quý Nhân ghé thăm, đào trúng HỦ VÀNG, hỷ lộc viên mãn

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 12/1/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể

Thừa hưởng PHÚC PHẦN từ Nhật Nguyệt, đúng 2 ngày đầu tuần (12, 13 tháng 1), 3 con giáp hào khí ngời ngời, thu về nhiều tài lộc không đếm xuể