Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt

Tâm sự gia đình 11/03/2026 14:37

Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ.

Mẹ tôi là vợ thứ hai của bố tôi. Lúc nhỏ, tôi thường nghe nhiều người nói những lời ác ý rằng mẹ tôi là người phá hoại gia đình trước đó của bố tôi. Tôi lớn lên dần hiểu rằng ngoài tôi và mẹ thì bố tôi còn một gia đình khác. Nhưng tôi chưa từng biết đến họ, cũng chưa bao giờ bố mẹ nhắc tới. Có lẽ đó là vấn đề nhạy cảm họ không muốn tôi biết, cũng không muốn tôi hỏi tới.

Bố tôi là người đàn ông thành đạt, lo cho mẹ con tôi không thiếu thứ gì. Nhưng ông không phải là người chồng chung thủy. Từ khi còn nhỏ, tôi đã nhiều lần thấy mẹ khóc trong phòng ngủ nhưng chẳng biết vì lý do gì.

Sau này tôi mới hiểu, đó là những lúc bố ngoại tình bên ngoài. Rất nhiều lần như thế khi còn bé, tôi nhìn thấy những người phụ nữ khác đến nhà tìm mẹ tôi. Họ đòi mẹ tôi ly hôn, buông tha cho bố tôi. Nhưng thật ra bố tôi mới là người chưa bao giờ chịu buông tay bất kì người phụ nữ nào, bao gồm cả mẹ tôi. Ông ấy muốn có tất cả, chẳng muốn bỏ ai.

Bố tôi dùng hơi thở cuối cùng để đòi gặp người đàn bà lạ, mặc cho mẹ tôi đang khóc cạn nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến khi bố tôi mắc bệnh ung thư phổi, chỉ có mẹ tôi ở bên chăm sóc ông ấy suốt 2 năm bị bệnh tật dày vò. Ngoài mẹ tôi ra, những người phụ nữ khác chỉ đến để đòi ông ấy chia tài sản, bắt ông ấy chịu trách nhiệm với con của họ. Mẹ tôi đã không còn nước mắt để khóc, chỉ biết làm tròn nghĩa vợ chồng.

Điều chua chát nhất là mẹ tôi ở bên bố mấy mươi năm, chăm sóc ông những năm cuối đời bệnh tật nhưng đến những giây phút hấp hối, người phụ nữ bố tôi muốn gặp lần cuối trước khi đi lại là người vợ đầu tiên của ông. Mẹ tôi phải gọi cho bà ấy rất nhiều lần, như gom hết can đảm còn lại của tuổi già để mời người phụ nữ ấy đến gặp bố tôi một lần sau cùng.

Bố tôi không còn tỉnh táo nhưng vẫn nắm chặt tay người vợ đầu, thều thào nói một câu xin lỗi. Tôi với mẹ đứng ở bên ngoài, chỉ cách vài bước nhưng lại thấy như xa xôi chẳng với tới. Tôi thấy đôi vai của mẹ tôi rung lên. Tôi không biết có bao giờ bố tôi nói xin lỗi với bà chưa, có bao giờ hiểu những giọt nước mắt của bà bao đêm?

Tôi hỏi mẹ sao không giận ba tôi, sao còn khóc đến đau lòng như thế? Có phải mẹ đã chịu đựng nhiều năm như thế là vì tôi không? Mẹ tôi khi đó đã nói:

“Đàn ông chỉ nhớ hoài không quên người vợ đầu tiên họ phản bội. Mẹ là người vợ thứ hai bố con phản bội thì cũng chẳng khác gì những người phụ nữ sau này. Đó là cái giá mẹ phải trả cho những sai lầm khi còn trẻ. Mẹ không sống với ông ấy chỉ vì con, mà còn vì chính mẹ. Là mẹ lựa chọn”.

Ngày bố tôi mất, có hai người phụ nữ tiễn đưa ông ấy. Một người nước mắt dâng nghẹn, một người bình thản như không. Nhưng tôi nghĩ, người nhẹ nhàng nhất chắc là bố tôi. Ông ra đi rồi, tạ lỗi vời người xưa được rồi, liệu có còn vướng bận một người phụ nữ nào khác không?

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Cô ấy khóc lóc khi nhìn thấy tôi. Tôi xót xa đưa cô ấy vào nhà, cẩn thận băng bó vết thương cho vợ cũ. Sau đó tôi mới biết vì sao vợ cũ lại có dáng vẻ tồi tệ thế này. Cô ấy kể từ khi ly hôn chồng, cô ấy qua lại với một người đàn ông.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tử vi đúng 5 ngày tới (15/3), 3 con giáp vận may ngập lối, giàu có vang danh, sớm mua nhà tậu xe, chuẩn bị đón mưa Tài Lộc

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, 3 con giáp tài lộc dư dôi, của cải nhiều không đếm hết, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 33 phút trước
Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Cảnh báo thủ đoạn lôi kéo học sinh, sinh viên mở tài khoản ngân hàng tiếp tay cho tội phạm

Đời sống 35 phút trước
Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Ăn nhầm cây cần nước độc, 3 người đau đầu, nôn mửa, tê bì, khó thở

Sức khỏe 44 phút trước
Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Nền nhà bỗng "cử động", người dân phát hiện cảnh tượng con trăn khủng đang ẩn nấp phía dưới

Video 56 phút trước
Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Từ giữa tháng 3 trở đi, báo động Lộc chất cao như núi, 3 con giáp là cỗ máy in tiền, sự nghiệp đi lên, tình duyên cực vượng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Bé 12 tuổi mắc ung thư ruột giai đoạn cuối vì những thói quen 'độc hại' này

Sức khỏe 1 giờ 42 phút trước
Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Đàm Tùng Vận tái ngộ diễn viên “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”

Sao quốc tế 1 giờ 46 phút trước
Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Đi dạo trên biển, người phụ nữ phát hiện 2 con cá mái chèo khổng lồ trôi dạt vào bờ

Video 1 giờ 56 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 12/3/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

Danh tính nam nhân viên trúng số 16 tỷ đồng, tặng mỗi đồng nghiệp 10 triệu

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

NÓNG: Loạt phòng khám, nha khoa ở TP.HCM bị phạt nặng, đình chỉ hoạt động

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

Thông tin MỚI vụ nghi dàn cảnh giật dây chuyền du khách ở Liên Hoa Bảo Tháp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Vợ cũ gõ cửa lúc 0 giờ sáng sau một năm ly hôn, tôi choáng váng nhìn bộ dạng của cô ấy dưới ánh đèn hành lang

Đám cưới nghìn tỷ, vàng đeo kín người nhưng đêm tân hôn cô dâu bỗng hét thất thanh, tông cửa tháo chạy vì lý do này

Đám cưới nghìn tỷ, vàng đeo kín người nhưng đêm tân hôn cô dâu bỗng hét thất thanh, tông cửa tháo chạy vì lý do này

5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

5 năm sau ngày tang lễ, tôi nhận được 1 tỷ đồng và sự thật về kế hoạch "bảo vệ vợ" âm thầm của chồng

Con mèo lạ dẫn lối, vợ điếng người phát hiện bí mật "động trời" của mẹ chồng phía sau vườn nhà

Con mèo lạ dẫn lối, vợ điếng người phát hiện bí mật "động trời" của mẹ chồng phía sau vườn nhà

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều