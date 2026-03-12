Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi 'ngủ quên trời đất', sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự gia đình 12/03/2026 22:14

Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Tôi lấy vợ một năm nay nhưng cả hai cứ cãi vã suốt. Tôi lớn hơn vợ 7 tuổi, vợ tôi mới 24 nên tính còn trẻ con. Về sống chung với nhau, tôi nhịn nhường vợ rất nhiều nhưng cô ấy vẫn tính nào tật nấy. Sau này cứ cãi nhau là vợ tôi lại ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Mấy lần tôi còn xin lỗi rồi đi đón cô ấy. Nhưng tình trạng cứ lặp lại, tôi quá mệt mỏi.

Mấy ngày trước, vợ tôi lại giận dỗi rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi chán chẳng buồn nói, rủ bạn đi nhậu đến khuya. Tôi say rồi nên bạn bè gọi taxi cho tôi về. Tôi nhớ khi mình xuống xe thì thấy buồn nôn nên ngồi trước ngõ vào nhà một lúc. Sau đó tôi đi bộ về nhà thì thấy vợ chạy ra đón. Tôi mừng lắm vì nghĩ vợ đã thay đổi, biết nghĩ cho chồng rồi.

Nào ngờ, sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi tá hỏa khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ khỏa thân nằm cạnh bên. Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi 'ngủ quên trời đất', sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì. Tôi sợ hãi hỏi cô ấy có phải tối qua đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Cô ta cười, bảo tôi ráng nhớ lại đi. Sau đó, cô ta còn nói đã để ý tôi từ lâu, nói vợ tôi không xứng với người chồng tốt như tôi. Cô ta muốn thay vợ tôi chăm sóc cho tôi. Tôi nghe mà run rẩy cả người.

Đúng là tôi quá chán cái tính trẻ con của vợ nhưng tôi không bao giờ ly hôn vợ để đến với cô hàng xóm này. Thấy tôi có ý không đồng ý thì cô ta bỗng gào lên bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi còn không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Không biết chừng cô ta chỉ giăng bẫy hại tôi thì sao?

Thấy cô hàng xóm hăm he sẽ làm lớn chuyện, tôi đành nói để tôi nghĩ lại. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự rối lắm.

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tôi thấy kì lạ nên gọi hỏi bố mẹ chồng cũ thì họ nói cũng không hề biết. Tôi đành tìm đến nhà vợ mới của chồng cũ. Đến khi nghe cô ta trả lời, tôi không khỏi bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

3 con giáp tiền vào 'như nước suối chảy', công việc suôn sẻ, chẳng bon chen giàu sang tự đến sau ngày 13/3/2026

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Thấy bố chồng bỗng dưng yêu đời mua hoa về cắm, tôi lén đẩy cửa nhìn vào rồi "ngã quỵ" khi thấy người đang ngồi đợi ông

Tâm sự 1 giờ 8 phút trước
Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân

Bắt quả tang anh trai lẻn vào phòng giúp việc lúc nửa đêm, tôi báo ngay cho chị dâu nhưng chị đáp một câu khiến tôi "rụng rời" tay chân

Tâm sự 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Tâm sự gia đình 1 giờ 27 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Qua đêm nay, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', trúng số độc đắc dễ dàng, hậu vận biến nguy thành an

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Tâm sự gia đình 1 giờ 43 phút trước
Ngày ra tòa, tôi dắt tay người đàn ông này bước vào khiến nhà chồng "mặt không còn giọt máu", chồng vội vã xé đơn xin tái hợp

Ngày ra tòa, tôi dắt tay người đàn ông này bước vào khiến nhà chồng "mặt không còn giọt máu", chồng vội vã xé đơn xin tái hợp

Tâm sự 1 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng 6h sáng mai, thứ 6 ngày 13/3/2026, 3 con giáp có mệnh số dát vàng, tài chính vững vàng, của cải ngập tràn

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Đúng ngày mai, thứ Sáu 13/3/2026, 3 con giáp Tài Lộc hanh thông, đạp trúng hố vàng, thóc lúa đầy bồ, tiền bạc đầy két

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

Bắt giam Giám đốc hệ thống Hoàng Minh Đường: Lật tẩy chiêu trò thuốc "gia truyền 3 đời" dỏm

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Sau đêm mặn nồng với chồng cũ sau 2 năm ly hôn, tôi quỵ ngã khi nghe anh thầm thì lý do thực sự khiến anh tìm đến mình

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Sự thật đau lòng về 10 triệu chu cấp mỗi tháng sau khi chồng cũ mất

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Từng đuổi chị dâu ra khỏi nhà với hai bàn tay trắng để chiếm đất, 6 năm sau em chồng phải quỳ lạy van xin tôi nhận lại tài sản

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bí ẩn "người đàn bà không mặt" sau lưng chồng bạn thân: Tôi lén nhìn thấy rồi run rẩy vì một âm mưu đen tối

Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt

Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang