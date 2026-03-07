Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Tâm sự gia đình 07/03/2026 12:58

Thấy dáng vẻ họ đủng đỉnh đi vào, mặt mày chẳng có lấy một nét buồn, tôi biết ngay họ đến chẳng phải để chia buồn gì khi chồng tôi mất. Họ kéo nhau đến để đòi chia tài sản. Tôi đau lòng khi nghe họ nói đều đang mang thai con của chồng tôi.

Tôi và chồng lấy nhau đã 10 năm. Chồng tôi luôn đóng tròn vai người chồng mẫu mực trong mắt tôi và gia đình. Anh giỏi kiếm tiền, về nhà quan tâm, yêu thương vợ con. Anh luôn biết cách khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối.

Vợ chồng tôi có với nhau 2 cô con gái. Tôi luôn quan niệm con nào cũng là của trời cho, chỉ cần con khỏe mạnh là tôi không đòi hỏi gì nữa. Nhưng vì thấy tôi sinh con gái nên nhiều người khuyên tôi đẻ thêm để kiếm con trai cho chồng. Tôi cứ lo chồng nghe lời bạn bè mà làm khổ vợ. Chẳng ngờ, chồng tôi nói anh không cần con trai, có hai con gái là anh thấy hạnh phúc rồi.

Biến cố xảy ra vào một đêm mưa, chồng qua đời bất ngờ khiến gia đình tôi điêu đứng. Khi tôi chạy đến bệnh viện thì chồng tôi đã không còn nữa. Tôi suy sụp tuyệt vọng, nhưng đau đớn không dừng lại ở đây.

Ngày làm đám tang cho chồng, tôi gắng gượng nuốt nước mắt vào trong. Bỗng người nhà chạy vào hoảng hốt nói với tôi có 4 người phụ nữ đến tìm tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài thì chết sững khi thấy tất cả họ đồ mặc đầm bầu. Họ nói muốn vào gặp chồng tôi lần cuối, muốn đòi quyền lợi cho con của mình.

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy dáng vẻ họ đủng đỉnh đi vào, mặt mày chẳng có lấy một nét buồn, tôi biết ngay họ đến chẳng phải để chia buồn gì khi chồng tôi mất. Họ kéo nhau đến để đòi chia tài sản. Tôi đau lòng khi nghe họ nói đều đang mang thai con của chồng tôi.

Nhưng tôi không thể gục ngã trước mắt những người đàn bà này. Tôi cố giữ bình tĩnh, buộc họ sinh ra con rồi đi xét nghiệm ADN, nếu đúng là huyết thống của chồng tôi thì nói chuyện sau. Tôi không biết đây có phải là con của chồng tôi không, nhưng sự thật không thể chối cãi là chồng tôi ngoại tình, qua lại với những người phụ nữ này.

Rõ ràng hơn khi tôi lục tìm những tin nhắn, cuộc gọi trong điện thoại của chồng, quả nhiên chồng phản bội tôi từ lâu. Đau thương mất chồng trong tôi giờ trở thành nỗi hận tột cùng. Người chồng mẫu mực tôi tin tưởng hóa ra đã ăn nằm với 4 người phụ nữ để tìm con trai. Giờ tôi phải làm sao đây nếu những người phụ nữ kia đều sinh ra con của chồng tôi?

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Mẹ chồng tôi biết chuyện, bà từ quê lên thành phố ngay hôm sau. Bà nhìn hai đứa cháu buồn bã không nói nên lời. Vợ chồng tôi vẫn bình thản, cho rằng chỉ ly hôn thì chúng tôi mới có thể hạnh phúc hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Tâm sự gia đình 1 giờ 12 phút trước
Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 27 phút trước
Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Mới cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Mới cưới xong mà chồng nhất quyết không đeo nhẫn, tôi bàng hoàng nhận ra mình đã lấy nhầm người

Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Mẹ chồng đòi chen chân vào đêm trăng mật của con trai, nàng dâu đáp trả một câu khiến bà "tái mặt" bỏ ý định

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Đêm tân hôn nghe tiếng sột soạt, tôi khóc thét khi thấy một đôi mắt dưới giường

Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Tôi khuỵu ngã trước cổng trường khi thấy con gái ngồi trong lòng một người đàn ông

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt

Họ hàng mỉa mai vợ nghèo nàn, chồng đi tới nói đúng một câu khiến đám đông "câm nín" còn chị em thì ghen tị đỏ mắt