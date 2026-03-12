Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi "ngủ quên trời đất", sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh

Tâm sự gia đình 12/03/2026 22:14

Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Tôi lấy vợ một năm nay nhưng cả hai cứ cãi vã suốt. Tôi lớn hơn vợ 7 tuổi, vợ tôi mới 24 nên tính còn trẻ con. Về sống chung với nhau, tôi nhịn nhường vợ rất nhiều nhưng cô ấy vẫn tính nào tật nấy. Sau này cứ cãi nhau là vợ tôi lại ôm quần áo về nhà mẹ đẻ. Mấy lần tôi còn xin lỗi rồi đi đón cô ấy. Nhưng tình trạng cứ lặp lại, tôi quá mệt mỏi.

Mấy ngày trước, vợ tôi lại giận dỗi rồi bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi chán chẳng buồn nói, rủ bạn đi nhậu đến khuya. Tôi say rồi nên bạn bè gọi taxi cho tôi về. Tôi nhớ khi mình xuống xe thì thấy buồn nôn nên ngồi trước ngõ vào nhà một lúc. Sau đó tôi đi bộ về nhà thì thấy vợ chạy ra đón. Tôi mừng lắm vì nghĩ vợ đã thay đổi, biết nghĩ cho chồng rồi.

Nào ngờ, sáng hôm sau khi tỉnh lại, tôi tá hỏa khi nhìn rõ khuôn mặt của người phụ nữ khỏa thân nằm cạnh bên. Tôi hoảng hốt tới mức ngã lăn xuống giường. Đó là cô hàng xóm độc thân ở cùng xóm với vợ chồng tôi. Hóa ra người tối qua dìu tôi vào nhà, ở cùng tôi cả đêm không phải là vợ tôi, mà là cô ta!

Vợ vừa bỏ đi, tôi nhậu say rồi 'ngủ quên trời đất', sáng ra suýt ngất khi thấy người phụ nữ nằm ngay bên cạnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đúng lúc cô hàng xóm cũng tỉnh lại quay sang nhìn tôi. Tôi bình tĩnh lại nhìn rõ tình trạng cả tôi và cô ấy đều không mặc gì. Tôi sợ hãi hỏi cô ấy có phải tối qua đã có chuyện gì xảy ra rồi không? Cô ta cười, bảo tôi ráng nhớ lại đi. Sau đó, cô ta còn nói đã để ý tôi từ lâu, nói vợ tôi không xứng với người chồng tốt như tôi. Cô ta muốn thay vợ tôi chăm sóc cho tôi. Tôi nghe mà run rẩy cả người.

Đúng là tôi quá chán cái tính trẻ con của vợ nhưng tôi không bao giờ ly hôn vợ để đến với cô hàng xóm này. Thấy tôi có ý không đồng ý thì cô ta bỗng gào lên bắt tôi phải chịu trách nhiệm. Nhưng tôi còn không nhớ ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Không biết chừng cô ta chỉ giăng bẫy hại tôi thì sao?

Thấy cô hàng xóm hăm he sẽ làm lớn chuyện, tôi đành nói để tôi nghĩ lại. Giờ tôi phải làm sao đây? Tôi thật sự rối lắm.

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