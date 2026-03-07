Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 07/03/2026 12:36

Liền sau đó, tôi bị cô gái lạ tát hai cái đau điếng. Cô gái ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Tôi 27 tuổi, có công việc ổn định, có bạn gái chuẩn bị kết hôn. Nói chung, cuộc sống của tôi khá đơn giản nhưng đủ cho tôi thấy hạnh phúc.

Công việc của tôi thường đi công tác, lần đó tôi có chuyến công tác đến Hà Nội. Tôi ở lại đó làm việc cùng đồng nghiệp khoảng hai tuần. Ngày đầu công tác, chúng tôi rủ nhau ra phố ăn uống, đi dạo. Khi tôi đang đi trên phố thì có một cô gái bất ngờ chạy đến chặn trước mặt tôi. Khuôn mặt cô ấy tức giận nhăn nhó, lớn tiếng trách móc tôi:

 

“Sao anh nói đi công tác 10 ngày mà giờ lại ở đây?”.

Thấy cô gái trước mặt càng lúc càng giận, nói những câu tôi không hiểu nổi, tôi liền xua tay khó chịu:

“Cô là ai? Cô nói năng gì tôi chả hiểu”.

Cô gái càng giận hơn, chửi thẳng vào mặt tôi:

“Đồ khốn! Anh là đàn ông khốn!”.

Liền sau đó, tôi bị cô gái lạ tát hai cái đau điếng. Cô gái ôm mặt khóc rồi bỏ đi. Tôi giận tái mặt, bị đồng nghiệp nhìn bằng ánh mắt xem thường. Họ nghĩ tôi phản bội bạn gái, còn không chịu nhận lỗi. Nhưng cũng có người nói không chừng cô gái kia nhận nhầm tôi với bạn trai.

Chẳng ngờ được, tôi gặp lại cô gái lạ lùng kia trong siêu thị vài ngày sau đó. Vừa thấy tôi thì cô ấy lại làm loạn như lần trên phố. Nhưng lần này tôi đã kịp giơ tay phải lên ngăn cái tát thứ ba của cô ấy. Đúng lúc này, cô gái ngẩn người nói tôi không phải là bạn trai của cô ấy, vì anh ta có một vết bớt trên tay phải.

Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thấy mình nhận sai còn tát nhầm người, cô gái tha thiết xin lỗi tôi. Cô ấy nói trông tôi và người yêu giống nhau như đúc. Cô ấy còn cho tôi xem ảnh của người yêu, quả thật trông rất giống tôi. Nếu tôi không có em gái sinh đôi thì tôi đã nghĩ mình có một người anh trai song sinh thất lạc. Dù rằng từ lớn tới nhỏ, tôi thường nghe mọi người nói tôi và em gái không giống nhau.

Sau khi công tác về, chẳng hiểu sao tôi lại lấy tóc của mẹ và em gái đi xét nghiệm ADN. Kết quả khiến tôi sững người, dù trước đó đã đoán ra. Mẹ và em gái tôi không cùng huyết thống.

Tôi vẫn giữ liên lạc với cô gái lạ trên phố kia, nhờ cô ấy lấy mẫu tóc của người yêu để xét nghiệm ADN với tôi. Nhìn kết quả xét nghiệm ADN, tôi bàng hoàng phát hiện chúng tôi là anh em sinh đôi.

Người anh trai này của tôi đang cùng với bố mẹ ở Hà Nội. Tôi vẫn chưa nói với cô gái kia về kết quả xét nghiệm. Tôi cũng chưa biết có nên nói với gia đình mình không. Có lẽ bố mẹ tôi cũng không biết con mình bị tráo, hoặc cả hai giữ bí mật gia đình này vì lý do nào đó.

Dù sao thì chúng tôi đều đã có cuộc sống với gia đình riêng. Tôi có nên nói ra bí mật gia đình này không? Hay là giữ đến cuối đời không để ai biết?

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Phương nói chia tay với tôi, phớt lời mọi lời níu kéo của tôi. Bị người yêu bỏ rơi để theo đàn ông giàu khác, tôi trở nên căm hận cô ấy. Tôi xóa mọi liên lạc, kỷ vật giữa cả hai. Càng hận người yêu cũ bao nhiêu thì tôi càng cố gắng để thành công hơn.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Đúng 7h30 ngày mai, Chủ Nhật 8/3/2026, 3 con giáp 'uống no lộc trời', trúng số độc đắc, giàu lên trông thấy, tay ôm đống tiền viên mãn

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Chúc mừng 3 con giáp giàu nhất tháng 2 âm lịch, gánh vàng gánh bạc về nhà, quý nhân trợ vận, làm ăn xuôi thuận, của cải ngập kho

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Vợ chết lặng khi thấy 4 người đàn bà lạ xuất hiện tại tang lễ chồng và sự thật gây sốc phía sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 4 phút trước
Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Đêm cuối làm con dâu, mẹ chồng nấu bát mì tiễn biệt, câu hỏi của bà khiến chúng tôi bàng hoàng nhận ra mình đã sai quá nhiều

Tâm sự gia đình 1 giờ 11 phút trước
Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Vừa đặt chân đến khách sạn, chồng rụng rời khi nhận thấy dòng tin nhắn của vợ thì rụng rời tay chân

Ngoại tình 1 giờ 22 phút trước
Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Thần Tài 'dúi tiền vào tay' sau ngày 8/3/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng hoa không ngờ, chẳng lo tiền bạc, phúc lộc dồi dào

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Đang đi trên phố bỗng bị tát tới tấp, tôi bàng hoàng phát hiện bí mật động trời của gia đình

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Nửa đầu tháng 2 âm lịch, 3 con giáp Thần Tài hộ giá, phúc khí tràn đầy, hoan hỷ vì lắm tiền nhiều của, công danh sáng ngời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tâm sự 2 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

NÓNG: Thực hư thông tin 'Giỗ Tổ và 30/4-1/5 được nghỉ 9 ngày'

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Danh tính tài xế ô tô mất lái, tông liên hoàn 8 xe ở Hà Nội khiến nhiều người bị thương

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 7/3/2026, 3 con giáp mở cửa đón Thần Tài, giàu sang đổi vận, đếm tiền mệt nghỉ, công danh rạng rỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Vừa đuổi khéo người vợ "vô sinh", chồng hí hửng lấy bồ, 3 năm sau gặp lại cô chỉ biết hối hận nghẹn ngào

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Tiễn người yêu đi lấy chồng trong nước mắt, 4 năm sau tôi ngã quỵ khi biết lý do khiến em phải rời xa tôi

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn siêu phách lạc" khi thấy bóng trắng đứng bất động trước cửa phòng hằng đêm

Lấy chồng có con riêng, tôi "hồn siêu phách lạc" khi thấy bóng trắng đứng bất động trước cửa phòng hằng đêm

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Nghe tiếng khóc nhà hàng xóm, chồng vứt bát cơm lao đi như bay, tôi chạy theo thì "chết lặng" trước cảnh tượng bên trong

Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Chồng mới mất được 2 tuần, người đàn ông lạ đến nhà nhìn con trai tôi chằm chằm rồi đưa ra đề nghị khiến tôi rụng rời

Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ

Chồng báo đi công tác nhưng vợ lại nhận được ảnh đám tang lúc nửa đêm: Danh tính "người nằm xuống" khiến cô ngã quỵ